Marathi News
Ganeshotsav 2025: गणपतीसाठी हत्तीचं शीर का निवडण्यात आलं? 'या' 2 अटी ठरल्या निर्णायक

Why Lord Ganesha Has Elephant Head: गणपती बाप्पासाठी हत्तीचं शीर का लावण्यात आलं? ही निवड करताना कोणत्या दोन अटी महत्त्वाच्या ठरल्या जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 12, 2025, 01:08 PM IST
Ganeshotsav 2025: गणपतीसाठी हत्तीचं शीर का निवडण्यात आलं? 'या' 2 अटी ठरल्या निर्णायक
दोन अटींमुळे निवडण्यात आलं हत्तीचं शीर (फोटो - youtube/@Learningpie वरुन साभार)

Why Lord Ganesha Has Elephant Head: गणपती, गणेश, गजानन... अशी अनेक नाव घेतल्यानंतर डोळ्यासमोर येतं ते हत्तीचं शीर आणि मानवी देह असलेल्या देवाचं गोंडस रुप! गणरायाच्या या रुपाची आपल्या मनावर इतकी पक्की मोहोर उमटली आहे की गणपती म्हटल्यानंतर डोळ्यासमोर लगेच देवाची प्रतिकृती उभी राहते. खरं तर मानवी देहावर हत्तीचं शीर ही कल्पना गणपतीची संकल्पना बाजूला ठेवली तर विचार करताना जरा वेगळी वाटेल. म्हणजे गणपती असा देवच नसता आणि आपल्याला मानवी शरीरावर हत्तीचं शीर असं सांगितलं असतं तर आपल्याला आता व्हिज्युअलाइज होतो तसा देव डोळ्यासमोर आला नसता. मात्र गणरायाच्या रुपाने या रचनेतून साकारलेला देव हा आराध्य दैवत आहे. सगळीकडे गणरायाला पुजेचा पहिला मान असतो. मात्र गणरायाला हत्तीचं शीरच का लावण्यात आलं? यामागे काय अख्यायिका आहे? यासाठी कोणी घातलेल्या कोणत्या 2 अटी कारणीभूत ठरल्या? याबद्दलच आपण जाणून घेणार आहोत.

शिवपुराणातील कहाणीचा संदर्भ

शिवपुराणात गणपतीसंदर्भात उपाख्यानानुसार, पार्वतीने एकदिवशी नंदीस द्बारपाल म्हणून नियुक्त करून स्नान करण्यास गेली. यावेळी शंकर तेथे आले. त्यांनी नंदीस झुगारून न्हाणीघरात प्रवेश केला. यामुळे पार्वती अपमानित व रागाने क्षुब्ध झाली. शेवटी सखी जया व विजया यांच्या सल्ल्याने चिखलापासून एका सुंदर पुत्राची मूर्ती निर्मिली व त्यात प्राण फुंकले. या पुत्रास तिने स्वतःचा अनुचर म्हणून नेमले. नंतर एकेदिवशी या कुमार मुलास द्वारपाल नेमून पार्वती स्नानास गेली असता शंकर तेथे उपस्थित झाले. त्यावेळी या कुमाराने शंकरास अडवले. पहिल्यांदा कुमारासोबत त्यांचा वाद व नंतर पार्वतीच्या मनातील इच्छेप्रमाणे युद्ध झाले. शिव व सकल देवतागण या लढाईत पराजित झाले. तेव्हा नारदाच्या सल्ल्याने विष्णूद्वारे कुमारास मोहित करून शंकरांनी त्याचे मुंडके उडवले.

...म्हणून मस्तक सापडलं नाही

आपल्या पुत्राचा वध झाल्याची वार्ता ऐकून पार्वतीने क्रोधित होऊन सृष्टी नष्ट करण्यास प्रारंभ केला. नारद व देवगणांनी पार्वतीला शांत केले. तेव्हा पार्वतीने तिच्या पुत्राच्या पुन्हा जिवंत करण्याची मागणी केली व तिचा पुत्र सगळ्यांना पूज्य व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केली. शंकरांनी त्यास होकार दिला परंतु त्यांनी आपल्या त्रिशुळाने कुमाराचे मस्तक धडापासून वेगळं केलं असल्याने हे मस्तक नष्ट झालं होतं. पुन्हा या कुमारास जिंवत करण्यासाठी मस्तकाचा शोध घेण्यात आला मात्र ते कोठेही मिळाले नाही.

त्या 2 अटी कोणत्या ज्यामुळे हत्तीचं शीर लावण्यात आलं

भगवान शंकराने नंदी आणि आपल्या गणांस उत्तर दिशेस पाठवले. उत्तरेकडे जाऊन तुम्हाला वाटेत प्रथम जो प्राणी दिसेल त्याचे मस्तक आणा अशी आज्ञा भगवान शंकराने केली केली. म्हणजेच उत्तरेकडे जायचं आणि पहिला जो प्राणी दिसेल त्याचं शीर घेऊन यायचं अशा दोन अटींचा समावेश भगवान शंकराच्या आज्ञेत होता. काही वेळाने शीर शोधण्यासाठी गेलेले गण एका हत्तीचे मस्तक घेऊन उपस्थित झाले. पार्वतीनेही हत्तीचं शीर वापरुन आपल्या लेकास पुन्हा जिवंत करण्यासाठी सहमती दर्शवली. देवगणांनी या मुंडक्याच्या साहाय्याने कुमारास जिवंत केले. तदपरांत शंकरांनी या मुलास स्वपुत्र म्हणून स्वीकारले. देवगणांच्या आशिर्वादाने हा मुलगा पूज्य झाला व गणेश नावाने प्रसिद्ध झाला. हत्तीचं शीर असल्यानेच या देवाला गणपती, गजानन, गणराय अशा नावांनी ओळखलं जाऊ लागलं. या देवाच्या नावातील गण हा शब्द हत्तीचं शीर या अर्थाने वापरला जातो असं सांगितलं जातं.

FAQ

1. गणपतीला गजानन किंवा गणराय का म्हणतात?
गणपतीला हत्तीचे शीर लावण्यात आल्याने त्याला 'गजानन' (हत्तीचा चेहरा असलेला) आणि 'गणराय' (गणांचा स्वामी) अशी नावे मिळाली. 'गण' हा शब्द हत्तीच्या शीराशी संबंधित आहे.

2. गणपतीच्या निर्मितीत कोणत्या देवतांचा सहभाग होता?

पार्वती: तिने चिखलापासून पुत्राची निर्मिती केली.  
शंकर: त्यांनी पुत्राला जिवंत करून स्वतःचा पुत्र म्हणून स्वीकारले.  
नारद: त्यांनी पार्वतीला शांत करण्यास आणि युद्धात सल्ला देण्यास मदत केली.  
विष्णू: त्यांनी पुत्राला मोहित करून युद्धात सहाय्य केले.  
देवगण: त्यांनी हत्तीचे शीर आणले आणि पुत्राला जिवंत करण्यात सहभाग घेतला.

3. गणपतीला सर्वप्रथम पूजा का केली जाते?
पार्वतीच्या मागणीनुसार, तिचा पुत्र सर्वांना पूज्य व्हावा अशी इच्छा होती. शंकरांनी ही मागणी मान्य केली, आणि देवगणांच्या आशीर्वादाने गणपती सर्व पूज्य झाले.

4. हत्तीचे शीर का निवडले गेले?
शंकरांच्या आज्ञेनुसार, गणांना उत्तर दिशेला वाटेत पहिला प्राणी म्हणून हत्ती आढळला. त्यामुळे त्याचे शीर आणले गेले आणि पार्वतीनेही याला सहमती दर्शवली.

(Disclaimer -वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

