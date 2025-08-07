English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope : 8 ऑगस्ट 2025 नारळी पौर्णिमेचा दिवस १२ राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार?

कसा असेल नारळी पौर्णिमेचा दिवस?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 7, 2025, 08:43 PM IST
Horoscope : 8 ऑगस्ट 2025 नारळी पौर्णिमेचा दिवस १२ राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार?
daily rashi bhavishya daily horoscope today rashi bhavishya 7 august 2025

मेष
तुमच्या वैयक्तिक बाबींची काळजी घ्या, तुम्हाला योजनेत बदल करावे लागतील. तुमच्या स्वतःच्या अनेक गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे तुम्हाला अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. अडचणींवर मात करण्यासाठी तुम्हाला अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील.

वृषभ 
वृषभ राशीच्या लोकांनी त्यांच्या स्वभावातील जितक्या गोष्टी तुम्ही बदलू इच्छिता तितक्या का बदलू इच्छिता याचा काळजीपूर्वक विचार करावा. तरच तुम्ही तुमचे ध्येय साध्य करण्यासाठी योग्य योजना बनवू शकाल.

मिथुन
तुमच्या कामाच्या ठिकाणी आणि वैयक्तिक जीवनात येणाऱ्या बदलांबद्दल तुम्हाला चिंता वाटू शकते, परंतु ही परिस्थिती तुमच्यात नवीन बदल आणण्यासाठी योग्य आहे. जे काही बदल जाणवत आहेत, त्यांना मोकळ्या मनाने सामोरे जा.

कर्क
राग आणि नकारात्मक विचारांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. आज तुम्हाला दिवसभर चढ-उतारांना सामोरे जावे लागू शकते. काही लोक तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. गरजेपेक्षा जास्त माहिती देणे हानिकारक असू शकते.

सिंह 
कुटुंबातील सदस्यांच्या भावनिक गरजा समजून घेणे तुमच्यासाठी कठीण असू शकते. तरीही, शक्य तितकी सकारात्मकता ठेवा. तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे कोणताही निर्णय घेऊ शकणार नाही, कुटुंबात नाराजीचे वातावरण असेल, परंतु तुमच्या प्रयत्नांनी ही परिस्थिती बदलू शकते.

कर्क
तुमचा कामाचा भार हलका होऊ शकतो. तुम्हाला पैशांशी संबंधित ठोस निर्णय घ्यावा लागू शकतो. यामुळे भविष्यात मोठे फायदे मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला कुटुंबातील निवडक लोकांशी जवळीक वाटेल.

तूळ
अशा गोष्टी करू नका ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या विचारांवर आणि कृतींवर पश्चात्ताप होईल. भावनिक निर्णय तुमचे नुकसान करू शकतात. म्हणून, तुमच्या भावनांची विशेष काळजी घेत काळजीपूर्वक विचार करून पुढे जा.

वृश्चिक
 जवळच्या मित्राशी अचानक वाद होऊ शकतात. जर एखाद्या व्यक्तीचे विचार तुमच्या विचारांशी जुळत नसतील तर याचा अर्थ असा नाही की तो तुमचा विरोध करत आहे. त्याच परिस्थितीकडे पाहण्याचा त्याचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो.

धनु 
तुमच्या जबाबदाऱ्या इतरांवर टाकल्याने तुम्हाला आता फायदे मिळू शकतात, परंतु भविष्यात समस्या वाढू शकतात. पैशाशी संबंधित वर्तनात पारदर्शकता ठेवणे तुमच्यासाठी महत्वाचे आहे.

मकर 
जे काम केल्यानंतर तुम्हाला आनंद मिळतो, ते काम तुमच्या जीवनशैलीचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या जबाबदाऱ्यांसोबतच मनालाही प्रसन्न ठेवणे तुमच्यासाठी तितकेच महत्त्वाचे असेल, म्हणून तुम्हाला मधल्या काळात विश्रांती घेऊन स्वतःला ताजेतवाने ठेवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.

कुंभ
कोणीतरी तुमच्या आयुष्यात मार्गदर्शक म्हणून सामील होऊ शकते, या व्यक्तीमुळे जीवनात अनेक प्रकारचे बदल दिसून येतील. जर तुम्ही नातेसंबंध टिकवून ठेवताना स्वतःच्या फायद्यांचा विचार करत असाल तर अधिक समस्या येऊ शकतात.

मीन 
काही मोठी समस्या दूर होऊ शकते. तुम्हाला तुमचे काम पूर्ण एकाग्रतेने आणि तुमच्या दृढनिश्चयावर ठाम राहून करत राहावे लागेल. तुम्हाला अनेक गोष्टींमध्ये विरोधच मिळेल, परंतु हिंमत न गमावता कामावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे.

Tags:
Rashi Bhavishya 6 August 2025AriesTaurusGeminiCANCER

इतर बातम्या

कपिल शर्माच्या कॅनडातील कॅफेवर पुन्हा फायरिंग, गोल्डी आणि ल...

मनोरंजन