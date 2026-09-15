/दीड दिवसांनी बाप्पाचं का करण्यात येतं विसर्जन? शास्त्र काय सांगतं? शुभ मुहूर्त आणि पूजा जाणून घ्या

गणेश चतुर्थीला गणेशाची प्राणप्रतिष्ठापणा करायची आणि दीड दिवसांनंतर बाप्पाचे विसर्जन करायचं. खरंतर गणेश चतुर्थीला गणरायची स्थापना करण्यात येते. त्यानंतर अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन करण्यात येतं. पण काही भक्त दीड दिवसांचा बाप्पा, पाच दिवसांच्या बाप्पाला तर काही गौरीसोबत बाप्पाचे विसर्जन करतात.
शास्त्रानुसार दीड दिवसाच्या बाप्पामागे एक परंपरा आणि शेतीसंबंध आहे. धर्मशास्त्रानुसार गणेश चतुर्थीपर्यंत शेतात धान उगवण्यास सुरुवात होते. तेव्हा धरणी मातेचे आभार मानण्यासाठी मातीपासून गणपती घडविण्याची परंपरा आहे. त्या बाप्पाची मनोभावे पूजा करण्यात येते. या मूर्तीमध्ये प्राणप्रतिष्ठा केलेला हा बाप्पा दीड दिवसानंतर त्याचे विसर्जन केलं जातं. भाद्रपद महिन्यातील गणेश चतुर्थी म्हणजे पार्थीव गणेश पूजनाचे व्रत केलं जातं. पण हल्ली इतक्या सुंदर मूर्ती आलेल्या आहे. त्यामुळे लगचेच दीड दिवसांत बाप्पा निरोप द्यायला होत नाही. अशात पाच दिवस, गौरीसोबत बाप्पाचे विसर्जन करण्यात येत आहे.
गणपती विसर्जनाच्या आधी घरातील गणपतीची नेहमीप्रमाणे पूजा करून आरती करा. त्यानंतर बाप्पाला नैवेद्य दाखवा. त्यानंतर उत्तरपूजा करून गणपतीसमोर मनोभावे प्रार्थना करा. घरातील सर्व सदस्यांनी बाप्पाचे दर्शन घेऊन सुख-समृद्धी आणि कुटुंबाच्या मंगलतेसाठी आशीर्वाद बाप्पा चरणी प्रार्थना करा. यानंतर “गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या!” असा जयघोष करुन गणेशाचे विसर्जन करा.
पंचांगानुसार मंगळवार, 15 सप्टेंबर 2026 रोजी दीड दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन केले जाईल.
संध्याकाळचा मुहूर्त (लाभ चौघडिया): संध्याकाळी 7:52 ते रात्री 9:20 पर्यंत.
रात्रीचा मुहूर्त: रात्री 10:49 ते पहाटे 3:13 पर्यंत.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)