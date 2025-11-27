28 नोव्हेंबर 2025 च्या दुर्गाष्टमीला करा 'हे' उपाय, व्यवसायात मिळेल यश; सर्व इच्छा होतील पूर्ण

28 November 2025 Durgashtami : दर महिन्याच्या मासिक दुर्गाष्टमीला दुर्गा देवीची मनोभावे पूजा केली जाते. या महिन्याची दुर्गाष्टमी 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी साजरी केली जाणार आहे. या अष्टमीला अग्रहायण महिन्यातील दुर्गाष्टमी म्हणूनही ओळखले जाते. दुर्गाष्टमीला दुर्गादेवीची पूजा-अर्चा केल्यास सर्व इच्छा पूर्ण होतात असे मानले जाते. या दिवशी अनेक फलदायी आणि शुभ योग बनत आहेत. त्यामुळे या पवित्र दिनी योग्य उपाय केल्यास देवी दुर्गा तुमच्या जीवनातील सर्व प्रश्न सोडवेल आणि तिची कृपा कायम राहील.
हिंदू पंचांगानुसार मार्गशीर्ष महिन्यातील शुक्लाष्टमी तिथी 28 नोव्हेंबर रोजी रात्री 12 वाजून 29 मिनिटांनी सुरू होईल. आणि दुसऱ्या दिवशी 29 नोव्हेंबर रोजी रात्री 12 वाजून 15 मिनिटांनी समाप्त होईल. दुर्गीष्टमीचा हा मुहूर्त 28 तारखेचा दिवस संपल्यानंतर सुरू होत असला तरीही, दुर्गा देवीची पूजा रात्री करण्याला जास्त महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे 28 नोव्हेंबरचा दिवसच अग्रहायण दुर्गाष्टमीचा दिवस मानला जाईल.
येत्या दुर्गाष्टमी दिवशी शुक्रवारी हर्षण योगाची स्थिती तयार होत आहे. याशिवाय शतभिषा नक्षत्र आणि बव करण योगाची स्थितीही तयार होत आहे. तसेच शुक्रवार हा दिवस देवी दुर्गेला समर्पित आहे. त्यामुळे नेमक्या या दिवशी दुर्गाष्टमीचा मुहूर्त असणे अधिक फलदायी ठरेल. अष्टमी स्थिती सुरू झाल्यानंतर काही खास मुहूर्तावर देवीची पूजा करावी. पूजेसाठीचा ब्रम्ह मुहूर्त पहाटे 5 वाजून 9 मिनिटांपासून 6 वाजून 3 मिनिटांपर्यंत आहे. विजय मुहूर्त दुपारी 2 वाजून 1 मिनिटांपासून 2 वाजून 43 मिनिटांपर्यंत आहे. गोधूलि मुहूर्त संध्याकाळी 5 वाजून 31 मिनिटांनी 5 वाजून 58 मिनिटांपर्यंत आहे. तर निशिता मुहूर्त रात्री 11 वाजून 48 मिनिटांनी 12 वाजून 42 मिनिटांपर्यंत आहे.
जर तुमची एखादी इच्छा पूर्ण होत नसेल तर देवी दुर्गेची पूजा करताना फूलांच्या हारासह लवंग अर्पण करा. आणि एकूण 11 वेळा 'देवी सर्व भूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता' या मंत्राचा जप करा. तुमच्या जीवनात आर्थिक समस्या जाणवत असतील तर, या शुभ दिवशी घराच्या मुख्य द्वारावर कुंकवाने देवीच्या चरणांचे चिन्ह काढा. तसेच तुळशीचे पान आणि दूध अर्पण करा. हा उपाय तुम्ही रोजही करू शकता. जर तुम्हाला तुमच्या कामात किंवा व्यवसायात भर व्हावी असे वाटत असेल तर, एका डोळ्याच्या नारळावर सात वेळा पवित्र धागा गुंडाळा. तो नारळ देवीला अर्पण करा आणि मनोभावे प्रार्थना करा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)