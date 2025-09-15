English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope : 16 सप्टेंबर रोजी गजकेसरी योगाचा संयोग, हनुमानाची राहिल कृपा

कसा असेल 12 राशीच्या लोकांच भविष्य 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 15, 2025, 11:43 PM IST
Horoscope : 16 सप्टेंबर रोजी गजकेसरी योगाचा संयोग, हनुमानाची राहिल कृपा
Horoscope Daily Rashibhavishya 16 September

मेष
मेष राशीच्या काही लोकांसाठी आज परदेश प्रवासाची शक्यता आहे, तसेच आज विवाहित लोकांना त्यांच्या जोडीदाराकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. इतकेच नाही तर आज तुम्ही तुमच्या जुन्या मित्राला भेटू शकता, अभ्यासात रस वाढेल.

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ
वृषभ एवढेच नाही तर आज तुम्हाला तुमच्या मुलांकडूनही चांगली बातमी मिळू शकते, वादविवादामुळे मानसिक त्रास वाढेल. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि लांब प्रवासाला जाणे टाळा.

मिथुन
मिथुन राशीचे लोक आज नवीन काम सुरू करण्याचा विचार करत आहेत. म्हणून घाई करू नका, सर्व पैलूंचे योग्य मूल्यांकन करूनच कोणताही निर्णय घ्या.

कर्क
कर्क राशीच्या लोकांना आज आरोग्याशी संबंधित चिंता वाढू शकतात. संयमाने काम करा आणि कामाच्या ठिकाणी इतरांसमोर स्वतःला अस्वस्थ वाटू देऊ नका.

सिंह
सिंह राशीच्या लोकांना आज नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. तसेच, व्यवसाय आणि कामाच्या ठिकाणी दिवस फायदेशीर राहील. तुम्ही कौटुंबिक जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे पार पाडू शकाल.

कन्या
कन्या राशीच्या अविवाहित लोकांसाठी वेळ खूप अनुकूल राहणार आहे हे टॅरो कार्ड्सच्या हिशोबातून दिसून येते. लग्नाची शक्यता आहे. तुम्ही तुमच्या प्रियजनांना भेटाल. अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा दिवस चांगला राहील.

तूळ
तूळ राशीच्या लोकांनी आज अनावश्यक धावपळ टाळावी आणि मानसिक संतुलन देखील राखावे. तसेच, आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत होईल. दिखाऊपणा आणि बढाई मारण्यापासून दूर रहा.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांची आर्थिक स्थितीत वाढ होईल आणि रखडलेल्या कामांमध्ये प्रगती होईल. तसेच, आरोग्याच्या दृष्टीनेही हा काळ खूप चांगला राहणार आहे. वाहनाचा वापर थोडी सावधगिरीने करा. अन्यथा तुम्हाला दुखापत होऊ शकते.

धनु
धनु राशीच्या लोकांना आज काही चांगल्या आणि काही वाईट गोष्टींना सामोरे जावे लागू शकते. रखडलेल्या कामात प्रगती होईल. तसेच, आज तुमची क्रियाकलाप खूप महत्वाची राहणार आहे.

मकर
मकर राशीच्या लोक आज खूप आक्रमक राहणार आहेत. तसेच, आज तुमचे हेतू खूप स्पष्ट असतील. ज्यामुळे तुम्ही कामाच्या ठिकाणी आणि घरी सर्व काम योग्यरित्या करू शकाल.

कुंभ 
कुंभ राशीच्या लोकांना आज एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तीला भेटू शकते. तसेच, आज तुमचे मनोबल देखील खूप मजबूत असेल. जर तुमचे पैसे कुठेतरी अडकले असतील तर तुम्हाला तुमचे अडकलेले पैसे मिळू शकतात. तुम्हाला समाजात आदर मिळेल. व्यवसायात नवीन योजना सुरू होण्याची शक्यता आहे.

मीन
मीन राशीच्या लोकांना आज कामाच्या ठिकाणी खूप स्पर्धेचा सामना करावा लागेल. बिघडलेली कामेही धैर्याने यशस्वीरित्या पूर्ण करता येतील. कुटुंबात मतभेद निर्माण होतील.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Rashi Bhavishya 16 September 2025AriesTaurusGeminiCANCER

इतर बातम्या

मुंबईतील प्रत्येक वॉर्डमध्ये कबुतरखाने असावेत, लोढांची इच्...

मुंबई बातम्या