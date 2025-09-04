English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope : 5 सप्टेंबर रोजी कलायोगामुळे मेष, कर्क राशीसह 5 राशीच्या लोकांवर राहील शिवशंकराची कृपा

शुक्रवारचा दिवस ६ राशीच्या लोकांसाठी राहील खास... 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 4, 2025, 10:05 PM IST
५ सप्टेंबर रोजी शुक्रवार आहे. हा दिवस 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा आहे. 

मेष 

आज तुमच्या कामाच्या शैलीचे कौतुक केले जाईल. तुम्ही तुमच्या पालकांसोबत चांगला वेळ घालवाल. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तुम्ही आर्थिक व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित कराल.

वृषभ

तुम्हाला बऱ्याच काळानंतर जुने मित्र भेटतील. नवीन व्यावसायिक संबंध फायदेशीर ठरतील. पत्रकारिता आणि माध्यमांशी संबंधित लोकांसाठी वेळ शुभ राहील.

मिथुन 

तुम्ही नवीन काम सुरू करू शकता. भागीदारीतून तुम्हाला फायदा होईल. इमारत आणि जमिनीशी संबंधित कामे पूर्ण होतील. कायदेशीर बाबींमध्ये काही अडथळे येऊ शकतात.

कर्क

काम कमी वेळेत पूर्ण होईल ज्यामुळे आत्मविश्वास वाढेल. तुम्हाला व्यवसायात यश मिळेल. तुम्हाला अभ्यासात रस कमी वाटेल. प्रेमसंबंधांमधून तुम्हाला आनंद मिळेल.

सिंह 

सामाजिक आदर वाढेल. बहिणींसोबतचे संबंध गोड होतील. जमीन आणि जमिनीशी संबंधित कामे पूर्ण होतील. पोटाशी संबंधित समस्या तुम्हाला त्रास देऊ शकतात.

कन्या

आपल्या सवयींवर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा समस्या वाढू शकतात. प्रलंबित पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांशी वाद होऊ शकतो.

तूळ 

तुम्हाला काही धक्कादायक बातम्या मिळू शकतात. राजकारणाशी संबंधित लोकांसाठी वेळ शुभ आहे. शेजाऱ्यांशी समन्वय कमकुवत राहील. वाहन चालवताना काळजी घ्या.

वृश्चिक

उपजीविका वाढेल. धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी व्हाल. वडिलांसोबत एखाद्या खास विषयावर चर्चा होईल. कुटुंबाच्या वागण्याने मन दुःखी होऊ शकते.

धनु 

अचानक पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. धार्मिक यात्रा होईल. व्यवसायात थोडी मंदी येऊ शकते. मित्रांसोबत नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळेल.

मकर 

स्थान बदलण्याची शक्यता आहे जी तुमच्यासाठी शुभ राहील. काम खूप असेल पण आर्थिक बाजू मजबूत असेल. धार्मिक श्रद्धा वाढेल.

कुंभ 

वेळेनुसार तुमचे वर्तन सुधारा, अन्यथा संबंध बिघडू शकतात. आर्थिक स्थिती सुधारेल. प्रवास रद्द होऊ शकतो.

मीन 

तुमच्या मुलांना सुविधांसह शिक्षण द्या, अन्यथा परिणाम प्रतिकूल होतील. व्यवसायात स्थिरता जाणवेल. धार्मिक श्रद्धा वाढेल.

