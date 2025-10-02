दसऱ्यानंतर बरोबर 20-21 दिवसांनीच दिवाळी कशी येते? या मागचे कारण 99 टक्के लोकांना माहिती नसेल

Diwali And Dasara 2025: आज दसरा अवघ्या देशात साजरा केला जातो. अनेक ठिकाणी विजयादशमी म्हणूनही दसरा साजरा केला जातो. दसरा म्हणजे असत्यावर सत्याचा विजय. यादिवशी रामाने रावणाचा वध करत लंकेवर विजय मिळवला होता. आज 2 ऑक्टोबर रोजी दसरा साजरा केला जातोय. तर दसऱ्याच्या बरोबर 20-21 दिवसांनी दिवाळी साजरी केली जाते. यामागे मात्र एक कारण आहे. काय आहे ते कारण आणि दसरा आणि दिवाळी यांच्यातील काय संबंध हे जाणून घेऊयात.
2 ऑक्टोबर रोजी दसरा साजरा केल्यानंतर 21 ऑक्टोबर रोजी दिवाळी साजरी करण्यात येत आहे. या दोन्ही सणांमध्ये वीस दिवसांचे अंतर येते. दरवर्षी दसऱ्यानंतर 20 किंवा 21 दिवसांनी दिवाळी साजरी केली जाते. पण यामागचे कारण जाणून घेऊयात.
पौराणिक कथेनुसार, भगवान श्री राम यांनी रावणाचा वध केल्यानंतर अन् लंका जिंकल्यानंतर तिथून पायी अयोध्येला आले होते. त्यांना श्रीलंका ते अयोध्या हे अंतर पार करण्यासाठी 21 दिवस लागले होते. 21 दिवस म्हणजेच 491 तास लागले होते. म्हणजेच 21 दिवस पायी प्रवास केल्यानंतर ते अयोध्येत पोहोचले होते.
प्रभू श्रीराम जेव्हा अयोध्येत पोहोचले तेव्हा अयोध्यावासियांनी दारासमोर रांगोळ्या व दिवा लावून त्यांचे स्वागत केले. आपला राजा परत स्वगृही आला या आनंदात रहिवाशांनी दिवाळी साजरी केली होती.
अनेकांना या दाव्यात तथ्य वाटत नाही. त्यामुळं गुगल मॅपवर सर्च करुन याची चाचणी केली. तुम्हीदेखील घरी गुगल मॅपच्या आधारे ही चाचणी करु शकता. सुरुवातीला गुगल मॅप सुरू करुन सुरुवातीच्या ठिकाणी श्रीलंका टाका आणि शेवटच्या ठिकाणी अयोध्या उत्तर प्रदेश. या दोन प्रदेशातील एकूण अंतर 3127 किमी इतके असेल. येथे तुम्ही चालण्याच्या अंतरावर क्लिक केल्यास ते 491 तास असे येईल. त्यांचे दिवसात रुपांतर केले तर 25 दिवस येईल.
( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )