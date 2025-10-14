Dhanteras 2025 : धनत्रयोदशी 18 की 19 ऑक्टोबर कधी? जाणून घ्या तिथी, पूजा, शुभ मुहूर्त आणि सोनं खरेदीचं महत्त्व

Dhantrayodashi date Puja Muhurat Time And Vidhi 2025 : दिव्यांची आरास, दारात रांगोळी, घरात फराळाचा सुंगध अन् फटाकांचा आवाज...अशी ही दिवाळी 17 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार आहे. दिवाळीचा पहिला सण वसुबारस आणि त्यानंतरचा सण धनत्रयोदशी...यंदा धनत्रयोदशी म्हणजेच धनतेरस या नावाने देखील ओळखली जाते. आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथीला धनत्रयोदशी साजरी करण्यात येते. या दिवशी संध्याकाळी धनाची आणि धन्वंतरीची पूजा करण्यात येते. कुबेर आणि लक्ष्मीची पूजा यादिवशी करण्यात येते. यादिवशी सोने खरेदी, वाहन खरेदीसह भांडी, झाडू खरेदी करणे शुभ मानले जाते. यंदा धनत्रयोदशी कधी आहे, पूजाविधी, सोने खरेदीचं महत्त्व जाणून घ्या.
पंचांगानुसार, या वर्षी कार्तिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथी 18 ऑक्टोबर, शनिवार दुपारी 12:18 वाजेपासून 19 ऑक्टोबर, रविवार दुपारी 01:51 वाजेपर्यंत असणार आहे. धनत्रयोदशी 18 ऑक्टोबर, शनिवार प्रदोष काल असल्याने साजरा करण्यात येणार आहे.
यावर्षी धनत्रयोदशीला ब्रह्मयोग, उत्तराफाल्गुनी, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र बुधादित्य आणि कलात्मक योग असे अनेक शुभ योग आहे.
पूजेचा शुभ वेळ- 18 ऑक्टोबर सायंकाळी 7:16 ते 8:20
ब्रह्म मुहूर्त- सकाळी 4:43 ते 5:33
अभिजित मुहूर्त- सकाळी 11:43 ते दुपारी 12:29
प्रदोष काल – दुपारी 05:48 ते रात्री 08:20
उद्या वृषभ – संध्याकाळी 07:16 ते रात्री 09:11
जिथे लक्ष्मीची पूजा केली जाते, तिथे गणेशपूजा आवश्यक असते, तरच फळ मिळते. धनत्रयोदशीच्या दिवशी गणेशाला शुभ मुहूर्तावर स्नान करावे. दिवा लावल्यानंतर गणपतीला गेनू, दुर्वा, चंदन, कुमकुम, मोली, लाल वस्त्र, लाल फुले, लाडू किंवा मोदक अर्पण करावेत.
गणेश मंत्र - वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी सम्प्रभ. निर्विघ्न कुरुमधील देव नेहमी कार्य करतो.
ज्याप्रमाणे लक्ष्मी ही संपत्तीची देवी आहे, त्याचप्रमाणे कुबेर देवता ही संपत्तीचा राजा मानली जाते. धनत्रयोदशीला कुबेर देवतेचे चित्र स्थापित करून रोळी, हळद, अक्षत, फुले, नैवेद्य, फळे अर्पण करून या मंत्राचा जप करावा. या पद्धतीची पूजा केल्याने पद, प्रतिष्ठा आणि ऐश्वर्य प्राप्त होते असे मानलं जातं.
कुबेर मंत्र - ओम यक्षय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतिये धनसंपदा.
धनतेरसला सोने खरेदीसाठी प्रदोष काळ संध्याकाळी 5:48 ते रात्री 8:20 पर्यंत असेल. वृषभ काळ संध्याकाळी 7:16 ते रात्री 9:11 पर्यंत असेल.
धनत्रयोदशी हा साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असल्याने यादिवशी सोनं खरेदीला अतिशय महत्त्व आहे. सोने, चांदी, पितळ, फुले, पितळ किंवा तांब्यापासून बनवलेल्या वस्तू खरेदी करणे शुभ मानलं जातं. या दिवशी योग्य वस्तू खरेदी करणे आणि अशुभ गोष्टींपासून दूर राहिल्यास घरात सुख समृद्धी नांदेत असा विश्वास आहे.
1. लोखंडाच्या वस्तू: धनत्रयोदशीला लोखंड खरेदी करण्यास मनाई आहे. हे खरेदी केल्याने राहूचा निवास होऊ शकतो, त्यामुळे घरात दुःखाचा सामना करावा लागतो. विशेषतः, स्टीलची भांडी देखील खरेदी करू नयेत.
2. धारदार वस्तू: धनत्रयोदशीच्या दिवशी चाकू, चाकू यांसारख्या धारदार वस्तू घरात आणणे टाळावे. हे अशुभ मानले जातात आणि लक्ष्मीचा अपमान करतात.
3. काळे कपडे: या दिवशी काळे कपडे घालणे किंवा खरेदी करणे टाळावे कारण काळा रंग शनिचे प्रतीक आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)