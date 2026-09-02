/Ganesh Chaturthi 2026 : यंदा बाप्पा येणार 12 दिवस! गणेश चतुर्थी, गौरी आगमन-विसर्जन ते अनंत चतुर्दशी, जाणून घ्या योग्य तारखा, शुभ मुहूर्त...

नमिला गणपती। प्रथम तू श्रीपती॥
विघ्नें सर्व हरी। कृपा करोनि मजु वारी॥
तुका म्हणे नामा। तूचि विश्वाचा आमा॥
महाराष्ट्रासह देशात गणेशाची मोठ्या आतुरतेने वाट पाहण्यात येत आहे. यंदा गणेशोत्सव अधिक आनंदायी असणार आहे. कारण यंदा आपला लाडका बाप्पा 10, 11 दिवस नाही तर 12 दिवस आपल्यासोबत असणार आहे. बाप्पाच्या आगमनाची आणि त्याच्या पाहुणचाराची लगबग सर्वत्र दिसून येत आहे. विघ्नहर्ता गणराया हा महाराष्ट्रातील अनेक घरात विराजमान होत असतो. भक्त मोठ्या भक्तीभावाने बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठापना करतात आणि विधिपूर्वक पूजाही करतात. गणपतीसोबत येणारा सण असतो तो म्हणजे हरतालिका, ऋषिपंचमी आणि गौरी पूजन...त्यानंतर बाप्पाच्या जाण्याचा दिवस म्हणजे अनंत चतुर्दशी. अशात या सर्व सणांची योग्य तिथीपासून पूजेसाठी शुभ मुहूर्त, शुभ योग सर्व काही जाणून घ्या.
वैदिक पंचांगानुसार गणेशोत्सवाची सुरुवात ही भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थी तिथीला होते. तर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशीपर्यंत गणेशोत्सव साजरा करण्यात येतो.
पंचांगानुसार चतुर्थी तिथी 14 सप्टेंबर 2026 सकाळी 07:06 वाजेपासून 15 सप्टेंबर 2026, सकाळी 07:44 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार 14 सप्टेंबर 2026 ला चतुर्थी तिथी असल्याने यादिवशी गणरायचे आगमन होणार आहे. हिंदू धर्मात शुभ मुहूर्ताला अधिक महत्त्व आहे. पूजा असो किंवा शुभ कार्य काही असलं तरी शुभ मुहूर्तावर करण्यात येतं.
गणेश चतुर्थी पूजा मुहूर्त: सकाळी 11:02 ते दुपारी 01:31
महत्त्वाचे यंदा गणेश चतुर्थी आणि हरतालिका एकाच दिवशी असणार आहे.
भाद्रपद शुद्ध पंचमीला ऋषिपंचमी साजरा करण्यात येते. यंदा मंगळवारी 15 सप्टेंबर 2026 ला असणार असून यादिवशी गजानन महाराजांची पुण्यतिथीही असणार आहे.
गणपतीपाठोपाठ ज्येष्ठ गौरींचं आगमन होतं असतं. गुरुवार, 17 सप्टेंबर 2026 रोजी ज्येष्ठागौरी महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये येणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात गौरीला महालक्ष्म्या असं म्हणतात. यंदा संध्याकाळी 07:52 वाजेपर्यंत गौरीचं स्थापना करता येणार आहे. तर शुक्रवार, 18 सप्टेंबर 2026 रोजी ज्येष्ठागौरी पूजन असणार आहे. तर शनिवार, 19 सप्टेंबर 2026 ज्येष्ठागौरी विसर्जन करण्यात येणार आहे.
12 दिवसांच्या पाहुणचारानंतर शुक्रवार, 25 सप्टेंबर 2026 अनंत चतुर्दशी असणार असून या दिवशी गणपती बाप्पाला निरोप देण्यात येणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)