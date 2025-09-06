English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope : अनंत चतुर्दशीला कोणत्या राशीवर राहिल बाप्पाची विशेष कृपा...

आज अनंत चतुर्दशी. 10 दिवसांनंतर आज बाप्पाचं होणार विसर्जन. आजचा दिवस प्रत्येकासाठी खास असेल. पण आज 12 राशींचं भविष्य काय सांगतंय पाहूया?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 6, 2025, 06:31 AM IST
Horoscope : अनंत चतुर्दशीला कोणत्या राशीवर राहिल बाप्पाची विशेष कृपा...
Horoscope on Anant Chaturdashi 2025

6 सप्टेंबर 2025 शनिवारी आज गणरायाचं विसर्जन होणार आहे. आज अनंत चतुर्दशीचा दिवस 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल? कुणावर राहील लाडक्या बाप्पाची कृपा अन् कोणाला थोडं संयमाने घ्याव लागणार ते जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. दिवसाची सुरुवात राशिभविष्य वाचून करा. 

मेष
उत्पन्नाचे चांगले स्रोत निर्माण होतील. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. घरातील वडीलधाऱ्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या. आध्यात्मिक प्रगती शक्य आहे.

वृषभ 
नवीन माहिती आणि संदेश तुमच्या महत्त्वाकांक्षा वाढवतील. जास्त प्रवासामुळे आरोग्य कमकुवत राहू शकते.

मिथुन 
कौटुंबिक वातावरण बिघडू शकते. तुमच्या चुकीमुळे वाद वाढू शकतात. तुम्ही आर्थिक बाबींमध्ये व्यस्त असाल. संसर्गजन्य रोग टाळा.

कर्क 
तुम्ही स्वतःला इतरांसमोर चांगल्या पद्धतीने सादर कराल. जमीन किंवा इमारतीवरून वाद झाल्यामुळे मानसिक ताण येण्याची शक्यता आहे.

सिंह 
सामान्य कारणांमुळे कायदेशीर वाद उद्भवू शकतात. कागदी कामे आणि दैनंदिन कामे चांगल्या प्रकारे हाताळली जातील. प्रवास होण्याची शक्यता आहे.

कन्या 
उच्च विचार आणि कल्पना मनाला त्रास देऊ शकतात. नवीन प्रकल्प सुरू करा आणि आधार घेण्यास अजिबात संकोच करू नका.

तूळ
कामात अडथळे येऊ शकतात. वैवाहिक जीवन सामान्य राहील. नवीन नोकरीची शक्यता असेल.

वृश्चिक 
नवीन कार्यांचे नियोजन करा. ग्रहांची स्थिती अनुकूल आहे, संघर्षानुसार तुम्हाला यश मिळेल.

धनु 
प्रभावशाली लोक तुम्हाला पाठिंबा देतील. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. मन शांत आणि संतुलित राहील.

मकर 
नवीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते. उपजीविकेच्या क्षेत्रात बदल शक्य आहे. सरकारी कामात फायदा होईल.

कुंभ 
वेळेचे व्यवस्थापन करून प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. मानसिक ताण आणि अनिश्चितता कायम राहू शकते.

मीन 
तुम्हाला सहकार्य आणि स्पर्धा दोन्हींना तोंड द्यावे लागेल. व्यवसायात कठीण स्पर्धा असेल.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

