Marathi News
Horoscope : 20 ऑगस्ट रोजी बुधवारचा समयोगात 'या' राशी होतील धनवान, गणरायाची राहिल कृपा

कसा असेल 12 राशीच्या लोकांचं भविष्य? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 19, 2025, 10:48 PM IST
Horoscope : 20 ऑगस्ट रोजी बुधवारचा समयोगात 'या' राशी होतील धनवान, गणरायाची राहिल कृपा
Daily Rashibhavishya 20 August 2025 Wednesday

20 ऑगस्ट 2025 बुधवार. कसा असेल 12 राशींचं भविष्य. कुणावर होणार सकारात्मक परिणाम? 

मेष
मेष राशीच्या रहिवाशांना आज परिस्थिती त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्यासारखे वाटू शकते. परंतु, तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही कारण ही परिस्थिती जास्त काळ टिकणार नाही. लवकरच सर्व काही तुमच्या बाजूने होईल आणि तुम्हाला अपेक्षित यश मिळू शकेल. आज तुमच्या कुटुंबात काही शुभ कार्य देखील होऊ शकते.

वृषभ 
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आज नवीन परिस्थिती किंवा गोष्टींबद्दल मनात उत्साहाचा अभाव असेल. लवकरच तुम्हाला तुमच्या चुकीची जाणीव होईल. आरोग्याच्या बाबतीतही दिवस थोडा कमकुवत असू शकतो.

मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहणार आहे. आज तुम्हाला व्यावसायिक कामात प्रतिकूलता दिसेल. तुम्ही महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू करू शकता. भागीदारीत सावधगिरी बाळगा.

 कर्क
कर्क राशीचे लोक आज त्यांच्या कामात चांगले प्रदर्शन करतील. तुमची संपूर्ण ऊर्जा नवीन योजना राबविण्यावर केंद्रित असेल. योग्य वेळी केलेली गुंतवणूक तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

 सिंह
सिंह राशीच्या लोकांची ऊर्जा, करिष्मा, प्रभावीपणा यावेळी उच्च पातळीवर असणार आहे. तथापि, आज तुमचे आरोग्य थोडे मऊ राहणार आहे. तुम्हाला पोटाचे विकार, पित्त विकार किंवा रक्तदाबाचा त्रास होईल.

कन्या 
कन्या राशीच्या लोकांना आज आरोग्याशी संबंधित काही समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. दिवसभर व्यस्तता आणि गर्दी असेल. अशा परिस्थितीत, अध्यात्माची मदत घेणे तुमच्यासाठी शुभ आणि फायदेशीर ठरेल.

तूळ
 तूळ राशीचे लोक आज उर्जेने परिपूर्ण असतील. तसेच, आज तुम्ही काही नवीन आणि धाडसी पावले उचलाल. तुमची लोकप्रियता वाढेल. तुमची लोकप्रियता विरोधकांना रागावेल.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीचे लोक आज त्यांच्या आत्म-सुधारणा आणि विकासासाठी काही पैसे खर्च करू शकतात. जीवनसाथीसोबतच्या नात्यात कटुता येईल ज्यामुळे मन अस्वस्थ राहील.

धनु 
धनु राशीच्या लोकांना यावेळी मालमत्ता, घर आणि जमिनीच्या व्यवहारातून चांगला नफा मिळण्याची शक्यता दिसत आहे. व्यवसाय असो वा नोकरी, दोन्ही क्षेत्रात प्रगतीचे दरवाजे उघडतील.

मकर 
मकर राशीचे लोक सध्या त्यांचे काम अतिशय कार्यक्षमतेने आणि सुरळीतपणे करतील. आरोग्याच्या समस्या असतील. काही सामाजिक किंवा धार्मिक सेवा कामे देखील करता येतील.

कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांना आज मानसिक ताणतणावापासून आराम मिळेल. कुटुंब, घरगुती आणि वैवाहिक जीवनाशी संबंधित बाबींमध्येही सुधारणा होईल. नवीन कामांमध्ये तुम्हाला मित्रांचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल.

मीन 
मीन राशीच्या लोकांना आज मानसिक ताणतणावातून आराम मिळेल. आज तुमच्या मुलांशी संबंधित समस्या देखील लक्षणीयरीत्या कमी होतील. तुम्हाला सरकारी कामात फायदा होईल.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )-

