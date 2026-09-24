/पुढल्या वर्षी बाप्पा लवकर येणार! 2027 ची गणेश चतुर्थीसह गौराईची तारीख आताच जाणून घ्या

Ganesh Chaturthi 2027 Dates : गणेशोत्साव मोठ्या थाट्यामाट्यात साजरा करण्यात येत असताना आता बाप्पाला निरोप देण्याची वेळ आली. यंदा बारा दिवस आपल्यासोबत राहिलेले गणराया आता गावाला जाणार आहे. बाप्पाला भाविक जड अंतःकरणाने निरोप देताना त्याची प्रार्थना करतात की, गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या. यावर्षी अधिक मास असल्याने बाप्पा उशिरा आला होता. पण तुमची या वर्षी केलेली प्रार्थना बाप्पाने ऐकली असून पुढच्या वर्षी बाप्पा तब्बल दहा दिवस लवकर येणार आहे. यंदा बाप्पा १४ सप्टेंबरला आला होता. तर 2027 मध्ये १४ सप्टेंबरला अनंत चतुदर्शी असून यादिवशी बाप्पाला निरोप देण्यात येणार आहे
गणेशाला निरोप देताना भाविक " गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या !" अशी प्रार्थना करतात. पुढच्या वर्षी गणपती बाप्पाचे आगमन दहा दिवस लवकर ,शनिवार 4 सप्टेंबर 2027 रोजी होणार असल्याचे पंचांगकर्ते, खगोल अभ्यासक दा.कृ.सोमण यांनी सांगितले. या विषयी माहिती देताना त्यांनी पुढील 11 वर्षांचे गणपती बाप्पाच्या आगमनाचे दिवसही सांगितले.शनिवार 4 सप्टेंबर 2027, बुधवार 23 ऑगस्ट 2028, मंगळवार 11 सप्टेंबर 2029, रविवार 1 सप्टेंबर 2030, शनिवार 20 सप्टेंबर 2031, बुधवार 8 सप्टेंबर 2032, रविवार 28 ऑगस्ट 2033, शनिवार 16 सप्टेंबर 2034, बुधवार 5 सप्टेंबर 2035, रविवार 24 ऑगस्ट 2036, शनिवार 12 सप्टेंबर 2037 या दिवशी गणेश चतुर्थी येणार असल्याचे दा.कृ.सोमण यांनी सांगितले. तर अनंत चतुर्दशी मंगलवार, १४ सितंबर २०२७ असणार आहे.
गौराई आगमन २०२७
गौरी आवाहन (आगमन): ७ सितंबर २०२७ (मंगलवार)
ज्येष्ठा गौरी पूजन (मुख्य दिन): ८ सितंबर २०२७ (बुधवार)
गौरी विसर्जन (निर्गमन): ९ सितंबर २०२७ (गुरुवार)
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)