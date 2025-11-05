English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Dev Diwali 2025 : देव दिवाळीच्या रात्री घरात याठिकाणी लावा दिवे, अकाली मृत्यू टळतो; तर किती दिवे आणि कोणत्या देवतांची पूजा करतात?

Dev Diwali 2025 : देव दिवाळी ही त्रिपुरारी पौर्णिम म्हणजे कार्तिक पौर्णिमेचा दिवस असतो. यादिवशी दिपदानाला महत्त्व आहे. तर घरात दिवे लावले जातात. या आहे देवदिवाळीची आख्यायिका, का साजरा करण्यात येतो हा सण...कोणत्या देव-देवतांची पूजा करतात, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर...

नेहा चौधरी | Updated: Nov 5, 2025, 06:56 AM IST
Dev Diwali 2025 : देव दिवाळीच्या रात्री घरात याठिकाणी लावा दिवे, अकाली मृत्यू टळतो; तर किती दिवे आणि कोणत्या देवतांची पूजा करतात?

Dev Diwali : दिवाळीनंतरचा सण असतो तो म्हणजे देव दिवाळी, असं म्हणतात यादिवशी सर्व देव-देवता पृथ्वीतलावर येतात. हिंदू धर्मातील अत्यंत पवित्र असा देव दिवाळीचा सण कार्तिक पौर्णिमेला साजरा करण्यात येतो. यंदा 5 नोव्हेंबर 2025 ला हा सण साजरा करण्यात येत असून या दिवसाला त्रिपुरारी पौर्णिमा असं म्हटलं जातं. पौराणिक कथेनुसार, याच दिवशी भगवान शिवाने त्रिपुरासुर राक्षसाचा वध करून देवतांना त्यांच्या त्रासातून मुक्त केले होते. त्यामुळे देवतांनी आनंद व्यक्त करत ही दिवाळी साजरी केली. देव दिवाळीचा सर्वात मोठा आणि भव्य उत्सव वाराणसी (काशी) इथे पाहिला मिळतो. 

देव दिवाळी मुहूर्त

देव दीपावली, 5 नोव्हेंबर रोजी अभिजित मुहूर्त नसणार आहे. गोधूलिकाळ संध्याकाळी 5:33 ते 5:59 पर्यंत आहे, तर संध्याकाळ 5:33 ते 6:51 पर्यंत असणार आहे.

देव दीपावलीला दिवे लावण्याचा शुभ मुहूर्त

देव दीपावलीच्या दिवशी, प्रदोष काळात दिवे लावले जातील. देव दीपावलीच्या प्रदोष काळात दिवे लावण्याचा शुभ काळ संध्याकाळी 5:15 ते 7:50 पर्यंत असून त्या दिवशी देव दीपावलीचा शुभ काळ 2 तास 35 मिनिटं असणार आहे.

देवदिवाळीला 5 ठिकाणी दिवे नक्की लावा!

1. घराच्या मुख्य दरवाजाच्या उंबऱ्यापाशी एक दिवा लावा.
2. दुसरा दिवा आपल्या स्वयंपाकघरात, जिथे पाण्याची जागा आहे तिथे लावा.
3. तिसरा दिवा घरातील तुळशीच्या रोपाजवळ लावा.
4. चौथा दिवा आपल्या घराच्या जवळ असलेल्या कोणत्याही शिवमंदिरात जाऊन लावा. 
5. पाचवा दिवा आपल्या घराच्या ईशान्य कोपऱ्यात म्हणजेच उत्तर-पूर्व दिशेला लावावा.

हेसुद्धा वाचा - Dev Diwali Wishes in Marathi : लक्ष लक्ष दिव्यांनी उजळुन निघो..!; 'देव दिवाळी' आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीत शुभेच्छा

देव दिवाळीला दीपदान का करतात?

धार्मिकशास्त्रानुसार देव दिवाळीच्या रात्री दीपदान केल्याने कुटुंबात सुख-समृद्धी नांदते. तसंच धन-धान्याची कोणतीही कमतरता राहत नाही. सर्व देवतांची कृपा कुटुंबावर सदैव राहते तसंच यमदीप लावल्याने अकाली मृत्यूची भीती दूर होते अशी मान्यता आहे. 

देव दिवाळीला किती दिवे लावावेत?

देव दिवाळीच्या दिवशी प्रदोष काळात साधारणपणे 5, 7, 11, 21, 51 किंवा 101 दिवे लावू शकता. त्याचबरोबर प्रदोष काळात भगवान शंकराची पूजा करताना 8 किंवा 12 मुखांचा दिवा लावणे खूप शुभ मानले जाते.

देव दिवाळीला कोणत्या देवाची पूजा केली जाते?

पौराणिक कथांनुसार, कार्तिक पौर्णिमाला सर्व देव-देवता शंकराच्या नगरात गंगा घाटावर येतात. गंगेत स्नान केल्यानंतर शंकराची पूजा करतात आणि दिवे लावतात. त्याशिवाय या दिवशी भगवान विष्णूचीही पूजा करण्यात येते. 

देव दीपावलीचे महत्त्व

पौराणिक कथेनुसार, त्रिपुरासुर नावाच्या राक्षसाचा अत्याचार तिन्ही लोकांमध्ये वाढला होता. देव, देवी आणि मानव सर्वजण दुःखी झाले होते. त्यानंतर भगवान शिवाने त्रिपुरासुराचा नाश केला आणि तिन्ही लोकांमध्ये आनंद निर्माण झाला. त्या दिवशी, काशीमध्ये गंगेच्या काठावर देव-देवता एकत्र आल्या. त्यांनी गंगेत स्नान केले, प्रदोष काळात शिवाची पूजा केली आणि दिवे लावले. हा उत्सव देव दीपावली म्हणून लोकप्रिय झाला. आजकाल, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन आणि इतर धार्मिक स्थळांवर दिवे लावून देव दीपावली साजरी केली जाते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

