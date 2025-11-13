Datta Jayanti Date 2025 : यंदा कधी आहे दत्त जयंती? अनेक वर्षांनी सोहळ्याला जुळून आला शुभ योग!

Datta Jayanti Date 2025 : दत्त दत्त दत्ताची गाय... अवघ्या काही दिवसांनंतर मार्गशीर्ष महिना सुरु होणार आहे. मार्गशीर्ष महिना श्रावण महिन्यासारखा महत्त्व आणि पवित्र मानला जातो. मार्गशीर्ष महिन्यातील पौर्णिमा तिथीला दत्त जयंती साजरी करण्यात येते. महाराष्ट्रात दत्त जयंतीचा मोठा उत्साह पाहिला मिळतो. यंदा म्हणजे 2025 मध्ये दत्त जयंतीला विशेष योग अनेक वर्षांनी जुळून आला आहे. हिंदू धर्मात आठवड्यातील प्रत्येक वार कोणत्या कोणत्या देवाच्या आराधनासाठी समर्पित करण्यात आला आहे.
दत्त गुरुंचा जन्म हा संध्याकाळी प्रदोष काळात झाला. त्यामुळे दत्त जयंतीचा उत्साह हा दत्ताचा पाळणा संध्याकाळी हलवून केला जातो. पंचांगानुसार मार्गशीर्ष पौर्णिमा 4 डिसेंबर 2025 सकाळी 8:38 वाजेपासून 5 डिसेंबर 2025 सकाळी 4:44 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार गुरुवारी 4 डिसेंबर 2025 साजरी करण्यात येणार आहे.
दत्तजयंतीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आंघोळ करावी. त्यानंतर दत्तात्रेय महाराजांची मूर्ती किंवा फोटोची पूजा करा. पूजा करताना मूर्तीचा तुम्ही अभिषेक करा. त्यानंतर अष्टगंध लावून महाराजांना हार फुले अर्पण करा. धूप,अगरबत्ती आणि शुद्ध गाईच्या तुपाचा दिवा लावावा. यानंतर तुम्ही दत्त महाराजांचा नामजप करा. दत्त बावनी,गुरुचरित्र अध्याय 16 व 18 वाचा. गुरुलीलामृत, स्वामी चरित्र सारामृत हे दत्त संप्रदयातील ग्रंथ वाचा. त्यानंतर आरती करून प्रसाद वाटा. दत्त महाराजांना पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवावा किंवा कोणतीही पिवळी मिठाई, फळे देखील तुम्ही नैवेद्यात दाखवू शकतात.
दत्तजयंतीच्या मुहूर्तावर अनेक दत्तभक्त हे गुरुचरित्र ग्रंथाचे पारायण करतात. हे पारायण दत्तजयंतीच्या 7 दिवस आधीपासून करतात. परायणाची समाप्ती ही पौर्णिमेला म्हणजेच दत्तजयंतीच्या दिवशी करतात. त्यानुसार भाविक सात दिवसांचे पारायण पूर्ण नियमांचे पालन करतात. दत्तजयंतीच्या दिवशी परायणाची समाप्ती आपल्या घरात एखाद्या विवाहित जोडप्याला बोलावून त्यांना जेवायला घाला. तसंच गाईला देखील नैवेद्य खाऊ घालावा आणि ब्राम्हणाला भोजन दान दक्षिणा द्यावी. दत्त मंदिरात जाऊन देखील तुम्ही अन्नदान यादिवशी करू शकता. अशाप्रकारे दत्तजयंतीला पारायण करण्यात येते.
नियमित औदूंबर प्रदक्षिणा केल्याने विचलित मन शांत होऊन एकाग्रता वाढते, अशी मान्यता आहे.
एकाग्रता वाढल्याने आध्यात्मिक प्रवास सुखकर होऊन आपलं जीवन समाधानी राहण्यास मदत होते.
औदुंबराखाली एका ब्राह्मणाला जर जेवण दिल्यास तुम्हाला अनेक ब्राह्मणांना जेवण घातल्याचं फळ प्राप्त होतं.
औदुंबर वृक्षाच्या बुडाशी साक्षात दत्त अवतारी श्री नृसिहंसरस्वती महाराजांचा वास असतो म्हणूनच आपण प्रदक्षिणा केल्याने दत्त महाराजांचा आशीर्वाद मिळतो.
