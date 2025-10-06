English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कसं असेल 12 राशींचं भविष्य, मंगळवारी कुणाचं नशिब फळफळणार?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 6, 2025, 10:23 PM IST
Horoscope : मंगळवारी गुरु-चंद्रमामुळे गजकेसरी राजयोग, कर्क-मीनसह 5 राशींवर होणार परिणाम?

 मेष
करिअरशी संबंधित चिंता कमी होतील आणि आत्मविश्वास वाढेल. अधिक कठोर परिश्रम केल्याने तुम्हाला कामे पूर्ण करण्यास मदत होऊ शकते. तुमच्या जोडीदाराच्या मदतीने तापासारख्या समस्या सोडवता येतात. बदलत्या परिस्थितीमुळे तुम्हाला तापासारख्या समस्या येऊ शकतात.

वृषभ 
तुम्ही वृषभ राशीच्या मित्रासोबत सहकार्य सुरू करू शकता. शिस्तीने काम करण्याचा प्रयत्न करा. नातेसंबंधांच्या चिंता तुम्हाला व्यापून टाकू शकतात, ज्यामुळे वाद निर्माण होऊ शकतात. घसा खवखवणे आणि खोकल्याच्या समस्या वाढण्याची शक्यता आहे.

मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांना लवकरच करिअरची मोठी संधी मिळू शकते. नातेसंबंधांमध्ये चढ-उतार येऊ शकतात, परंतु काही दिवसांनी सर्वकाही स्थिर होईल. कमी रक्तदाब आणि मधुमेहामुळे अशक्तपणा येऊ शकतो.

कर्क 
कर्क राशीच्या लोकांकडून प्रशंसा केल्याने तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुम्ही तुमची कौशल्ये सुधारण्यासाठी तुमचे प्रयत्न देखील वाढवाल. तुमचा जोडीदार त्यांच्या भावना स्पष्टपणे व्यक्त करू शकणार नाही; त्यांचे विचार समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. तुमचे आरोग्य हळूहळू सुधारेल.

सिंह 
व्यावसायिकांना नवीन कामाच्या जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. तुमच्या जोडीदाराने सांगितलेली एखादी गोष्ट चिंता निर्माण करू शकते आणि ती व्यक्त करणे कठीण होऊ शकते. रक्तदाब वाढण्याची शक्यता आहे.

कन्या 
कन्या राशीच्या लोकांनी फक्त स्थिरता देणाऱ्या कामावर लक्ष केंद्रित करावे. तुमच्या अनिर्णयतेमुळे तुमच्या जोडीदाराचा गोंधळ वाढू शकतो. तुम्हाला अपचन आणि आम्लपित्त होऊ शकते.

तूळ 
तूळ राशीच्या लोक तुमच्या निष्काळजीपणामुळे संधी गमावू शकतात. तुमच्या जोडीदाराची लपलेली गुपिते उघड होऊ शकतात. तणावामुळे डोकेदुखी होऊ शकते.

वृश्चिक
इतरांना तुमच्या प्रगतीचा हेवा वाटू शकतो. भागीदारांनी एकमेकांशी संवाद साधताना अपशब्द वापरणे टाळावे. अशक्तपणा आणि हाडांशी संबंधित समस्या येण्याची शक्यता असते.

धनु 
धनु राशीचे व्यावसायिक अचानक लक्षणीय नफा कमवू शकतात. नातेसंबंधांबद्दल कोणतेही अचानक निर्णय घेणे टाळा; तुम्हाला स्नायूंवर ताण येऊ शकतो.

मकर 
महिलांना कामाशी संबंधित जबाबदाऱ्या मिळतील, ज्यामुळे भविष्यात लक्षणीय फायदा होऊ शकतो. प्रेम संबंधांमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात. सर्दी आणि ऍलर्जी ही चिंताजनक असू शकते.

कुंभ 
विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या करिअरमध्ये गांभीर्य वाढेल. नातेसंबंध निर्माण करण्यात घाई करू नका. नकारात्मक विचारांचा तुमच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. सकारात्मक रहा.

मीन  
करिअरशी संबंधित चिंता कमी होऊ शकतात, परंतु तुम्ही चुका टाळल्या पाहिजेत. या चिंता इतरांमुळे असू शकतात. तुमच्या जोडीदाराबद्दल चिंता असेल, परंतु परस्पर चर्चा या चिंता कमी करू शकते. डोळ्यांच्या समस्या उद्भवू शकतात.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

