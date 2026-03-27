Explained : तुमचा मोबाईल नंबर ठरतोय प्रगतीत अडथळा? जन्मतारखेशी जोडलंय तुमचं भाग्य, तुमची DOB चेक करा!

Lucky Mobile Number : ज्योतिषशास्त्र हे कुंडली आणि त्यातील ग्रहांची स्थिती यावर केलेला अभ्यास आहे. तर अंकशास्त्र हे तुमच्या जन्मतारीखसंबंधीत शास्त्र आहे. अंकशास्त्रात जन्मतारीख आणि त्यावरून येणारा मूलांक आणि भाग्यांक मानवी जीवनातील करिअर, प्रगती, पैसा आणि नातेसंबंध याच्याशी जोडला गेला आहे. अंकशास्त्रात तुमच्या मूलांकानुसार शुभ कामाची तारीख असो, किंवा जिथे नंबरचा संबंध असतो. त्यासगळ्याचा परिणाम करिअर, प्रगती, पैसा आणि नातेसंबंध यावर होत असतो. त्यातील एक म्हणजे तुम्ही रोज वापरत असलेला मोबाईल नंबर..., हो अंकशास्त्र तज्ज्ञ कविता ओझा सांगतात की, तुमच्या मोबाईल नंबर हा तुमच्या प्रगतीची सीडी असतो. त्यामुळे तो निवडताना काळजी घेणं फार गरजेचे असतं.
अंकशास्त्र तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, प्रत्येक अंकाची स्वतःची ऊर्जा असते. जेव्हा ही ऊर्जा तुमच्या जन्मतारखेशी जुळत नाही, तेव्हा जीवनातील अडथळे वाढतात. आज, मोबाईल फोन केवळ कॉल करण्यासाठी नाहीतर काम, बँकिंग आणि अगदी नातेसंबंधांचाही एक भाग आहे. त्यामुळे, अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की, तुमच्या जन्मांकाशी जुळणारा मोबाईल नंबर आत्मविश्वास, संधी आणि मानसिक संतुलन वाढवणारा सिद्ध होतो. जरी तज्ज्ञ सांगतात की तुमचा मोबाईल नंबर आणि जन्मतारखेचा संबंध आहे.
आजकाल लोक त्यांच्या नावाचे स्पेलिंग बदलण्यापासून ते त्यांच्या गाडीच्या नंबरपर्यंत प्रत्येक गोष्टीशी अंकशास्त्राची मदत घेतात. कारण आयुष्यातील अनेक अडथळे दूर करण्यासाठी लोक अंकशास्त्राची मदत घेतात. अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक अंक एका ग्रहाशी आणि ऊर्जेशी संबंधित आहे. असे मानले जाते की जीवनात वारंवार येणारे अंक व्यक्तीच्या विचारांवर, संधींवर आणि नातेसंबंधांवर परिणाम करतो
अंकशास्त्रानुसार, 1 ते 9 पर्यंतच्या प्रत्येक अंकाचा एक अधिपती ग्रह मानला जातो.
अंकशास्त्र तज्ज्ञ असा विश्वास आहे की, तुमच्या मोबाईल नंबरची एकूण बेरीज हा तुमच्या जन्मतारीख जुळून तुम्ही जीवनातील संतुलन आणि स्थिरता वाढवू शकता.
मोबाईल नंबरमधील अंकांची बेरीज करण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणजे त्या नंबरमधील सर्व अंकांची बेरीज करून एक सिग्नल नंबर आणा.
उदाहरणार्थ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45 → 4 + 5 = 9
अंकशास्त्रानुसार, हा शेवटचा अंक मोबाईल नंबरची ऊर्जा तुम्हाला सांगतो.
ज्यांचा जन्म महिन्याच्या 1, 10, 19, 28 या तारखेला झाला आहे. त्यांचा मूलांक हा 1 असो, त्यांच्यासाठी मोबाईल नंबरची संपूर्ण बेजरी ही 2, 3, 4, किंवा 9 या अंकांची असली पाहिजे. कारण अंकशास्त्रानुसार हे अंक त्यांच्यासाठी शुभ आहे. हे अंक नेतृत्वगुण असलेल्या व्यक्तींमध्ये सहकार्य आणि संतुलन वाढवण्यास मदत करतात.
या जन्मतारखेसाठी तुमच्यासाठी मोबाईलची बेरीज 1 आणि 5 आली पाहिजे. कारण हा अंक या लोकांसाठी शुभ मानले जातात. त्यांच्या संवेदनशील स्वभावामुळे, आत्मविश्वास वाढवणाऱ्या अंकांना प्राधान्य देण्यास फायदेशीर ठरतो.
त्यांच्यासाठी 1, 2, किंवा 9 अंकांनी बेरीज होणारा मोबाईल नंबर शुभ मानला गेला आहे. असे म्हटले जाते की, हा नंबर संवाद आणि विस्ताराशी संबंधित ऊर्जेशी सुसंगत करण्यास मदत करतो.
तुमच्या मोबाईल नंबरची एकूण बेरीज 5, 6, किंवा 8 असते, तो अंक संतुलन साधण्यास शुभ ठरतो. व्यावहारिक विचार आणि स्थिरतेसाठी हे संयोजन अतिशय उत्तम राहतं.
तुमच्या मोबाईल अंकांची बेरीज 1 किंवा 6 येते, ते त्यांच्यासाठी हा अंक शुभ मानला गेला आहे. हे बहुआयामी स्वभाव आणि मजबूत सामाजिक संबंधांशी सकारात्मक परिणाम करतात.
तुमच्या मोबाईल अंकांची बेरीज 4, 5, 7, किंवा 8 असते, ते अंक संतुलन साधणारे मानले गेले आहे. या अंकामुळे तुम्हाला नातेसंबंध आणि सौंदर्यशास्त्र स्थिर आणण्यास मदत करतात.
तुमच्या मोबाईल अंकांची बेरीज 6 किंवा 9 येते असेल तर हा अंक त्यांच्यासाठी शुभ मानले जातात. या लोकांच्या आध्यात्मिक प्रवृत्ती आणि अंतर्ज्ञानी ऊर्जेसाठी शुभ मानला जातो.
तुमच्यासासाठी ज्यांच्या जन्मांकांची बेरीज 4, 5 किंवा 6 आहे, हे त्यांच्यासाठी शुभ मानला जातो. शनीच्या प्रभावाखाली असलेल्यांसाठी, हा अंक स्थिरता आणि मानसिक सामर्थ्याशी संबंधित आहे.
तुमच्यासाठी ज्यांच्या जन्मांकांची बेरीज 1, 2, 3, किंवा 7 आहे, हा अंक नेतृत्व आणि मानवतावादी दृष्टिकोन दृढ करण्याशी संबंधित फायदेशीर ठरतो.
आता महत्त्वाचा प्रश्न आहे की, खरंच तुमच्या मोबाईल नंबर बदलल्याने नशीबवर परिणाम होतो का? अंकशास्त्र सल्लागारसुद्धा हे मान्य करतात की तुमचा मोबाईल नंबर तुमच्या आयुष्यातील यश किंवा प्रगती ठरवत नाही. खरंतर कठोर परिश्रम, कौशल्य, योग्य निर्णयक्षमता आणि वर्तन हेच यशाचे पाया असतो. पण अनेक लोक अनुभवाच्या आधारावर मानतात की शुभ अंक स्वीकारल्याने आत्मविश्वास आणि मानसिक शांती मिळण्यास फायदा होता. वास्तविक पाहता, मानसशास्त्रीयदृष्ट्या, जेव्हा एखादी व्यक्ती एखादी गोष्ट शुभ मानते, तेव्हा तिचा आत्मविश्वास वाढतो. हा सकारात्मक विचार त्यांना संधी मिळवण्यास मदत करतो. तुम्ही पाहिलं असेल क्रिकेट आपल्या लकी नंबरची टीशर्ट घालून कायम मैदानात उतरतात. पण त्यामुळे, याला पूर्णपणे अंधश्रद्धा मानणे किंवा पूर्णपणे सत्य मानणे कठीण आहे.
अंकशास्त्राच्या तत्त्वांचे पालन करणे ही वैयक्तिक मानतेची बाब आहे. जर तुमचा त्यावर विश्वास असेल, तर तुम्ही तुमच्या जन्मांकाला जुळणारा नंबर घेणे तुम्हाला एक सकारात्मक अनुभव देईल. पण, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की प्रगतीचा खरा पाया कठोर परिश्रम, योग्य वर्तन आणि योग्य निर्णयांमध्ये असतो, हे कायम लक्षात ठेवा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)