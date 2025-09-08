English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Horoscope : 9 सप्टेंबर 2025 मंगळवारी गजकेसरी योगामुळे वृषभ, सिंहसह 5 राशीच्या लोकांवर राहील बाप्पाची कृपा

कसा असेल मंगळवारचा दिवस? 12 राशीच्या लोकांवर काय होणार परिणाम? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 8, 2025, 10:57 PM IST
मेष 
 मेष राशीच्या लोकांचा दिवस संतुलित राहील. व्यवसायाशी संबंधित लोकांचे उत्पन्न चांगले असेल. तुम्हाला कामाच्या संदर्भात लहान प्रवास करावे लागू शकतात, जे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

वृषभ
वृषभ राशीसाठी आजचा काळ मालमत्ता आणि गुंतवणुकीशी संबंधित शुभ आहे. जमीन खरेदी किंवा विक्री करण्याची संधी मिळू शकते. तथापि, दिवसाच्या उत्तरार्धात खर्च वाढेल आणि विरोधक तुम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

मिथुन
सुरुवातीला मिथुन राशीसाठी दिवस अनुकूल असेल, परंतु परिस्थिती अचानक बदलू शकते. अशा काही परिस्थिती येतील ज्यामुळे तुम्हाला ताण येऊ शकतो. संयमाने काम करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

कर्क
कर्क राशीच्या लोकांना आज स्वतःला त्यांच्या कामात मर्यादित ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. इतरांच्या कामात हस्तक्षेप केल्याने अडचणी वाढू शकतात. मन हलके करण्यासाठी निसर्गात थोडा वेळ घालवल्याने तुम्हाला शांती मिळेल.

 सिंह
आज सिंह राशीच्या लोकांसाठी घरगुती जीवन चिंतेचा विषय बनू शकते. घर आणि कुटुंबाशी संबंधित समस्यांमुळे मन अस्वस्थ राहील. दुपारनंतर तणावात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे, म्हणून संयम आणि संतुलन राखा.

कन्या
कन्या राशीच्या लोकांचा खर्च आज नियंत्रणात राहील, ज्यामुळे आर्थिक दिलासा मिळेल. तथापि, मुलाच्या बाजूशी संबंधित काही चिंता मनाला अस्थिर करू शकतात.

तूळ
आज, तूळ राशीच्या लोकांनी कुटुंबाच्या, विशेषतः आईच्या आरोग्याबद्दल सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. आरोग्याकडे लक्ष द्या. आर्थिक दृष्टिकोनातून दिवस शुभ आहे आणि प्रयत्न केल्यास पैसे वाचवण्यात यश मिळेल.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आज आरोग्य महत्वाचे असेल. अन्न आणि दिनचर्येत दुर्लक्ष आरोग्य बिघडू शकते. तथापि, कामाच्या ठिकाणी यश आणि समाधानकारक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे.

धनु
धनु राशीच्या लोकांना आज काम जलद पूर्ण करण्याची संधी मिळेल. तुम्हाला कमी वेळेत अनेक कामांमध्ये यश मिळेल. आत्मविश्वास वाढेल आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा जाणवेल.

मकर
मकर राशीच्या लोकांसाठी हा दिवस विशेषतः शुभ राहील. व्यापारी वर्गाला अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा मिळेल. आईकडून पाठिंबा मिळेल, जरी मुलांकडून असंतोष मिळू शकतो.

कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी दिवस आव्हानांनी भरलेला असेल. अडचणी एकाच वेळी येऊ शकतात, परंतु तुमच्या शहाणपणाने आणि संयमाने परिस्थिती नियंत्रणात येईल.

मीन 
मीन राशीच्या लोकांनी आज प्रत्येक काम विचारपूर्वक आणि संयमाने करावे. कठोर परिश्रमानंतर तुम्हाला व्यवसायात यश मिळेल. पैसे मिळवण्यासाठी आणि बचतीसाठी चांगल्या संधी निर्माण होत आहेत.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

