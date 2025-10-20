English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Diwali 2025 : दिवाळीला भद्राकाळाची सावली, 'या' 2 तासांमध्ये करा लक्ष्मीपूजन अन्यथा...; जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा विधी आणि आरती

Laxmi Pujan 2025 : महाराष्ट्रात 21 ऑक्टोबरला लक्ष्मीपूजन करण्यात येणार आहे. यादिवशी भद्राकाळ असणार आहे. त्यामुळे लक्ष्मीपूजनचा शुभ मुहूर्त जाणून घ्या.

नेहा चौधरी | Updated: Oct 20, 2025, 07:50 PM IST
Diwali 2025 : दिवाळीला भद्राकाळाची सावली, 'या' 2 तासांमध्ये करा लक्ष्मीपूजन अन्यथा...; जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा विधी आणि आरती

Laxmi Pujan 2025 : देशभरात दिवाळीचा उत्साह पाहिला मिळतोय. दिव्यांचा हा सण सकारात्मक ऊर्जाचा सण आहे. अश्विन अमावस्येला लक्ष्मीपूजन करण्यात येतो. यादिवशी माता लक्ष्मी, गणेश आणि कुबेराची पूजा करण्यात येते. लक्ष्मी पूजनाने घरात धन, समृद्धी आणि ऐश्वर्यात वाढ होते, अशी मान्यता आहे. त्यासोबत यश, प्रगती आणि मानसिक शांतीसाठी या पूजनाला महत्त्व आहे. पंचांगानुसार आश्विन अमावस्या सोमवारी 20 ऑक्टोबरला दुपारी 03:45 वाजेपासून 21 ऑक्टोबरला संध्याकाळी 05:50 वाजपर्यंत असणार आहे. महाराष्ट्रात 21 ऑक्टोबरला लक्ष्मीपूजन म्हणजे दिवाळी साजरी करण्यात येणार आहे.  21 ऑक्टोबरला भद्राकाळ आणि राहुकाळ असणार आहे. त्यामुळे लक्ष्मीपूजनचा शुभ मुहूर्त जाणून घ्या. 

भद्राकाळ कधी असणार आहे?

पंचांगानुसार 20 ऑक्टोबरला दिवाळीच्या दिवशी भद्राकाळ सकाळी 6:08 वाजेपासून सकाळी 8:15 वाजेपर्यंत असणार आहे. याचा नकारात्मक परिणाम नसणार आहेत. तर राहू काळ सकाळी 7:55 ते 9:20 मिनिटांपर्यंत आहे.

उदय तिथीनुसार लक्ष्मीपूजन 21 ऑक्टोबरला असणार आहे. विशेष म्हणजे या दिवशी भाद्राकाळ असणार आहे. तर राहू काळही दुपारी 12:00 वाजेपासून दुपारी 1:30 वाजेपर्यंत असणार आहे. 

लक्ष्मी पूजन या दोन तासांमध्येच करा!

20 ऑक्टोबर रोजी प्रदोषकाळात अमावस्या सुरु होत आहे, त्यामुळे ही तिथी प्रदोषव्याप्त असून दुसऱ्या दिवशी तीन प्रहारापेक्षा अधिक काळ अमावस्या असणार आहे. म्हणून मंगळवारी 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी लक्ष्मीपूजन करणे शास्त्रसंमत आहे. तसंच अमावस्या आणि प्रतिपदा या दोन्ही तिथीच्या योगावर सायंकाळी प्रदोष काळ अर्थात सूर्यास्तानंतर संध्याकाळी 6.10 ते रात्री 8.40  वाजेपर्यंत म्हणजे सुमारे 2 तास 24 मिनिटं या कालावधीत लक्ष्मीपूजनचा शुभ मुहूर्त आहे. 

पूजेसाठी लागणारे साहित्य 

लक्ष्मी पूजनाच्या तयारीसाठी अनेक वस्तूंची आवश्यकता असते. 
पूजेसाठी लागणारे मुख्य साहित्य म्हणजे लक्ष्मी आणि गणेशाची मूर्ती, 
पूजेसाठी पाट (चौरंग), 
लाल किंवा पिवळे वस्त्र, 
तांब्याचा कलश, अक्षता, 
हळद-कुंकू, 
गंगाजल, 
जानवे, 
पंचामृत, 
धूप-दीप आणि कापूर. 
नैवेद्यासाठी दूध-साखरेचा प्रसाद आणि फळे लागतील. 
यासोबतच कमळ, गुलाब, बेलपत्र, श्रीफळ (नारळ), नवीन नाणी (रुपये), 
सोन्याची किंवा चांदीची वस्तू, तसेच हळदीची गाठ आणि आंब्याची पाने पूजेत अवश्य वापरावीत.

लक्ष्मीपूजन विधी (Lakshmi Pujan ritual)

लक्ष्मीपूजन विधी करण्याकरिता सर्वप्रथम देवघरामध्ये एक चौरंग ठेवावा त्यावर लाल कापड अंथरून घ्यावा. त्यावर उजव्या बाजूला कळस मांडावा त्या कळसांमध्ये पाच विड्याची पाने टाकावी, एक रुपयाची नाणी टाकावे आणि कळसाच्या वर नारळ ठेवावा त्या नारळाची शेंडी वर असली पाहिजे. आपण जो चौरंग घेतला आहे, त्या चौरंग वर मध्यभागी तांदुळाची रास करावी.  त्यावर गणपती, कुबेर, लक्ष्मी यांची मूर्ती किंवा फोटो ठेवावा. जर तुमच्याकडे काहीच नसेल तर सुपारी ठेऊ शकतात. त्यानंतर चौरंगावर जागा शिल्लक असेल त्या जागेमध्ये हिशोबाची वही आणि पेन ठेवावी तसंच पैसे नाणी ठेवावे. त्यानंतर चौरंगाची हळद कुंकू लावून पूजा करून घ्यावी. फराळ आणि लाह्या बताशे यांचा नैवेद्य दाखवावा. झाडूला लक्ष्मी मानतात म्हणून नवीन झाडूची पूजा केली जाते. 

श्री महालक्ष्मी आरती

जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी।
वससी व्यापकरुपे तू स्थूलसूक्ष्मी॥
करवीरपुरवासिनी सुरवरमुनिमाता।

पुरहरवरदायिनी मुरहरप्रियकान्ता।
 
कमलाकारें जठरी जन्मविला धाता।
सहस्त्रवदनी भूधर न पुरे गुण गातां॥
जय देवी जय देवी...॥
 
मातुलिंग गदा खेटक रविकिरणीं।
झळके हाटकवाटी पीयुषरसपाणी।

माणिकरसना सुरंगवसना मृगनयनी।
शशिकरवदना राजस मदनाची जननी॥
जय देवी जय देवी...॥
 
तारा शक्ति अगम्या शिवभजकां गौरी।
सांख्य म्हणती प्रकृती निर्गुण निर्धारी।
गायत्री निजबीजा निगमागम सारी।
प्रगटे पद्मावती निजधर्माचारी॥
जय देवी जय देवी...॥
 
अमृतभरिते सरिते अघदुरितें वारीं।
मारी दुर्घट असुरां भवदुस्तर तारीं।
वारी मायापटल प्रणमत परिवारी।
हें रुप चिद्रूप दावी निर्धारी॥
जय देवी जय देवी...॥
 
चतुराननें कुश्चित कर्मांच्या ओळी।
लिहिल्या असतिल माते माझे निजभाळी।
पुसोनि चरणातळी पदसुमने क्षाळी।
मुक्तेश्वर नागर क्षीरसागरबाळी॥
जय देवी जय देवी...॥

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

