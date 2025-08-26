Horoscope : गणेश चतुर्थीच्या दिवशी गजकेसरी योगाचा उत्तम संयोग, तूळसह 5 राशींसाठी खास दिवस

27 ऑगस्ट रोजी गणेश चतुर्थी आहे. गणरायाची 12 राशीच्या लोकांवर राहील विशेष कृपा.
मेष
आज तुम्ही कामात यश मिळवल्यानंतरही स्वतःला सुधारण्याचा विचार कराल. एखाद्या खास व्यक्तीबद्दल मनात आकर्षण असेल, परंतु त्यांच्यासमोर तुमच्या भावना व्यक्त करण्यास तुम्ही कचराल. पचनाच्या समस्या किंवा अस्वस्थता तुम्हाला त्रास देऊ शकते.
वृषभ
कामाच्या ठिकाणी वाढती स्पर्धा तुम्हाला ताण देऊ शकते, परंतु दबाव तुमच्यावर वर्चस्व गाजवू देऊ नका. तुम्हाला तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये गुंतागुंत वाढू शकते. आरोग्याच्या बाबतीत, पोटाच्या समस्या उद्भवू शकतात.
मिथुन
व्यवसायाशी संबंधित लोकांना भागीदारीत नवीन संधी मिळू शकतात. कुटुंब आणि जोडीदारामध्ये सुरू असलेले वाद सोडवणे कठीण होईल. डोके जड राहू शकते आणि डोळ्यांच्या समस्या उद्भवू शकतात.
कर्क
ऑफिस किंवा कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रशंसा होऊ शकते, परंतु हे लक्षात ठेवा की ही फक्त सुरुवात आहे, खरी प्रगती अजून येणे बाकी आहे. नातेसंबंधांशी संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वकाही नीट तपासा. पोटात संसर्ग होण्याची शक्यता आहे, सावधगिरी बाळगा.
सिंह
उच्च शिक्षणासाठी तुम्हाला अधिक मेहनत करावी लागेल. आर्थिक कारणांमुळे प्रवेश किंवा अभ्यासात अडथळे येऊ शकतात. प्रेमसंबंधांमध्ये, लग्नाचा निर्णय घेण्यापूर्वी तुमच्या जोडीदाराची चांगली तपासणी करा. जेवणात काळजी घ्या, काही अन्नपदार्थ नुकसान पोहोचवू शकतात.
कन्या
करिअर पर्याय निवडताना गोंधळ होईल. तुमच्या भावनिक त्रासांचा सर्व दोष तुमच्या जोडीदारावर टाकणे योग्य नाही. आहारात बदल करण्याची गरज आहे, मसालेदार आणि तळलेले पदार्थ टाळा.
तूळ
शेअर बाजार किंवा गुंतवणुकीशी संबंधित लोक चिंतेत असू शकतात. इतरांशी वैयक्तिक वाद शेअर केल्याने गैरसमज वाढू शकतात. आरोग्याच्या बाबतीतही थोडीशी चिंता कायम राहू शकते.
वृश्चिक
कामात इतरांवर जास्त विश्वास ठेवणे हानिकारक असू शकते. तुमच्या जोडीदाराशी किंवा जोडीदाराशी वाद घालताना तुमचे शब्द काळजीपूर्वक निवडा. रक्तदाबाची समस्या उद्भवू शकते, ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करा.
धनु
मार्केटिंग आणि प्रमोशनशी संबंधित लोकांना आज नफ्याच्या संधी मिळतील. तुमच्या जोडीदाराला दिलेली वचने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. जीवनशैलीतील बदलांमुळे वजन वाढू शकते.
मकर
अनपेक्षित स्रोताकडून आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत अचानक पिकनिक किंवा प्रवासाची योजना बनवता येते. सकाळी आरोग्य थोडे अस्थिर असेल पण गंभीर समस्या येण्याची शक्यता नाही.
कुंभ
तुम्हाला कामाशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची संधी मिळेल. तुमच्या जोडीदाराशी वारंवार वाद घालल्याने वाद निर्माण होऊ शकतो. वाढत आहे
मीन
तुमच्या कार्यक्षमतेमुळे आणि अनुभवामुळे कामाचा विस्तार करणे सोपे होईल. ज्ञान वाढवण्याच्या दिशेने पुढे जात रहा. नातेसंबंधांमधील मतभेद समजून घेण्याचा आणि स्वीकारण्याचा प्रयत्न करा. जर शरीरावर सूज आली असेल तर डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्या.
