English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope : 18 ऑगस्ट रोजी दोन महायोग तुमचं नशिब बदलेलं? जाणून घ्या 12 राशींचं भविष्य

कसा असेल 12 राशींच्या लोकांचं भविष्य? कुणासाठी ऑगस्ट महिन्यातील तिसरा आठवडा खास असेल. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 17, 2025, 09:49 PM IST
Horoscope : 18 ऑगस्ट रोजी दोन महायोग तुमचं नशिब बदलेलं? जाणून घ्या 12 राशींचं भविष्य
Daily Rashibhavishya 18 August 2025 Monday Horoscope in Marathi

मेष

मेष राशीच्या लोकांना त्यांच्या मेहनतीची खूप प्रशंसा मिळेल. पण, आज तुमचे शत्रूही तुमचा हेवा करतील. सर्व प्रयत्न करूनही आर्थिक परिस्थिती तुमच्या बाजूने राहणार नाही.

वृषभ

यशाचा मार्ग मोकळा होत असल्याचे टॅरो कार्ड्सचे गणित सांगते. तसेच, आज तुम्हाला नवीन नात्यांचा फायदा होईल. तुमचे कामाचे कौशल्य उदयास येईल. तुम्हाला अपेक्षित पाठिंबा देखील मिळेल.

मिथुन 

मिथुन राशीच्या लोकांचा आज कुठेतरी बाहेर जाण्याचा कार्यक्रम असू शकतो. जीवनात मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी, तुम्ही काही विशेष तंत्राचा वापर कराल जे भविष्यातील योजनांसाठी फायदेशीर ठरेल.

कर्क

 कर्क राशीच्या लोकांनी नवीन करार करताना कागदपत्रे नीट तपासावीत, कामात अडथळे येतील. तुमचा जोडीदार काय म्हणतो याकडेही लक्ष द्या.

सिंह 

सिंह राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या सर्व कायदेशीर बाबी सोडवण्याची आवश्यकता आहे. खरं तर, आज तुमच्या क्रियाकलाप आणि ऊर्जा पाहून शत्रूचा पराभव होईल. कर्ज देखील पूर्ण फेडले जाईल.

कन्या 

आज कन्या राशीच्या लोकांच्या जीवनात जलद आणि जलद बदल होतील. जर तुम्ही नवीन कार्य योजना तयार करत असाल तर मित्र तुमच्या मदतीसाठी उघडपणे पुढे येतील.

तुळ

तूळ राशीच्या लोकांना सध्या त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास वेळ लागू शकतो. इतकेच नाही तर आज तुमची आर्थिक स्थिती कमकुवत असूनही तुमचे काम चालू राहील. तसेच, आज तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये गोडवा येईल.

वृश्चिक

 वृश्चिक राशीच्या लोकांमध्ये उत्साह असेल. परंतु, तरीही कधीकधी भीती कायम राहील. तुमचा राग आधीच बनवलेल्या गोष्टीला बिघडू शकतो.

धनु

 सध्याच्या परिस्थितीनुसार, धनु राशीच्या लोकांसाठी तुमचा व्यवसाय प्रगतीपथावर असल्याचे दिसून येते. या काळात तुम्ही खरेदी-विक्री करू शकता. तुमच्या आकर्षणाने इतर प्रभावित होतील.

मकर

 मकर राशीच्या लोकांनी आज कौटुंबिक बाबींमध्ये हुशारीने वागले पाहिजे, वैवाहिक संबंधात कटुता येऊ शकते. दारूपासून दूर राहणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

कुंभ

कुंभ राशीच्या लोकांनी सध्या व्यावहारिक राहणे आवश्यक आहे, जास्त भावनिकता तुमचे नुकसान करू शकते. असंतुलित आहारामुळे आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवतील.

मीन

 सध्या तुम्हाला तुमच्या नोकरीत किंवा व्यवसायात काही अनपेक्षित प्रसंगांना सामोरे जावे लागू शकते. एखाद्या विशिष्ट कामात अपयश आल्याने मनात दुःख असेल.

About the Author
Tags:
Rashi Bhavishya 18 August 2025AriesTaurusGeminiCANCER

इतर बातम्या

GST Reforms: भारतातील सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी,आता छ...

टेक