CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
Explained : कोण आहे बाबा वेंगा, ज्यांच्या भाकितमुळे जगाला भरते धडकी; अशी मिळाली भविष्यवाणी करण्याची शक्ती..., सर्व भाकिते ठरतात खरे!

Explained : बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी ही जगभरात प्रसिद्ध आहे. बाबा वेंगा ही एक महिला आहे, ज्यांची भविष्यवेत्ता जगासाठी रहस्यमय आहे. कारण त्यांनी केलेल्या अनेक भविष्यवाण्या या खऱ्या ठरल्या आहेत. त्यामुळे बाबा वेंगा यांच्या भाकितमुळे जगाला धडकी भरते. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 25, 2026, 05:37 PM IST
Explained : बाबा वेंगा यांनी केलेले भाकीत हे जगप्रसिद्ध आहे. कारण असं म्हणतात अनेक वर्षांपूर्वी केलेल्या अनेक भाकीत आज खऱ्या ठरल्या आहेत. बाबा वेंगा यांच्या भाकीतमुळे जगाला कायम धडकी भरते. कारण हे भाकीत धक्कादायक आणि भयानक असतात. सोशल मीडियावर बाबा वेंगाचे भविष्य कायम चर्चेत असतात. अनेकांना हे माहिती नाही, बाबा वेंगा ही एक महिला आहे. कोण आहे बाबा वेंगा, कधी मिळाली भविष्यवाणीची शक्ती, कोणते भाकीत खरं ठरले आणि त्याशिवाय 2026 साठी कोणते भाकीत करण्यात आले सर्वकाही जाणून घेऊयात. 

बाबा वेंगा कोण आहे?

बाबा वेंगा एक दृष्टहिन महिला होती, ज्यांचं खरं नाव व्हँजेलिया पांडेवा गुश्तेरोवा असं होतं. त्या 20 व्या शतकातील सर्वात प्रसिद्ध आणि रहस्यमय भविष्यवक्त्या म्हणून नावारुपाल्या आल्यात. या महिलेचे आयुष्य अनेक रहस्यांने भरलेले होतं. बाबा वेंगा यांचा जन्म 3 ऑक्टोबर 1911 मध्ये ऑट्टोमनातील स्ट्रुमिका या ठिकाणी झाला. पण आज हे ठिकाणी उत्तर मॅसेडोनियामध्ये येतं. मिळालेल्या माहितीनुसार बाबा वेंगाचा जन्म अकाली झाला होता असं म्हणतात. असं सांगितलं जातं की, लहानपणापासूनच त्या आरोग्याच्या समस्याने ग्रासल्या होत्या. बाबा वेंगा दृष्टहिन लहानपणापासून नव्हत्या. 12 व्या वर्षी वादळात त्याच्या डोळे धूळ आणि खड्ड्यांनी भरलं, असं म्हटलं जातं. त्यावेळी योग्य उपचार न झाल्यामुळे वयाच्या 14 व्या वर्षी त्यांना  पूर्णतः अंधत्व आलं. 

अशी मिळाली भविष्यवाणी करण्याची शक्ती

पण इथून त्यांचं आयुष्याला कलाटणी मिळाली. असं म्हणतात की, वयाच्या 14 व्या वर्षी आता त्यांना दिसत नव्हतं, पण बाबा वेंगा यांना भविष्य दिसू लागलं. त्यानंतर बाबा वेंगा या हरवलेल्या वस्तू आणि माणसांविषयी अचूक माहिती देऊ लागल्या, असा दावा त्यावेळी अनेकांनी केला होता. 

बाबा वेंगा या खऱ्या अर्थाने जगात नावारुपाला आल्यात त्या दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात..., झालं असं की, त्यावेळी शेकडो लोक बाबा वेंगाकडे भविष्य जाणून घेण्यासाठी येत होते. त्या लोकांना अचूक भाकित सांगत होत्या असा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यानंतर बाबा वेंगा यांना ‘बाल्कनचा नोस्ट्राडेमस’ असं म्हटलं जाऊ लागलं. 

 

हेसुद्धा वाचा - Baba Vanga Prediction : सोनं स्वस्त होणार की...; काय आहे बाबा वेंगाचं धडकी भरवणारे भाकीत? ज्यामुळे उडाली झोप

 

वैयक्तिक आयुष्यातही संकटच संकट

बाबा वेंगा यांचं लहानपण अनेक संकटासोबत गेलं. लग्नानंतर तरी सुखाचे दिवस येतील असं वाटलं खरं पण त्यातही अनेक संकट होती. 1942 मध्ये बाबा वेंगांचे बल्गेरियन सैनिक दिमितार गुश्तेरोव्ह यांच्याशी लग्न झालं. लग्नानंतर त्या पेट्रिच शहरात स्थायिक झाल्या. लग्नानंतर वेंगांचे आयुष्यात अनेक वादळ होतं. नवरा दारूच्या व्यसनाने आणि आजारांनी त्रस्त होता आणि अखेर 1962 मध्ये त्यांचं निधन झालं.

कामाला सरकारी मान्यता

बाबा वेंगा यांच्या कामात 1960 च्या दशकात बल्गेरियन सरकार आणि वैज्ञानिक संस्थांनी रस दाखवायला. त्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन आणि भाकीत खरं ठरताना पाहून तिथल्या सरकारने त्यांच्या कामाला सरकारी मान्यता दिली. त्यानंतर बल्गेरियन अकॅडमी ऑफ सायन्सेसशी संलग्न असलेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ सजेस्टोलॉजी या संस्थेत बाबा वेंगांना नोकरी देण्यात आली. पेट्रिचमध्ये राहून बाबा वेंगांनी हजारो लोकांचे भाकीत सांगायला सुरुवात केली. क्षणातच त्या खूप प्रसिद्ध झाल्यात आणि मग त्यांच्याकडे येणाऱ्यांची संख्या वाढायला लागली. त्यांनी या लोकांकडून फी घेण्यास सुरुवात केली. त्यांची भविष्यवाणीमुळे युरोपभर त्यांची प्रसिद्ध पसरली. 

 

हेसुद्धा वाचा - Baba Venga Prediction: मार्चचा शेवटचा आठवडा 5 राशींच्या लोकांसाठी धनलाभाचा, बाबा वेंगाचं भाकीत खरं ठरणार?

 

भक्तांनी उभं केलं चर्च

हो, त्या इतक्या प्रसिद्ध झाल्यात की, 1990 मध्ये बाबा वेंगांनी सेंट पेटकाला आपला आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानलं. त्यातून रुपित गावात एक चर्च बांधण्यात आला. खरं तर हे चर्च त्यांच्या भक्तांच्या देणग्यांवर निर्माण करण्यात आले होते. पण या चर्चमध्ये वेंगांचे चित्र लावल्याने धार्मिक वाद पेटला. ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन परंपरेनुसार, अशा प्रकारे व्यक्तीची पूजा करणे योग्य मानले जात नाही. 

बाबा वेंगा असा झाला मृत्यू

बाबा वेंगा यांचं 11 ऑगस्ट 1996 रोजी स्तनाच्या कर्करोगामुळे निधन झालं. त्यांच्या उभारलेल्या चर्चजवळ बाबा वेंगा यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. बाबा वेंगांचे आयुष्य आणि भाकिते आजही लोकांसाठी एक गूढ कोडेच मानलं जातं. बाबा वेंगाच्या जीवनावर अनेक पुस्तके, माहितीपट आणि टीव्ही शो तयार करण्यात आले आहे. विशेषतः रशियामध्ये त्यांच्या जीवनावर एक लोकप्रिय टीव्ही मालिकादेखील आली होती. बल्गेरिया, मॅसेडोनिया आणि रशियातील लोक आजही त्यांना दैवी व्यक्ती म्हणून पूजतात. आज त्यांचं घर एक संग्रहालय असून इथे हजारो लोक दरवर्षी श्रद्धांजली वाहायला येतात. 

बाबा वेंगा यांनी जवळपास 50 वर्षे भविष्यवाण्या केल्या. बाबा वेंगा यांनी 5079 पर्यंत जगात काय घडणार आहे याचं भाकीत केलं आहे. ज्यात त्यांनी नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक संकटे आणि मोठे संघर्ष यावर भाष्य केलंय. 

बाबा वेंगा यांची आतापर्यंत खरी ठरलेली भाकीत!

बाबा वेंगा यांनी केलेल्या भाकीतमध्ये स्टॅलिन आणि झार बोरिस यांच्या मृत्यू, चेरनोबिल अपघात, 9/11 हल्ला, ओबामा यांचे राष्ट्राध्यक्ष होणे, त्सुनामी आणि करोना महामारी या खऱ्या ठरल्या आहेत. 

  •  बाबा वेंगा यांनी दुसऱ्या महायुद्धाच्या परिणामाबद्दल अचूक भविष्यवाणी केली होती.
  • सोव्हिएत संघाच्या विघटनाची भविष्यवाणी केली होती.
  • सर्वात धक्कादायक भविष्यवाणी म्हणजे 9/11 च्या हल्ल्याची भविष्यवाणी.
  • स्काय हिस्ट्रीनुसार, बाबा वेंगा यांनी इंदिरा गांधींच्या मृत्यूच्या अनेक वर्षे आधी, ऑक्टोबर 1984 मध्ये त्यांच्याच अंगरक्षकांकडून होणाऱ्या त्यांच्या हत्येची भविष्यवाणी केली होती. 
  • बाबा वेंगा यांनी प्रिंसेस डायना यांच्या मृत्यूची भविष्यवाणी देखील केली होती.
  • बाबा वेंगा यांनी अमेरिकेचे 44 वे राष्ट्राध्यक्ष एक कृष्णवर्णीय व्यक्ती असतील अशी भविष्यवाणी केली होती. 
  • 2004 मध्ये हिंदी महासागरात आलेल्या सुनामीचा अंदाज त्यांनी वर्तवला होता.
  • 2020 मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीला देखील त्यांच्या भविष्यवाणीशी जोडले जाते.

तिसरे महायुद्ध आणि एक मोठी आपत्ती! बाबा वांगा यांचे 2026 साठीचे भीतीदायक भाकीत 

बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीनुसार, जगाच्या पूर्वेकडील भू-राजकीय तणावाचे रूपांतर एका मोठ्या युद्धात होणार आहे असं भाकीत केलं. या युद्धाची आग पाश्चात्य देशांपर्यंत पोहोचेल आणि तिथे मोठे नुकसान होणार असं सांगण्यात आलंय. हा संघर्ष जागतिक सत्ता संतुलन पूर्णपणे बदल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. एक प्रमुख रशियन नेता त्यावर नियंत्रण ठेवणार असं भाकीत करण्यात आलंय. 

जगाला काही गंभीर नैसर्गिक घटनांचा सामना करावा लागणार आहे. त्यांनी पर्यावरणीय संकट, हवामान बदल, अतिवृष्टीमुळे येणारे पूर, दुष्काळ आणि भूकंप यांकडे लक्ष वेधलंय.

बाबा वांगा यांच्या भविष्यवाणीनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) शक्ती इतकी वाढणार आहे की ती मानवाच्या आवाक्याबाहेरचे निर्णय घेणार आहेत. याचा परिणाम केवळ उद्योगांवरच नाही, तर आपल्या दैनंदिन जीवनावरही होणार आहे.

चीनसारखा एक शक्तिशाली खंड किंवा देश एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास येणार आहे. या दाव्यांनुसार, 2026 मध्ये चीनसारख्या देशाचा प्रभाव अधिक मजबूत होणार आहे. त्याच वेळी, या प्रदेशातील संघर्ष कायम राहणार आहे. याशिवाय, तैवान आणि दक्षिण चीनलाही काही आव्हानांना सामोरे जावे लागणार असं भाकीत केलंय. 

भविष्यवाणीनुसार, रशियामध्ये एका नवीन नेत्याचा प्रभाव वाढणार आहे. एक शक्तिशाली रशियन नेता जगावर वर्चस्व गाजवणार आहे. युद्ध आणि राजकीय गोंधळाच्या काळात या नेत्याला महत्त्वपूर्ण ओळख प्राप्त होणार आहे. 

चुकीची ठरलेली भाकिते

बाबा वेंगा यांची सर्व भाकिते अचूक ठरली असे नाही. उदाहरणार्थ, 1994 च्या वर्ल्डकपसाठी दोन ‘B’ अक्षराच्या संघांचा सामना, अणुयुद्धाची शक्यता, आणि ओबामानंतर राष्ट्राध्यक्ष न होणे ही भाकीत चुकीची ठरली होती. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

