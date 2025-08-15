English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope : गोपाळकाल्याच्या दिवस 'या' ४ राशीच्या लोकांसाठी ठरेल खास, श्रीकृष्णाची राहिल विशेष कृपा

आज १६ ऑगस्ट २०२५ रोजी गोपाळकाळा. श्रीकृष्णाच्या बाललीला तुमच्या राशीमध्येही अनुभवता येणार. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 15, 2025, 11:19 PM IST
Daily Rashibhavishya 16 August 2025 on Janmashthami Saturday Horoscope in Marathi

मेष

मेष राशीच्या लोकांसाठी उत्पन्नाचे चांगले स्रोत निर्माण होतील. तुमचे उत्पन्न चांगले राहण्याची शक्यता आहे. घरातील वडीलधाऱ्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या. आध्यात्मिक प्रगती होईल.

वृषभ

 वृषभ राशीच्या लोकांसाठी, नवीन माहिती आणि संदेश तुमच्या महत्वाकांक्षा एका नवीन स्तरावर नेऊ शकतात. जास्त प्रवासामुळे आरोग्य काहीसे मऊ राहील.

मिथुन 

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी, सध्या कुटुंबातील वातावरण बिघडणार आहे. तुमच्या कोणत्याही निष्काळजीपणामुळे किंवा चुकीमुळे कुटुंबात अशांतता वाढू शकते. तुम्ही आर्थिक बाबींमध्ये व्यस्त राहाल. संसर्गजन्य रोग टाळावेत.

कर्क

कर्क राशीचे लोक सध्या इतरांसमोर स्वतःला चांगले व्यक्त करतील. जमीन किंवा मालमत्तेवरून वाद झाल्यामुळे मानसिक अशांतता निर्माण होईल.

सिंह

 सिंह राशीच्या लोकांसाठी सध्या एखाद्या सामान्य गोष्टीवर कायदेशीर वाद होऊ शकतो. तुम्ही कागदपत्रे आणि दैनंदिन कामे चांगल्या पद्धतीने हाताळाल. प्रवासाची शक्यता आहे.

कन्या

कन्या राशीचे लोक आजकाल उच्च विचारांमध्ये हरवलेले असतील आणि काही कल्पना तुमचे मन अस्वस्थ करू शकतात. नवीन प्रकल्प सुरू करा आणि इतरांची मदत घेण्यास अजिबात संकोच करू नका.

तुळ

तूळ राशीच्या लोकांना सध्या कामात काही अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. तथापि, आज तुमचे वैवाहिक जीवन सामान्यतः चांगले राहील. नवीन नोकरी मिळविण्यात तुम्हाला मदत मिळेल.

वृश्चिक

 वृश्चिक राशीच्या लोकांनी यावेळी नवीन कामांचे नियोजन करावे. अनुकूल ग्रहांच्या स्थितीमुळे, संघर्षानुसार यशाची टक्केवारी देखील चांगली राहील.

धनु

धनु राशीच्या महत्त्वाच्या पदांवर बसलेले प्रभावशाली लोक तुमची बाजू घेतील. तुम्ही सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवण्याचा प्रयत्न कराल. मनाला शांती मिळेल.

मकर

 मकर राशीच्या लोकांसाठी, तुम्हाला सध्या काम पूर्ण करून आणि नवीन गुंतवणूक करून फायदा होऊ शकतो. उपजीविकेच्या क्षेत्रातही बदल दिसून येतील. सरकारी कामात नफा होईल.

कुंभ

 कुंभ राशीच्या लोकांसाठी, सध्या तुम्ही वेळेच्या व्यवस्थापनाद्वारे अनेक प्रलंबित कामे करू शकता, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अनिश्चिततेमुळे मानसिक तणावाची परिस्थिती निर्माण होईल.

मीन

मीन राशीच्या लोकांना सहकार्य आणि सहभागासोबत विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यांना व्यवसायात तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागेल.

