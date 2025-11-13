English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Datta Jayanti Date 2025 : यंदा कधी आहे दत्त जयंती? अनेक वर्षांनी सोहळ्याला जुळून आला शुभ योग!

Datta Jayanti Date 2025 : महाराष्ट्रात दत्त जयंतीला विशेष महत्त्व आहे. यंदा दत्त जयंतीला अनेक वर्षांनंतर अतिशय शुभ योग जुळून आला आहे. अशी ही दत्त जयंती कधी आहे जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 13, 2025, 01:11 PM IST
Datta Jayanti Date 2025 : यंदा कधी आहे दत्त जयंती? अनेक वर्षांनी सोहळ्याला जुळून आला शुभ योग!

Datta Jayanti Date 2025 : दत्त दत्त दत्ताची गाय... अवघ्या काही दिवसांनंतर मार्गशीर्ष महिना सुरु होणार आहे. मार्गशीर्ष महिना श्रावण महिन्यासारखा महत्त्व आणि पवित्र मानला जातो. मार्गशीर्ष महिन्यातील पौर्णिमा तिथीला दत्त जयंती साजरी करण्यात येते. महाराष्ट्रात दत्त जयंतीचा मोठा उत्साह पाहिला मिळतो.  यंदा म्हणजे 2025 मध्ये दत्त जयंतीला विशेष योग अनेक वर्षांनी जुळून आला आहे. हिंदू धर्मात आठवड्यातील प्रत्येक वार कोणत्या कोणत्या देवाच्या आराधनासाठी समर्पित करण्यात आला आहे.  

कधी आहे दत्त जयंती 2025?

दत्त गुरुंचा जन्म हा संध्याकाळी प्रदोष काळात झाला. त्यामुळे दत्त जयंतीचा उत्साह हा दत्ताचा पाळणा संध्याकाळी हलवून केला जातो. पंचांगानुसार मार्गशीर्ष पौर्णिमा 4 डिसेंबर 2025 सकाळी 8:38 वाजेपासून 5 डिसेंबर 2025 सकाळी 4:44 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार गुरुवारी 4 डिसेंबर 2025 साजरी करण्यात येणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा - यंदा मार्गशीर्ष महिन्यात पहिला गुरुवार कधी? जाणून घ्या पूजा विधी आणि महत्त्व

दत्तजयंती पूजाविधी

दत्तजयंतीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आंघोळ करावी. त्यानंतर दत्तात्रेय महाराजांची मूर्ती किंवा फोटोची पूजा करा. पूजा करताना मूर्तीचा तुम्ही अभिषेक करा. त्यानंतर अष्टगंध लावून महाराजांना हार फुले अर्पण करा. धूप,अगरबत्ती आणि शुद्ध गाईच्या तुपाचा दिवा लावावा. यानंतर तुम्ही दत्त महाराजांचा नामजप करा. दत्त बावनी,गुरुचरित्र अध्याय 16 व 18 वाचा. गुरुलीलामृत, स्वामी चरित्र सारामृत हे दत्त संप्रदयातील ग्रंथ वाचा. त्यानंतर आरती करून प्रसाद वाटा. दत्त महाराजांना पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवावा किंवा कोणतीही पिवळी मिठाई, फळे देखील तुम्ही नैवेद्यात दाखवू शकतात. 

दत्तजयंती पारायण

दत्तजयंतीच्या मुहूर्तावर अनेक दत्तभक्त हे गुरुचरित्र ग्रंथाचे पारायण करतात. हे पारायण दत्तजयंतीच्या 7 दिवस आधीपासून करतात. परायणाची समाप्ती ही पौर्णिमेला म्हणजेच दत्तजयंतीच्या दिवशी करतात. त्यानुसार भाविक सात दिवसांचे पारायण पूर्ण नियमांचे पालन करतात. दत्तजयंतीच्या दिवशी परायणाची समाप्ती आपल्या घरात एखाद्या विवाहित जोडप्याला बोलावून त्यांना जेवायला घाला. तसंच गाईला देखील नैवेद्य खाऊ घालावा आणि ब्राम्हणाला भोजन दान दक्षिणा द्यावी. दत्त मंदिरात जाऊन देखील तुम्ही अन्नदान यादिवशी करू शकता. अशाप्रकारे दत्तजयंतीला पारायण करण्यात येते. 

औदूंबर प्रदक्षिणाचे फायदे काय? 

नियमित औदूंबर प्रदक्षिणा केल्याने विचलित मन शांत होऊन एकाग्रता वाढते, अशी मान्यता आहे.

एकाग्रता वाढल्याने आध्यात्मिक प्रवास सुखकर होऊन आपलं जीवन समाधानी राहण्यास मदत होते.

औदुंबराखाली एका ब्राह्मणाला जर जेवण दिल्यास तुम्हाला अनेक ब्राह्मणांना जेवण घातल्याचं फळ प्राप्त होतं.

औदुंबर वृक्षाच्या बुडाशी साक्षात दत्त अवतारी श्री नृसिहंसरस्वती महाराजांचा वास असतो म्हणूनच आपण प्रदक्षिणा केल्याने दत्त महाराजांचा आशीर्वाद मिळतो. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

