भगवान कुबेरांचे वाहन मनुष्य का? पुराणात दडलाय याचा गूढ अर्थ, धनत्रयोदशीच्या दिवशी जाणून घ्या अर्थ

Dhanteras 2025: दरवर्षी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीला धनत्रयोदशीचा सण साजरा केला जातो. या दिवशी स्वर्गाचे कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर यांची पूजा करण्याची परंपरा आहे. कुबेर महाराजांच्या आशीर्वादामुळं धनधान्याची प्राप्ती होती. या वर्षी धनत्रयोदशीचा सण 18 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातोय. पण तुम्ही कधी एक गोष्ट लक्षात घेतली आहे का, की कुबेराचे वाहन कोणतेही पशु-पक्षी नसून एक नर आहे म्हणजेच मनुष्य. अनेक लोककथांमध्ये याबाबत कारण सांगण्यात आलं आहे.
शास्त्रात, कुबेराला धन, वैभव व ऐश्वर्याची देवता मानले जाते. त्यांना यक्षाचा राजा असंही म्हणतात. पद्म पुराण आणि लिंग पुराणानुसार, भगवान कुबेराचे वाहन नर म्हणजेच मनुष्य आहे. धनाचा सर्वाधिक वापर हा मनुष्याकडूनच केला जाऊ शकतो. मानवाच्या आयुष्यातच धनाचे महत्त्व सर्वाधिक असते. राक्षस आणि देवता कितीही शक्तीशाली असले तर धनाचे अधिपत्य आणि नियंत्रण हे मानव समाजाकडेच असू शकते.
शास्त्रानुसार, पैशाचे सार्थक तेव्हाच होते तेव्हा मनुष्य त्याचा योग्य वापर करेला. श्रीमंत बनणे आणि श्रीमंती टिकून राहणे यातील सर्वात मजबूत कडी ही धनाचे संरक्षण करणे हे आहे. जेव्हा ही कडी कमजोर होते तेव्हा श्रीमंतातील श्रीमंत व्यक्तीही कंगाल होऊन रस्त्यावर येतो. भगवान कुबेर याच धन संरक्षणाचे प्रतीक मानले जातात, असं काही अभ्यासकांचे मत आहे.
भगवान कुबेर यांचे वाहन मनुष्य हे याचा संकेत देते की, जर संपत्तीच्या मागे तुम्ही धावत असाल तर ते तुम्हाला गुलाम बनू शकतात. जर संपत्तीवर तुम्ही नियंत्रण मिळवले नाही तर संपत्ती तुम्हाला नियंत्रित करु शकते.
लोककथांनुसार, जेव्हा भगवान महादेवाने कुबेराला यक्षांचा राजा आणि स्वर्गाचा कोषाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. तेव्हा सर्व देवी-देवतांना वाहन मिळाले. जेव्हा कुबेरासाठी वाहना निवडण्याची वेळ आली तेव्हा देवी-देवतांनी विचार केला की संपत्तीचा सर्वाधिक वापर कुठे केला जातो. तेव्हा ब्रह्मदेवांनी सांगितले की संपत्तीचा सर्वाधिक वापर हा पृथ्वीवर राहणाऱ्या मनुष्यांकडून केला जातो. त्यामुळं कुबेराचे वाहन नर म्हणजेच मनुष्य आहे.
( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )