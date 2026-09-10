/गणेश चतुर्थी आणि हरतालिका एकाच दिवशी; दोन्ही व्रते भिन्न मग कोणती पूजा कधी करायची, शुभ मुहूर्त काय?

गणरायाचे आगमन अवघ्या काही दिवसांवर आहे. सोमवारी 14 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी असणार आहे. यंदा गणेश चतुर्थीला हरतालिका व्रतही असणार आहे. हरतालिका व्रत आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी गणेश चतुर्थी साजरी करण्यात येणार आहे. यंदा दोन्ही सण एकत्र आल्यामुळे हरतालिका उपवार, पूजा कधी करायची. तर गणरायाची स्थापना कधी करायची याबद्दल भक्तांमध्ये संभ्रम असणार आहे.
यावर्षी सोमवार 14 सप्टेंबर रोजी श्रीगणपती बाप्पांचे आगमन होतं आहे. सोमवारी 14 सप्टेंबररोजी सकाळी 7 वाजून 6 मिनिटांनी भाद्रपद शुक्ल तृतीया संपते आणि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी सुरू होते. सूर्योदयी भाद्रपद शुक्ल तृतीया असल्याने हरतालिका पूजन त्या दिवशी करावयाचे आहे आणि मध्यान्हकाली भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी असल्यामुळे श्रीगणेशमूर्ती स्थापना आणि पूजन त्याच दिवशी करावयाचे आहे. त्यामुळे यावर्षी हरतालिका आणि श्रीगणेश चतुर्थी एकाच दिवशी आले आहेत. यापूर्वी सन 2000, 2006 आणि 2009 मध्ये हरतालिका आणि गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी आले होते. यानंतर सन 2032 मध्येही असाच योग येणार आहे असे पंचांग कर्ते खगोल अभ्यासक दा.कृ.सोमण यांनी सांगितले.
सोमण सांगतात की, हरतालिका आणि श्रीगणेश चतुर्थी ही दोन्ही व्रते भिन्न असल्याने कोणतीही पूजा अगोदर किंवा नंतर केली तरी चालेल. सोमवारी सकाळी 7 वाजून 6 मिनिटांनी भाद्रपद शुक्ल तृतीया संपत असली तरी त्या दिवशी हरतालिका पूजा सूर्योदयापासून मध्यान्हकालापर्यंत म्हणजे दुपारी 1:48 पर्यंत केली तरी चालेल.
हरतालिकेचा उपवास मंगळवारी 15 सप्टेंबर रोजी सोडावयाचा आहे. जर कोणी ऋषिपंचमीचा उपवास करीत असेल तर अन्नाचा वास घेऊन उपवास सोडता येतो आणि ऋषिपंचमीचा उपवास चालू ठेवता येऊ शकेल.
सोमवार 14 सप्टेंबर 2026 रोजी मध्यान्हकाली भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी असल्याने त्याच दिवशी श्रीगणेश चतुर्थी आहे. श्रीगणेशमूर्ती स्थापना आणि श्रीगणेश पूजन सकाळी 11:21 ते दुपारी 1:48 या मध्यान्हकाळी करावयाचे आहे. जर ही वेळ शक्य नसेल तर पहाटे उष:कालापासून दुपारी मध्यान्हकाल संपपर्यंत म्हणजे दुपारी 1:48 पर्यंत श्रीगणेशमूर्ती स्थापना आणि गणेश षोडशोपचार पूजन करावयाचे आहे असेही दा.कृ.सोमण यांनी सांगितलंय.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)