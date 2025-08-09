Horoscope : भावा बहिणींसाठी रक्षाबंधनाचा दिवस कसा असेल?, या लोकांचे आज नशीब चमकणार...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Raksha Bandhan Horoscope : आज बहीण भावाचा प्रेमाचे पवित्र नात्याचा सण म्हणजे रक्षाबंधन...आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा जाईल जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 9, 2025, 08:59 AM IST
Raksha Bandhan Horoscope : आज श्रावण शनिवारसोबत रक्षाबंधनाचा शुभ सण आहे. रक्षाबंधनाचा सण बहीण भावासाठी अतिशय खास असतो. आजचा दिवस बहीण भावासाठी कसा जाईल पाहा, मेष ते मीन राशीचं राशीभविष्य...

मेष (Aries Zodiac)   

आज तुम्ही सकारात्मक उर्जेने भरलेले असाल. तुम्हाला आनंद आणि शांती मिळेल. सहकाऱ्याच्या मदतीने तुमचे काम पूर्ण होईल. तुमचे वाहन काळजीपूर्वक वापरा. नोकरी बदल किंवा पदोन्नतीमुळे वाढ होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळेल. तुमच्या जोडीदाराला आरोग्याशी संबंधित समस्यांनाही तोंड द्यावे लागू शकते. व्यवहारात निष्काळजी राहू नका. तुमच्या व्यस्ततेमुळे तुम्हाला थकवा येऊ शकतो.

वृषभ (Taurus Zodiac) 

आज तुम्हाला नवीन मित्र मिळतील. कुटुंबात शांती आणि आनंद राहील. धर्मावरील श्रद्धा वाढेल. जोखीम आणि जामिनाशी संबंधित कामे टाळा. स्वार्थी लोकांपासून दूर रहा. शत्रूंचा पराभव होईल. तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा अन्यथा ते एखाद्याला त्रास देऊ शकते. व्यावसायिकांना नफा मिळेल. जे लोक बऱ्याच काळापासून काही किरकोळ आजारांनी ग्रस्त आहेत त्यांना आराम मिळेल.

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज तुम्हाला आर्थिक लाभाच्या संधी मिळतील. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला जुने मित्र भेटतील. मुलांकडून काही चांगली बातमी मिळण्याचे संकेत आहेत. तुम्ही धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या उत्साहाने सहभागी व्हाल. भूतकाळातील अनुभवांमधून शिका आणि पुढे जा, तुम्हाला यश मिळेल. तुम्ही तुमच्या प्रियजनांना भेटाल. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. तुम्ही सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी व्हाल. नातेवाईकांशी चांगले वागा. कोणतीही गंभीर परिस्थिती टाळण्याचा प्रयत्न करणे चांगले राहील.

कर्क (Cancer Zodiac)  

आज नशीब तुमच्यासोबत असेल. दानधर्म आणि धार्मिक कार्यात रस वाढेल. प्रेमप्रकरणात तुम्हाला यश मिळेल. आर्थिक स्थिती मजबूत असेल. प्रभावशाली लोकांशी संपर्क साधण्याचा फायदा तुम्हाला मिळेल. तुमच्या सहज वागण्यामुळे तुमचे शत्रू मित्र बनू शकतात. तुम्हाला अचानक काही चांगली बातमी मिळू शकते. उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च होण्याची चिन्हे आहेत. संध्याकाळपर्यंत तुम्ही घरकामात व्यस्त राहाल. दिवस घरकामात जाईल. तुम्ही नातेवाईक आणि कुटुंबासह बाहेर जाण्याची योजना आखू शकता. पाहुण्यांमुळे तुमची व्यस्तता वाढेल. उपयुक्त लोकांशी संपर्क वाढेल. 

सिंह (Leo Zodiac) 

आज नियोजित कामे पूर्ण झाल्यामुळे मन प्रसन्न राहील. गाडी चालवताना काळजी घ्या. पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. भाग्य लाभण्याची शक्यता आहे. धार्मिक सहलीची योजना आखली जाईल. तरुणांना स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये यश मिळेल. त्यांना त्यांची गमावलेली प्रतिष्ठा परत मिळेल. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये त्यांना यश मिळेल. तुम्ही तुमच्या प्रियजनांसाठी कोणतीही तडजोड करू शकता. तुम्ही जुन्या ओळखीच्या व्यक्तींना भेटाल, जबाबदाऱ्यांचा भार जास्त असेल.

कन्या (Virgo Zodiac)    

आजचा दिवस फायदेशीर ठरेल. तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या इच्छाशक्तीच्या बळावर तुम्ही सर्वात मोठ्या आव्हानांना तोंड द्याल. तुमचे प्रलंबित काम पूर्ण होईल. धोकादायक कामांपासून दूर राहा. संभाषणात सौम्यता बाळगा. वादग्रस्त प्रकरणे सोडवली जातील. सरकारी बाबी तुमच्या बाजूने सोडवल्या जातील. नोकरी आणि करिअरच्या क्षेत्रात तुम्हाला अनपेक्षित संधी मिळू शकतात. तुमच्या जोडीदाराशी एखाद्या विषयावर वाद होऊ शकतो.

तूळ (Libra Zodiac)  

आज वातावरण अनुकूल असेल. आईचे आरोग्य बिघडू शकते. आज तुमचा कल अध्यात्माकडे असेल. तुम्ही काही धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. अविवाहित लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ आहे. तुम्ही आज उर्जेने भरलेले आहात. जर तुम्ही आज थोडे संयम आणि सहनशीलतेने काम केले तर आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला असू शकतो. तुमच्या कार्यक्षमतेने सर्वजण प्रभावित होतील.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

आजचा काळ इतरांना मदत करण्यासाठी अनुकूल आहे. तुमच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवा. आज तुमच्या आयुष्यात एक नवीन ऊर्जा येईल. दिवसाची सुरुवात अशा क्रियाकलापाने करा ज्यामुळे तुम्हाला शांतता मिळेल. तुमच्या जोडीदारासोबत गोडवा जाणवेल. शेअर्समध्ये हुशारीने पैसे गुंतवा. कोर्ट केसेसमध्ये तुम्हाला यश मिळेल. आरोग्यात चढ-उतार येतील.

धनु (Sagittarius Zodiac) 

आज प्रत्येक कामात यश मिळण्याची चिन्हे आहेत. खूप मेहनत केल्यानंतर तुम्हाला यश मिळेल. आज तुम्हाला एखाद्या खास व्यक्तीकडून काहीतरी मिळू शकते. गट कार्यात सर्वांच्या सल्ल्याने पुढे जाणे फायदेशीर ठरेल. धीर धरा. मित्रांचा पाठिंबा तुम्हाला प्रत्येक अडचणीत धैर्य देईल. तुमचे ध्येय साध्य करण्यासाठी तुम्हाला एखाद्याकडून शिफारस घ्यावी लागू शकते. धार्मिक प्रवासाची शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल.

मकर (Capricorn Zodiac)   

आज स्वतःसाठी वेळ काढा. ऑफिसमध्ये सहकाऱ्यांशी समन्वय ठेवा. आरोग्याबाबत निष्काळजी राहू नका. दिवस खूप चांगला आहे. आज तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक कामात चांगला नफा मिळणार आहे. आज तुम्ही एखाद्या नवीन प्रकल्पात भागीदार होऊ शकता आणि त्यातून तुम्हाला यश मिळेल. विरोधक तुमच्या कामांवर लक्ष ठेवतील. स्वार्थी वृत्ती हानिकारक ठरू शकते.

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

आज तुम्हाला भौतिक साधनसंपत्ती आणि व्यवसायात यश मिळेल. लांब पल्ल्याच्या प्रवासाची शक्यता असेल. कामाच्या क्षेत्रात तुम्हाला नवीन आयाम मिळतील. यासोबतच, आज तुम्ही एखाद्या जुन्या मित्राला किंवा नातेवाईकाला भेटू शकता. तुम्हाला पूर्वीपेक्षा बरे वाटेल. तुम्हाला पैशात जास्त रस असेल. उत्पन्नात वाढ होईल. आज तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीला भेटू शकता.

मीन (Pisces Zodiac)  

आज भरपूर पैसा असेल. जोडीदारासोबतचे संबंध सौहार्दपूर्ण असतील. नोकरीत बढती मिळेल. परदेशात जाण्याच्या संधी मिळतील. तुम्हाला लांब प्रवास करावा लागू शकतो. आज तुम्ही तुमच्या कामात पूर्णपणे यशस्वी व्हाल. तुम्ही कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त असाल. विश्वास वाढेल. आज तुम्हाला एखाद्याकडून भेटवस्तू किंवा पैसे मिळू शकतात. आज पैशाचे नवीन स्रोत जोडले जाऊ शकतात.

