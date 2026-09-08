Explained: 2027 मध्ये माणसांना मिळणार 'सुपरपॉवर'? पुतिन जगावर राज्य करणार? बाबा वेंगांची भाकिते जाणून घ्या

2026 हे वर्ष संपायला आता काही महिनेच शिल्लक आहेत. या वर्षात जगभरात नैसर्गिक आपत्ती, युद्धजन्य परिस्थिती आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावामुळे अनेक मोठ्या घटना घडल्या. अशातच आता 2027 या वर्षासाठी बाबा वेंगा यांच्या नावाने काही कथित भविष्यवाण्या सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांमध्ये चर्चेत आल्या आहेत. यातील काही दावे इतके आश्चर्यकारक आहेत की, त्यावर विश्वास ठेवणंही कठीण वाटतं. बुल्गारियाच्या प्रसिद्ध भविष्यवेत्त्या बाबा वेंगा यांचं अनेक वर्षांपूर्वी निधन झालं असलं तरी त्यांच्या कथित भविष्यवाण्यांची चर्चा आजही होत असते. त्यांच्या नावावर कोविड महामारी, 9/11 हल्ले आणि प्रिन्सेस डायना यांच्या मृत्यूसारख्या घटनांच्या भविष्यवाण्या केल्याचा दावा केला जातो. मात्र, त्यांनी प्रत्यक्षात या घटनांबाबत अशी भविष्यवाणी केली होती, याचा ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांच्या नावाने प्रसिद्ध होणाऱ्या अनेक भविष्यवाण्यांकडे सावधपणे पाहण्याची गरज आहे.
2027 संदर्भातील सर्वात चर्चेत असलेल्या दाव्यांपैकी एक म्हणजे काही माणसांना 'सुपरह्यूमन'सारख्या क्षमता मिळतील. कथित भविष्यवाणीनुसार, एखाद्या रहस्यमय आजारामुळे किंवा जनुकीय प्रयोगामुळे काही व्यक्तींमध्ये असामान्य क्षमता विकसित होऊ शकतात. ही क्षमता नेमकी कशा स्वरूपाची असेल किंवा त्यामागे कोणती प्रक्रिया असेल, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे हा दावा सध्या एखाद्या सायन्स-फिक्शन कथेसारखाच वाटतो. ही कथित भविष्यवाणी प्रत्यक्षात खरी ठरते का, हे पाहण्यासाठी मात्र 2027 पर्यंत वाट पाहावी लागेल.
बाबा वेंगा यांच्या नावाने चर्चेत असलेल्या आणखी एका दाव्यानुसार, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भविष्यात जागतिक पातळीवर अत्यंत प्रभावशाली नेते म्हणून उदयास येतील आणि त्यांच्या हातात मोठी सत्ता एकवटली जाईल. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध अद्याप सुरू असताना हा दावा चर्चेत आला आहे. मात्र, पुतिन संपूर्ण जगावर राज्य करतील, असा कोणताही ठोस संकेत सध्याच्या परिस्थितीत दिसत नाही. त्यामुळे ही बाबही केवळ कथित भविष्यवाणी म्हणूनच पाहिली जात आहे.
बाबा वेंगा यांच्या नावाने 2026 साठीही अनेक धक्कादायक भविष्यवाण्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यामध्ये मोठ्या युद्धाचा धोका, हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्ती, तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे निर्माण होणारे धोके तसेच एलियनच्या आगमनासारख्या दाव्यांचा समावेश होता. एका कथित भविष्यवाणीनुसार, पूर्वेकडून सुरू झालेला संघर्ष पुढे पश्चिमेकडे पसरेल आणि त्यातून मोठ्या युद्धाची परिस्थिती निर्माण होईल. फ्रेंच ज्योतिषी नोस्त्रेदमस यांच्या नावानेही तिसऱ्या महायुद्धासंदर्भातील भविष्यवाण्या चर्चेत आल्या आहेत.
2026 मध्ये जगाच्या विविध भागांमध्ये भूकंप, पूर आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या घटना घडल्या. त्यामुळे बाबा वेंगा यांच्या नावाने करण्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींच्या दाव्यांचीही चर्चा होत आहे. मात्र, कोणतीही घटना घडल्यानंतर तिचा संबंध जुन्या भविष्यवाण्यांशी जोडण्यापूर्वी त्यामागील मूळ स्रोत आणि पुरावे तपासणे महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वाढता वापर हा जगासमोरील मोठा बदल ठरत आहे. AI मुळे विविध क्षेत्रांमध्ये काम करण्याच्या पद्धती बदलत असून काही कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपातीचे प्रमाणही वाढले आहे. भविष्यात AI मुळे रोजगारावर आणखी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बाबा वेंगा यांच्या नावाने आणखी एक दावा केला जातो की, नोव्हेंबर 2026 मध्ये एक मोठे अंतराळयान पृथ्वीच्या दिशेने येईल आणि एलियनच्या अस्तित्वाबाबत मोठी घटना घडेल. या दाव्याची सत्यता अद्याप सिद्ध झालेली नाही. विशेष म्हणजे, 2025 साठीही एलियनशी संबंधित अशाच प्रकारचे दावे करण्यात आले होते. त्यामुळे अशा भविष्यवाण्या कितपत खऱ्या आहेत, याबाबत अद्याप कोणताही वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.
एकूणच, 2027 साठी बाबा वेंगा यांच्या नावाने चर्चेत असलेल्या 'सुपरपॉवर', पुतिन यांचे जागतिक वर्चस्व आणि इतर दावे सध्या केवळ कथित भविष्यवाण्यांच्या स्वरूपात आहेत. त्यांना अधिकृत किंवा वैज्ञानिक भाकीत मानण्यापूर्वी त्यामागील पुरावे तपासणे महत्त्वाचे आहे.