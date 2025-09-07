English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Horoscope : 8 सप्टेंबरचा दिवस कसा असेल? आठवड्याचा सुरुवात कशी होईल? 12 राशीच्या लोकांसाठी काय खास

8 सप्टेंबर रोजी कसा असेल दिवस?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 7, 2025, 03:28 PM IST
कसा असेल सप्टेंबर महिन्यातील दुसरा आठवडा. 12  राशीच्या लोकांवर काय होणार परिणाम? 

मेष
मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस काही आव्हाने घेऊन येऊ शकतो. एक छोटीशी चूक किंवा दुर्लक्ष घरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण करू शकते. तुम्ही आर्थिक बाबींमध्ये व्यस्त राहाल, म्हणून विचारपूर्वक पावले उचलणे महत्त्वाचे असेल.

वृषभ 
वृषभ राशीचे राशीभविष्य आज संकोच न करता आपले विचार मांडतील, ज्यामुळे तुमची प्रतिमा आणखी उंचावेल. तथापि, मालमत्तेशी संबंधित कोणताही वाद तणाव निर्माण करू शकतो, म्हणून संयमाने परिस्थिती हाताळणे चांगले.

मिथुन
मिथुन राशीभविष्यातील व्यक्तींसाठी आजचा दिवस अतिशय खास. मनातील सर्व इच्छा होतील पूर्ण. 

कन्या
कन्या राशीच्या लोकांसाठी नवीन योजना बनवण्यासाठी आजचा दिवस शुभ आहे. संघर्ष नक्कीच होईल, परंतु ग्रहांची स्थिती तुमच्यासोबत आहे, ज्यामुळे कठोर परिश्रमाचे चांगले फळ मिळण्याची शक्यता आहे.

तुळ
तुळा राशीच्या लोकांना आज नशीब मिळेल. प्रभावशाली लोकांच्या सहकार्याने तुमची सामाजिक ओळख वाढेल. तुमच्या मनात शांती आणि आत्मविश्वास अनुभवाल.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी दिवस फायदेशीर राहील. आर्थिक बाबींमध्ये नफा होईल आणि नवीन गुंतवणूक देखील शुभ ठरू शकते. करिअर आणि सरकारी कामातही यश मिळण्याची चिन्हे आहेत.

धनु
धनु राशीच्या लोकांना आज वेळेच्या व्यवस्थापनाकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. असे केल्याने अनेक अपूर्ण कामे पूर्ण होतील. परंतु अनिश्चिततेमुळे मानसिक ताणही राहू शकतो.

मकर 
मकर राशीच्या लोकांना आज सहकार्य आणि स्पर्धा दोन्हीचा सामना करावा लागेल. व्यवसाय क्षेत्रात कठीण स्पर्धा असेल, परंतु संतुलन राखणे ही यशाची गुरुकिल्ली असेल.

कुंभ 
कुंभ राशीच्या राशीच्या लोकांच्या मेहनतीचे आज कौतुक होईल. तथापि, विरोधक आणि मत्सरी लोक सक्रिय राहू शकतात. आर्थिक परिस्थिती अपेक्षेनुसार राहणार नाही, म्हणून खर्चाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

मीन
मीन राशीच्या राशीच्या रहिवाशांसाठी आज यशाचे नवीन दरवाजे उघडतील. नवीन नातेसंबंध तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरतील आणि तुमचे काम लोकांना दिसेल. तुम्हाला कुटुंब आणि कामाच्या ठिकाणी दोन्हीकडून पाठिंबा मिळेल.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

