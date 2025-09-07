English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope : 7 सप्टेंबर रोजी चंद्रग्रहण, 'या' ग्रहणाचा 12 राशींवर काय होणार परिणाम?

कसं असेल 12 राशीचं भविष्य? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 7, 2025, 07:04 AM IST
Horoscope : 7 सप्टेंबर रोजी चंद्रग्रहण, 'या' ग्रहणाचा 12 राशींवर काय होणार परिणाम?
Horoscope on Chandra Garahan 2025

कसा असेल 7 सप्टेंबर 2025 चं राशिभविष्य. चंद्रग्रहणाचा कुणावर काय होणार परिणाम? कसं असेल 12 राशींचं भविष्य?

मेष

नातेसंबंधांच्या बाबतीत आजचा दिवस थोडा आव्हानात्मक असू शकतो. भावंडांशी किंवा जवळच्या नातेवाईकांशी मतभेदाची परिस्थिती असू शकते. तुम्हाला कामाच्या क्षेत्रात बदल करायचे असतील, परंतु आरोग्याबाबत काही समस्या कायम राहू शकतात.

वृषभ 

आज तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये काही अडथळ्यांना सामोरे जावे लागू शकते. बचत करण्याचे प्रयत्न अडथळे येतील आणि आर्थिक परिस्थिती अस्थिर होऊ शकते. तथापि, मित्रांच्या मदतीने अनेक समस्या सोडवताना दिसतील.

(हे पण वाचा - Chandra Grahan 2025 : गर्भवती महिलांनी घ्यावी विशेष काळजी, 5 कामं केल्यावर होऊ शकतं नुकसान)

मिथुन 

आज कोणताही घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. विचार न करता उचललेले पाऊल नुकसान करू शकते. मन विरुद्ध लिंगाकडे आकर्षित होईल. व्यवसायात काही चांगले बदल दिसू शकतात, जे भविष्यासाठी फायदेशीर ठरतील.

कर्क

आज तुमच्या आयुष्यात नवीन व्यवसायाच्या संधी येऊ शकतात. तुम्हाला विरुद्ध लिंगी व्यक्तीकडे आकर्षित वाटेल. एखादा मोठा करार किंवा करार तुमच्या मार्गावर येऊ शकतो, ज्यामुळे आर्थिक फायदा होऊ शकतो.

सिंह

आज आर्थिक परिस्थिती मजबूत असेल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडू शकतात आणि पैशाचा ओघ वाढेल. प्रेम संबंधांमध्येही विविधता येऊ शकते. तसेच, कायमस्वरूपी मालमत्तेशी संबंधित फायदेशीर संधी मिळू शकतात.

कन्या 

परदेशांशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्या किंवा परदेशी माध्यमातून काम करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ खूप शुभ आहे. नशीब तुमच्या बाजूने असेल आणि तुम्हाला यश मिळविण्याच्या नवीन संधी मिळतील.

तूळ

आर्थिक दृष्टिकोनातून हा दिवस तुमच्यासाठी खूप शुभ राहणार आहे. विविध माध्यमातून आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे.

वृश्चिक 

आजचा दिवस मिश्रित परिणामांचा असेल. मित्रांसोबत किंवा कुटुंबाशी काही मतभेद होऊ शकतात. संभाषणात सावधगिरी बाळगा आणि अनावश्यक कटुता टाळा, अन्यथा नातेसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.

धनु

आज तुम्हाला स्पर्धकांशी स्पर्धा करावी लागू शकते. तथापि, तुमच्या बुद्धिमत्तेने आणि हुशारीने तुम्ही परिस्थितीला तुमच्या बाजूने वळवू शकाल आणि आराम मिळेल.

मकर

कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कठोर परिश्रम आणि कार्यक्षमतेचा आदर केला जाईल. करिअर आणि व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळू शकेल.

कुंभ

आज कोणतेही धोकादायक पाऊल उचलण्यापूर्वी नीट विचार करा. मालमत्तेशी संबंधित घाईघाईने निर्णय घेणे हानिकारक ठरू शकते. एखाद्याच्या फसवणुकीमुळे अडचणीत येण्याची शक्यता देखील आहे.

मीन 

आज तुमचे व्यक्तिमत्व आकर्षणाचे केंद्र असेल. लोक तुमच्याकडे नैसर्गिकरित्या आकर्षित होतील. नवीन लोकांना भेटण्याची प्रक्रिया वाढेल आणि तुमचे सामाजिक वर्तुळ विस्तारेल.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

