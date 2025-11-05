Dev Diwali 2025 : देव दिवाळीच्या रात्री घरात याठिकाणी लावा दिवे, अकाली मृत्यू टळतो; तर किती दिवे आणि कोणत्या देवतांची पूजा करतात?

Dev Diwali : दिवाळीनंतरचा सण असतो तो म्हणजे देव दिवाळी, असं म्हणतात यादिवशी सर्व देव-देवता पृथ्वीतलावर येतात. हिंदू धर्मातील अत्यंत पवित्र असा देव दिवाळीचा सण कार्तिक पौर्णिमेला साजरा करण्यात येतो. यंदा 5 नोव्हेंबर 2025 ला हा सण साजरा करण्यात येत असून या दिवसाला त्रिपुरारी पौर्णिमा असं म्हटलं जातं. पौराणिक कथेनुसार, याच दिवशी भगवान शिवाने त्रिपुरासुर राक्षसाचा वध करून देवतांना त्यांच्या त्रासातून मुक्त केले होते. त्यामुळे देवतांनी आनंद व्यक्त करत ही दिवाळी साजरी केली. देव दिवाळीचा सर्वात मोठा आणि भव्य उत्सव वाराणसी (काशी) इथे पाहिला मिळतो.
देव दीपावली, 5 नोव्हेंबर रोजी अभिजित मुहूर्त नसणार आहे. गोधूलिकाळ संध्याकाळी 5:33 ते 5:59 पर्यंत आहे, तर संध्याकाळ 5:33 ते 6:51 पर्यंत असणार आहे.
देव दीपावलीच्या दिवशी, प्रदोष काळात दिवे लावले जातील. देव दीपावलीच्या प्रदोष काळात दिवे लावण्याचा शुभ काळ संध्याकाळी 5:15 ते 7:50 पर्यंत असून त्या दिवशी देव दीपावलीचा शुभ काळ 2 तास 35 मिनिटं असणार आहे.
1. घराच्या मुख्य दरवाजाच्या उंबऱ्यापाशी एक दिवा लावा.
2. दुसरा दिवा आपल्या स्वयंपाकघरात, जिथे पाण्याची जागा आहे तिथे लावा.
3. तिसरा दिवा घरातील तुळशीच्या रोपाजवळ लावा.
4. चौथा दिवा आपल्या घराच्या जवळ असलेल्या कोणत्याही शिवमंदिरात जाऊन लावा.
5. पाचवा दिवा आपल्या घराच्या ईशान्य कोपऱ्यात म्हणजेच उत्तर-पूर्व दिशेला लावावा.
धार्मिकशास्त्रानुसार देव दिवाळीच्या रात्री दीपदान केल्याने कुटुंबात सुख-समृद्धी नांदते. तसंच धन-धान्याची कोणतीही कमतरता राहत नाही. सर्व देवतांची कृपा कुटुंबावर सदैव राहते तसंच यमदीप लावल्याने अकाली मृत्यूची भीती दूर होते अशी मान्यता आहे.
देव दिवाळीच्या दिवशी प्रदोष काळात साधारणपणे 5, 7, 11, 21, 51 किंवा 101 दिवे लावू शकता. त्याचबरोबर प्रदोष काळात भगवान शंकराची पूजा करताना 8 किंवा 12 मुखांचा दिवा लावणे खूप शुभ मानले जाते.
पौराणिक कथांनुसार, कार्तिक पौर्णिमाला सर्व देव-देवता शंकराच्या नगरात गंगा घाटावर येतात. गंगेत स्नान केल्यानंतर शंकराची पूजा करतात आणि दिवे लावतात. त्याशिवाय या दिवशी भगवान विष्णूचीही पूजा करण्यात येते.
पौराणिक कथेनुसार, त्रिपुरासुर नावाच्या राक्षसाचा अत्याचार तिन्ही लोकांमध्ये वाढला होता. देव, देवी आणि मानव सर्वजण दुःखी झाले होते. त्यानंतर भगवान शिवाने त्रिपुरासुराचा नाश केला आणि तिन्ही लोकांमध्ये आनंद निर्माण झाला. त्या दिवशी, काशीमध्ये गंगेच्या काठावर देव-देवता एकत्र आल्या. त्यांनी गंगेत स्नान केले, प्रदोष काळात शिवाची पूजा केली आणि दिवे लावले. हा उत्सव देव दीपावली म्हणून लोकप्रिय झाला. आजकाल, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन आणि इतर धार्मिक स्थळांवर दिवे लावून देव दीपावली साजरी केली जाते.
