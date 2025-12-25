English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
2026 मध्ये चार मोठी सूर्य आणि चंद्रग्रहणं; 'या' राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात होणार प्रचंड उलथापालथ

2026 मध्ये 4 मोठी ग्रहण होणार आहेत. या ग्रहणांचा काही ठराविक राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात मोठा परिमणाम होणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 25, 2025, 10:09 PM IST
Solar and Lunar Eclipses occur in 2026 and zodiac signs : सूर्य ग्रहण आणि चंद्रग्रहण या खगोलीय घटना आहेत. परंतु ज्योतिषशास्त्रात त्या खूप महत्त्वाच्या मानल्या जातात. असे मानले जाते की ग्रहणांचा आपल्या जीवनावरही परिणाम होतो. कारण हिंदू धर्मात सूर्य आणि चंद्रग्रहण दोन्ही अशुभ मानले जातात. ग्रहणाच्या वेळी कोणतेही शुभ किंवा शुभ कार्य केले जात नाही. इतकेच नाही तर ग्रहणाच्या वेळी मंदिराचे दरवाजे देखील बंद केले जातात. 2026 वर्ष जवळ येत आहे आणि या वर्षी दोन सूर्य आणि दोन चंद्रग्रहणे दिसतील. याचा काही राशींवरही परिणाम होईल. 2026 मध्ये ग्रहणे कधी होतील आणि त्यांचा कोणत्या राशींवर परिणाम होऊ शकतो ते जाणून घेऊया.

2026 चे पहिले सूर्यग्रहण

2026 चे पहिले सूर्यग्रहण 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी फाल्गुन महिन्याच्या अमावस्येच्या दिवशी कुंभ राशी आणि शतभिषा नक्षत्रात होईल. हे कंकणाकृती सूर्यग्रहण असेल. सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी एका रेषेत असताना कंकणाकृती सूर्यग्रहण होते, परंतु चंद्र पृथ्वीपासून त्याच्या कक्षेत थोडा दूर असल्याने सूर्याला पूर्णपणे झाकू शकत नाही. यामध्ये, चंद्राभोवती सूर्याची एक तेजस्वी वलय दिसते, ज्याला अग्नि वलय म्हणतात. दुपारी 3:26 वाजता ग्रहणाचा कालवधी आहे. तथापि, ते भारतात दिसणार नाही. परिणामी, सुतक काळ राहणार नाही. हे सूर्यग्रहण झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका, झांबिया, मोझांबिक, मॉरिशस, अंटार्क्टिका, टांझानिया आणि दक्षिण अमेरिकन देशांमध्ये दिसेल.

दुसरे सूर्यग्रहण 

2026 वर्षातील दुसरे ग्रहण 12 ऑगस्ट 2026 रोजी होईल. हे पूर्ण सूर्यग्रहण असेल. पूर्ण सूर्यग्रहणादरम्यान, चंद्र थेट पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो, ज्यामुळे सूर्य पूर्णपणे अस्पष्ट होतो, ज्यामुळे पृथ्वीचा एक छोटासा भाग रात्रीच्या वेळी अंधाराचा अनुभव घेतो. तथापि, हे ग्रहण भारतातही दिसणार नाही. ते आफ्रिका, युरोप, आर्क्टिक, स्पेन, उत्तर अमेरिका, ग्रीनलँड आणि आइसलँडमध्ये दिसेल.

2026 चे पहिले चंद्रग्रहण

2026 मधील पहिले चंद्रग्रहण मार्चमध्ये होईल. 3 मार्च रोजी पूर्ण चंद्रग्रहण असेल. ते संपूर्ण आशिया आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये दिसेल. महत्त्वाचे म्हणजे ते भारतात दिसेल. दुपारी 3:20 ते संध्याकाळी 6:74 पर्यंत राहील. सुतक काळ सकाळी सुरू होईल.

2026 चे दुसरे चंद्रग्रहण

2026 चे दुसरे चंद्रग्रहण 28 ऑगस्ट रोजी होईल. हे ग्रहण भारतात दिसणार नाही, त्यामुळे सुतक काळ वैध राहणार नाही. ते आफ्रिका, उत्तर अमेरिका आणि युरोपचा बहुतेक भाग, नैऋत्य आशियातील देश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इराक, इराण, सौदी अरेबिया, शारजाह आणि इंडो-पॅसिफिक महासागरात दिसेल.

ग्रहणाचा कोणत्या राशींवर परिणाम होईल?

कुंभ राशीवर ग्रहणाचा प्रभाव

वर्षातील पहिले ग्रहण, सूर्यग्रहण 17 फेब्रुवारी रोजी आहे. या ग्रहणाचा परिणाम कुंभ राशीवर होईल. तुम्ही काही मित्रांपासून, गटांपासून किंवा ऑनलाइन समुदायांपासून दूर जाऊ शकता, विशेषतः ज्यांचे विचार आता तुमच्याशी जुळत नाहीत. तुम्हाला नवीन काम सुरू करण्याची संधी मिळेल. या वर्षी तुम्हाला नेता बनण्याची संधी देखील मिळेल. तुमच्या मनात नवीन आणि सर्जनशील कल्पना आहेत आणि हे ग्रहण तुम्हाला या कल्पना पुढे नेण्यास मदत करेल. एकूणच, कुंभ राशीचे सामाजिक वर्तुळ बदलेल.

कन्या राशीवर ग्रहणाचा परिणाम

3 मार्च रोजी होणारे चंद्रग्रहण कन्या राशीच्या लोकांसाठी अनेक बदलांचे संकेत देते. हे बदल तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येशी, आरोग्याशी किंवा कामाशी संबंधित असू शकतात. जर तुम्ही कठीण कामाच्या परिस्थितीचा सामना करत असाल किंवा चिन्हांकडे दुर्लक्ष करत असाल, तर ग्रहण त्यांना अधिक स्पष्ट करेल. आरोग्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

मीन राशीवर ग्रहणाचा प्रभाव

28 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सूर्यग्रहणाचा या राशीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. दीर्घकाळापासून असलेले ताणलेले नाते संपुष्टात येईल. हे दुःखद असू शकते, परंतु ते मुक्ती देणारे देखील ठरू शकते. हे असे वर्ष आहे जेव्हा तुम्ही कल्पना करण्यापासून प्रत्यक्षात तुम्हाला हवे असलेले जीवन निर्माण कराल.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

