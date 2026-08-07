/Explained : सूर्यग्रहण नेहमी अमावस्येच्या दिवशीच का होतं? मग दर महिन्याला का नसतं सूर्यग्रहण?

या वर्षातील 2026 मधील पहिलं सूर्यग्रहण हे 17 फेब्रुवारीला होतं. पण दुसरं सूर्यग्रहण हे येत्या 12 ऑगस्टला असणार आहे. 17 फेब्रुवारी माघ अमावस्या होती आणि 12 ऑगस्टला आषाढ अमावस्या आहे. तुम्ही कधी विचार केला की, अमावस्येच्या दिवशीच सूर्यग्रहण का लागतं. तुम्ही या घटनेबद्दल चित्रपट आणि नाटकांमध्ये अनेकदा ऐकलं असणार आहे. ते नेहमीच एका भीतीदायक दृष्टिकोनातून दाखवलं गेलंय. पण आज आपण यामागील खरं कारण जाणून घेणार आहोत.
ज्योतिषांच्या मते, सूर्यग्रहण प्रत्येक अमावस्येच्या दिवशी होत नाही, पण ज्या दिवशी सूर्यग्रहण होते तो दिवस निश्चितपणे अमावस्येचा असतो हे नक्की आहे. ज्योतिषांच्या मते, चंद्र आणि सूर्य यांच्या संयोगाशिवाय कोणतेही ग्रहण होत नाही असं ज्योतिषशास्त्रात सांगण्यात आलंय. अमावस्या म्हणजे असा दिवस जेव्हा सूर्य आणि चंद्र एकाच अंशावर असतात. जेव्हा सूर्य आणि चंद्र एकाच अंशावर असतात आणि राहू आणि केतूशी संबंधित असतात, तेव्हा अमावस्येच्या दिवशी सूर्यग्रहण होतं, असं ज्योतिषशास्त्रात मान्यता आहे.
हा ज्योतिषशास्त्रानुसार तर्क झाला आता सूर्यग्रहण ही खगोलशास्त्रीय घटना आहे. त्यामुळे खगोलशास्त्रीय दृष्टीकोणातून यामागील कारण काय आहे जाणून घेऊयात. तर विज्ञानानुसार पृथ्वी सूर्याभोवती आणि चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो. अमावस्येच्या दिवशी चंद्र सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये येतो आणि पृथ्वीच्या सर्वात जवळ असतो. या काळात, काही वेळा चंद्र सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये अशा प्रकारे येतो की सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पोहोचू शकत नाही. जेव्हा अमावस्येच्या दिवशी अशी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा सूर्यग्रहण होते.
दर महिन्याला अमावस्येच्या वेळी, जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो, तेव्हा आपल्याला सूर्यग्रहण का अनुभवता येत नाही, यामागे अनेक कारणे आहेत. या कारणांमध्ये पाहूयाता.
1. चंद्राच्या कक्षेचा लंबवर्तुळाकार आकार - कधीकधी चंद्र इतका दूर असतो की, तो आकाशात सूर्याला झाकण्याइतका मोठा दिसत नसतो.
2. चंद्राच्या कक्षेतील केवळ पाच अंशांच्या किंचितशा झुकावामुळे चंद्राचा मार्ग आणि सूर्याचा मार्ग आकाशात एकमेकांना छेदत नसतो.
3. सूर्याभोवती पृथ्वी-चंद्र प्रणालीची लंबवर्तुळाकार कक्षा - चंद्राच्या कक्षेचा आकार आणि कल यावर अवलंबून, ग्रहणे वर्षातील केवळ विशिष्ट वेळीच होऊ शकतात, जेव्हा पृथ्वी सूर्यापासून एका विशिष्ट अंतरावर असते.
4. चंद्राच्या सावलीचा आकार - ती फार मोठी नसते आणि कदाचित लोकवस्तीच्या जमिनीवरून जाणार नाही, आणि बहुधा फक्त समुद्रावरून किंवा अंटार्क्टिकासारख्या दुर्गम ठिकाणावरूनच जातं.
या वर्षातील दुसरं सूर्यग्रहण हे बुधवारी आषाढ अमावस्येच्या दिवशी 12 ऑगस्ट 2026 ला भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 9:04 वाजेपासून मध्यरात्री 1:27 पर्यंत असणार आहे. तर रात्री 11:17 वाजता ग्रहण परमोच्च बिंदूवर पोहोचणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही. त्यामुळे, भारतात सुतकाचे नियम पाळले जाणार नाहीत.