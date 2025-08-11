English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope : १२ ऑगस्ट रोजी अंगारकी संकष्टी, वृश्चिकसह ५ राशीच्या लोकांना होणार लाभ

कसा असेल १२ राशीच्या लोकांचं भविष्य. मंगळवार अंगारकी संकष्टी चतुर्थीचा दिवस. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 11, 2025, 10:32 PM IST
Horoscope : १२ ऑगस्ट रोजी अंगारकी संकष्टी, वृश्चिकसह ५ राशीच्या लोकांना होणार लाभ
Angarki Ganesh Chaturthi 2025

मेष
मेष राशीचे लोक आज नशीब आणि धर्म इत्यादी बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित करतील. तसेच, आज तुम्हाला उपजीविकेच्या क्षेत्रात मोठा बदल दिसून येईल. आज तुमच्या प्रतिष्ठेवर थोडासा परिणाम होऊ शकतो. तथापि, दुपारनंतर परिस्थिती तुमच्या बाजूने असेल.

वृषभ 
वृषभ राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. आज तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांशी खर्चाच्या समस्यांबद्दल बोलू शकता. पावसाचा परिणाम तुमच्या आरोग्यावरही दिसून येणार आहे. आज खाण्याच्या सवयींमध्ये अनियमितता टाळावी.

मिथुन
 मिथुन राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या नातेसंबंधांकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. तुमच्या भावंडांशी आणि मित्रांशी असलेले संबंध कमकुवत होणार आहेत. आज तुम्हाला तुमच्या कारकिर्दीतही बदल घडवून आणायचे असतील. आरोग्याच्या बाबतीतही दिवस तुमच्या बाजूने नाही.

 कर्क
 कर्क राशीच्या लोकांना आज पैसे गोळा करण्यात काही अडथळे येऊ शकतात. तसेच, आज तुमची आर्थिक स्थिती थोडी कमकुवत राहणार आहे. आज तुम्हाला मित्रांचा पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. त्यांच्या मदतीने तुम्हाला अनेक समस्यांवर उपाय मिळतील.

सिंह 
सिंह राशीच्या लोकांना आज खूप संयमाने त्यांचे काम करावे लागेल. आज घाईघाईने कोणतेही काम करू नका नाहीतर तुमचे काम बिघडू शकते. तसेच, आज तुम्ही विरुद्ध लिंगाच्या व्यक्तीकडे आकर्षित होऊ शकता. आज तुम्हाला व्यवसायात फायदेशीर बदल दिसतील.

कन्या 
कन्या राशीच्या लोकांना आज खूप मेहनत करावी लागू शकते. कठोर परिश्रमानंतरच तुमचा व्यवसाय चांगला चालेल. आज जोडीदाराच्या वागण्यात सुसंगतता असेल.

तूळ
 तूळ राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक बाबतीत दिवस विशेषतः फलदायी राहणार आहे. आज तुम्हाला पैसे कमविण्याच्या खूप चांगल्या संधी मिळू शकतात. इतकेच नाही तर आज तुमचे एकापेक्षा जास्त प्रेमसंबंध असू शकतात. आज तुम्हाला कायमस्वरूपी मालमत्ता देखील मिळत आहे.

वृश्चिक
 वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी वेळ खूप चांगला राहणार आहे जे परदेशी व्यापारात काम करत आहेत किंवा परदेशी स्त्रोतांद्वारे काम करत आहेत. आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप भाग्यवान ठरेल.

धनु
आर्थिक बाबतीत धनु राशीच्या लोकांसाठी दिवस विशेष फलदायी राहणार आहे. आज तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या चांगला नफा मिळू शकतो. एवढेच नाही तर आज तुम्ही विविध स्रोतांद्वारे भरपूर पैसे कमवू शकता. तुमचे अडकलेले पैसेही तुम्हाला मिळतील.

मकर 
 मकर राशीच्या लोकांचे आज त्यांच्या मित्रांशी किंवा नातेवाईकांशी एखाद्या गोष्टीवरून मतभेद होऊ शकतात. म्हणून तुमचे बोलणे गोड ठेवण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या बोलण्यात कटुता येऊ देऊ नका. अन्यथा, नात्यातील दरी अधिक खोलवर जाऊ शकते.

कुंभ 
कुंभ राशीच्या लोकांना आज कामाच्या ठिकाणी खूप स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो. तथापि, आज तुम्ही तुमच्या बुद्धिमत्तेचा वापर करू शकाल.

मीन 
आजचा दिवस मीन राशीच्या लोकांसाठी आदर आणि सन्मानाचा ठरेल. आज तुम्हाला करिअर आणि व्यवसाय दोन्हीमध्ये यश मिळेल. तसेच, आज तुम्हाला मोठी रक्कम मिळणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला येत्या काही दिवसांत खूप चांगला नफा मिळेल.

Tags:
Sankashthi Chaturthi 12 August 2025AriesTaurusGeminiCANCER

इतर बातम्या

'या' देशात आकाशातून पडला पृथ्वीपेक्षा 4,500,000,0...

विश्व