Marathi News
Diwali 2025 : दिवाळीच्या पहिला दिवशी गाय वासराची पूजा का करता? वसुबारस सणाचं महत्त्व तुम्हाला माहितीय का?

Vasubaras 2025 : दिवाळी म्हणजे प्रकाशाचा सण...पाच सणाच्या या सणात लक्ष्मीपूजन हा महत्त्वाचा दिवस असतो. दिवाळीचा पहिल्या दिवस हा वसुबारस असतो. काय आहे या सणाचे महत्त्व आणि काय करायचं असतं जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 10, 2025, 03:07 PM IST
Diwali 2025 : दिवाळीच्या पहिला दिवशी गाय वासराची पूजा का करता? वसुबारस सणाचं महत्त्व तुम्हाला माहितीय का?

Vasubaras 2025 : दिवाळी हा लहान मुलांपासून मोठ्या पर्यंत सर्वांचा आवडता सण असतो. गोड फराळाचे पदार्थ, फटाके, नवीन कपडे आणि नवीन वस्तू अनेक उत्साहाचा आणि प्रकाशाचा हा सण असतो. भारतात हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. दिवाळीचा सण हा पाच सणांनी सजलेला असतो. धनत्रयोदशीपासून ते भाऊबीजेपर्यंत हा सण साजरा करण्यात येतो. अनेकांना दिवाळीचा पहिला दिवस हा धनत्रयोदशीचा वाटतो. पण नाही, दिवाळीचा पहिला दिवस हा वसुबारसपासून सुरु होतो. '

वसुबारस कधी आहे?

हिंदू पंचांगानुसार आश्विन कृष्ण द्वादशी म्हणजेच गोवत्स द्वादशी याच दिवशी वसुबारस सण साजरा करण्यात येतो. यंदा वसुबारसचा सण शुक्रवारी 17 ऑक्टोबरला साजरा करण्यात येणार आहे. 

प्रदोषकाल मुहूर्त: दुपारी 04:14 ते संध्याकाळी 07:43 पर्यंत
द्वादशी तिथी आरंभ- 17 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11.12 वाजेपासून
द्वादशी तिथी समाप्ती: 18 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12.18 मिनिटाला

वसुबारस का साजरी करावी?

प्राचीन काळापासून भारतीय लोक गायीला पवित्र आणि पूजनीय मानतात. धार्मिक मान्यतेनुसार गायीमध्ये तेहतीस कोटी देव वास करतात असे म्हटलं जातं. त्यामुळे प्राचीन काळापासून गोमातेची पूजा करण्याची परंपरा आहे. गायीच्या थोरवीमुळेच राजा दिलीप आणि भगवान श्रीकृष्ण यांनी गो सेवा करुन तिचं महत्त्व मानलं आहे. श्रीकृष्णाने तर स्वत:ला गोपाल म्हणून घेतलं गेलं आहे. एवढंच नाही तर दानात गोदान हे सर्वाश्रेष्ठ दान मानलं गेलं आहे. शास्त्रात सांगितलं की, पंच म्हणजे पाच आणि गव्य म्हणजे गाय. याचा अर्थ गायीपासून पाच वस्तू म्हणजे दूध, दही, तूप, शेण आणि गोमूत्र याला महत्त्व आहे.

कोणत्या गायीची पूजा करावी?

वसुबारसला घरात लक्ष्मीचे आगमन व्हावे या हेतूने सवत्स धेनुची पूजा करण्यात येते. वसु म्हणजे द्रव्य (धन) त्यासाठी असलेली बारस म्हणजे द्वादशी. पुष्कळ ठिकाणी महिला या दिवशी उपवास करतात. गावाकडे ज्यांच्याकडे घरी गुरे आहेत, त्यांच्याकडे या दिवशी पुरणाचा नैवेद्य गायीची पूजा करण्यात येते. यादिवशी गहू आणि मगू खाऊ असं धार्मिक शास्त्रात सांगण्यात आलंय. शिवाय यादिवशी महिला बाजरीची भाकरी आणि गवारच्या शेंगांची भाजीवर उपवास सोडतात.  

हेसुद्धा वाचा - Diwali 2025 : दिवाळी पहिला दिवस कधी? जाणून घ्या धनत्रयोदशी, नरक चतुर्थी ते भाऊबीजची योग्य तारीख

वसुबारस पौराणिक कथा

वसुबारसमध्ये पौराणिक कथेत असं सांगण्यात आलं की, आटपाट नगर होतं आणि तिथं एक कुणब्याची म्हातारी रहात होती. तिला एक सून होती. त्यांच्याकडे गाईगुरं होती. गायी होत्या, तशी म्हशीही होत्या. गव्हाळी, मुगाळई वासरं देखील होती. तेव्हा आश्विन मास होता. या मासात पहिल्या द्वादशीच्या दिवशी म्हातारी सकाळी उठली आणि ती शेतावर जाऊ लागली. त्यावेळी सासूने सुनेला हाक मारली. मुली, मुली, इकडे ये, असे म्हणताच सून आली. सासू म्हणाली की मी शेतावर जाते. दुपारी येईन. तू माडीवर जा आणि गव्हाचे, मुगाचे दाणे काढ आणि गव्हाळे-मुगाळे शिजवून ठेव.

त्यानंतर सासू शेतावर निघून गेली. सून माडीवर गेली आणि गहू, तसेच मूग काढून ठेवले. खाली आल्यानंतर ती गोठ्यात गेली. गव्हाळी-मुगाळी वासरं उड्या मारत होती. त्यांना सुनेने ठार मारले आणि त्यांना चिरले. त्यानंतर तिने त्यांना शिजवत ठेवून सासूची वाट पाहत बसली. दुपारी सासू घरी परत आली. सुनेनं पान वाढलं. सासूने पाहिलं. तिला तांबडं मांस दिसलं. हे काय आहे, असं तिने सुनेला विचारलं. सुनेने सर्व हकिकत सांगितली. त्यानंतर सासू घाबरली. ही मोठी चूक घडली होती. ती तशीच देवापुढे जाऊन बसली. प्रार्थना केली. देवा हा माझ्या सुनेच्या हातून अपराध घडला. तिला क्षमा कर असे ती म्हणाली. गाई-वाररांनाही जिवंत कर म्हणाली. जर तू त्यांना जिवंत नाही केलंस तर मी संध्याकाळी प्राण देईन असा निश्चय सासूने केला.

त्यानंतर सासू देवापाशी बसून राहिली. देवाने तिचा एकनिश्चय पाहिला. निष्कपट अंतरंग पाहिलं. नंतर संध्याकाळी गायी आल्या. हंबरडा फोडू लागल्या तशी देवाला चिंता वाटू लागली. हिचा निश्चय ढळणार नाही, असं देवाला वाटलं. त्यानंतर देवानं वासरं जिवंत केली. ती उड्या मारतच प्यायला गेली. गायींचे हंबरडे बंद झाले. म्हातारीला आनंद झाला. सुनेला आश्चर्य वाटलं. हे पाहून सर्वांनाच आनंद झाला. नंतर म्हातारीने गायी-गुरांची पूजा केली. स्वयंपाक करून नैवेद्य दाखवला. देवाचे आभार मानले. त्यानंतर आपण जेवली. आनंदी झाली. तसे तुम्ही आम्ही होऊ. हा साठां उत्तराची कहाणी पाचां उत्तरी, देवाब्राह्मणाच्या दारी, पिंपळाच्या पारीं, गायींच्या गोठी सुफळ संपूर्ण.

या दिवशी काय करू नये?

गोवत्स एकादशीला गहू मूग खाल्ले जात नाहीत.
दूध आणि दुधाचे पदार्थ खात नाहीत
तळलेले आणि तव्यावरील पदार्थ खाणे वर्ज्य आहे.

या दिवशी काय करावे?

 या दिवसापासून अंगणात रांगोळी काढली जाते. या दिवसापासून दिवाळीची सुरुवात होते.
 घरी गुरे, वासरे असणार्‍यांकडे ह्या दिवशी पुरणा-वरणाचा स्वयंपाक केला जाते. त्याचा नैवेद्य दाखवला जातो.

FAQ

प्रश्न 1: वसुबारस हा सण काय आहे?
उत्तर: वसुबारस हा दिवाळीचा पहिला दिवस आहे, जो हिंदू पंचांगानुसार आश्विन कृष्ण द्वादशी (गोवत्स द्वादशी) रोजी साजरा केला जातो. हा सण गायीची पूजा करून लक्ष्मीचे आगमन घडवण्यासाठी साजरा केला जातो. दिवाळीचा सण पाच दिवसांचा असतो, जो वसुबारसपासून सुरू होतो.

प्रश्न 2: वसुबारस २०२५ मध्ये कधी साजरा केला जाईल?
उत्तर: वसुबारसचा सण २०२५ मध्ये शुक्रवार, १७ ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जाईल. द्वादशी तिथी १७ ऑक्टोबर सकाळी ११:१२ वाजेपासून सुरू होईल आणि १८ ऑक्टोबर दुपारी १२:१८ मिनिटांना संपेल.

प्रश्न 3: वसुबारसचा मुहूर्त काय आहे?
उत्तर: वसुबारसचा प्रदोषकाल मुहूर्त दुपारी ०४:१४ ते संध्याकाळी ०७:४३ पर्यंत आहे. या वेळेत गायीची पूजा करणे शुभ मानले जाते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

