ओबामांनाही ज्ञानेश्वरांची भूरळ! त्यांच्या आवडत्या गाण्यांच्या यादीतलं 'ते' गाणं पाहून सारे थक्क

Barack Obama Top 30 Songs of 2025: अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हे आजही जगातील सर्वात लोकप्रिय व्यक्तींपैकी एक असून सोशल मीडियावरही ते प्रचंड सक्रीय आहे. त्यांनी नुकत्याच केलेल्या एका पोस्टने भारतीयांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. जगातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक असलेले अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे सुद्धा ज्ञानेश्वरांच्या रचनांचे चाहते आहेत असं सांगितलं तर तुम्हाला आधी यावर कदाचित विश्वास बसणार नाही. पण हे खरं आहे आणि ही माहिती स्वत: ओबामा यांनी दिली आहे. आता अमेरिकेच्या या पूर्व राष्ट्राध्यक्षांचं भारताशी असलेले कनेक्शन यापूर्वी चर्चेत राहिलं आहे. मात्र ओबामांचं थेट मराठीही आणि त्यातही ज्ञानेश्वरांच्या रचनांशी काय कनेक्श आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर तुम्ही ओबामांनी शेअर केलेली एक यादी वाचायलाच हवी.
खरं तर बराक ओबामा दर वर्षाच्या शेवटच्या 15 दिवसांमध्ये त्यांनी वर्षभरात वाचलेली पुस्तके, पाहिलेले चित्रपट आणि ऐकलेल्या गाण्यांपैकी आवडलेल्या गोष्टींची यादी शेअर करतात. अगदी इंग्रजीपासून ते अनुवादित साहित्यापर्यंत अनेक गोष्टी ओबामा वाचतात. असाच प्रकार चित्रपटांसंदर्भात आहे. ओबामांना कलेविषयी विशेष आवड असल्याने ते वेगवेगळ्या भाषांमधील गाणी ऐकतात. याच गाण्यांपैकी त्यांना 2025 मध्ये आवडलेली अव्वल 30 गाणी कोणती हे एक पोस्ट शेअर करत फॉलोअर्सला सांगितलं आहे.
याच गाण्यांच्या यादीमध्ये ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानाचा समावेश ओबामांनी केला आहे. पसायदान ही संत ज्ञानेश्वरांची प्रसिद्ध प्रार्थना आपल्यापैकी प्रत्येकाने शालेय जीवनामध्ये नैतिक शिक्षणाच्या तासाला किंवा कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमाच्या शेवटी नक्कीच म्हटली असेल. पासयदान हे ज्ञानेश्वरीच्या शेवटी येणारी प्रार्थना आहे. जगात शांतता नांदावी, सर्वांना ज्ञान मिळावं आणि सर्वांचं कल्याण व्हावं असं या प्रार्थनेत म्हटलं आहे. गणव्य नवाच्या अमेरिकन गायिकेनं ज्ञानेश्वरांच्या पासायदान या प्रार्थनेचे संगीतबद्ध रूप तयार केले आहे, जे 'पसायदाना'वर आधारित गाणं ओबामा यांना एवढं आवडलं आहे की त्याचा त्यांनी या वर्षीच्या आल्या टॉप 30 गाण्यांमध्ये समावेश केला आहे. ओबामांकडून रेकमेंट केली जाणारी गाणी मोठ्या संख्येनं ऐकली जातात आणि त्यांची चर्चा होते. त्यामुळेच आता 'पासयदान' हे अधिक अधिक इंग्रजी लोकांपर्यंत या गाण्याच्या माध्यमातून पोहचेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ओबामा यांनी त्यांच्या एक्स (पूर्वीच्या ट्विटर) अकाउंटवरुन शेअर केलेली 2025 मधील आवडत्या गाण्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
1) NICE TO EACH OTHER - Olivia Dean
2) LUTHER - Kendrick Lamar & SZA
3) TATATA - Burna Boy ft. Travis Scott
4) JUMP - BLACKPINK
5) FAITHLESS - Bruce Springsteen
6) PASAYADAN - Ganavya
7) 99 - Olamide ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake, & Young Jonn
8) PENDING - Lil Naay & Myke Towers
9) SEXO, VIOLENCIA Y LLANTAS - Rosalia
10) METAL - The Beths
11) ABRACADABRA - Lady Gaga
12) JUST SAY DAT - Gunna
13) THE GIVER - Chappell Roan
14) AURORA - Mora & De La Rose
15) SILVER LINING - Laufey
16) NO MORE OLD MEN - Chance the Rapper & Jamila Woods
17) BURY ME - Jason Isbell
18) I WISH I COULD GO TRAVELLING AGAIN - Stacey Kent
19) PLEASE DON'T CRY - Kacy Hill
20) STAY - ROE
21) NEVER FELT BETTER - Everything is Recorded ft. Sampha & Florence Welch
22) IN THE NAME OF LOVE - Victoria Noelle
23) ANCIENT LIGHT - I'm With Her
24) VITAMINA - Jombriel, DFZM & Jotta
25) FLOAT - Jay Som ft. Jim Adkins
26) ORDINARY - Alex Warren
27) SYCAMORE TREE - Khamari
28) NOKIA - Drake
29) EN PRIVADO - Xavi & Manuel Turizo
30) NOT IN SURRENDER - Obongjayar
सोशल मीडियावर ओबामांनी शेअर केलेली ही गाण्यांची यादी व्हायरल होताना दिसतेय.