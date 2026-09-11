पहिल्यांदाच करताय हरतालिका व्रत? 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा, तिथी, शुभ मुहूर्त, महिलांनी 'या' 5 चुका अजिबात करु नका, अन्यथा...

श्रावण महिना सांगता झाली आता वेध लागले आहेत ते गणेशोत्सवासोबत येणाऱ्या अनेक सण आणि व्रताचे...भाद्रपद शुक्ल पक्षाच्या तृतीया तिथीला महिलांसाठी खास असणारे हरतालिका व्रत करण्यात येत. यंदा गणेश चतुर्थीला हरतालिकेचं व्रत असणार आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यात जर तुम्ही पहिल्यांदाच हरतालिका व्रत करत असेल तर त्यांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्यावा, हे जाणून घ्या.
वैदिक पंचांगानुसार हरतालिका भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या तृतीया तिथीला असणार आहे. यंदा 14 सप्टेंबर 2026 रोजी हरतालिका व्रत पाळलं जाणार आहे. हे व्रत विवाहित महिला आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी उपवास करतात. यादिवशी भगवान महादेव आणि पार्वतीची पूजा करण्यात येते.
वैदिक पंचांगानुसार भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या तृतीया तिथी 13 सप्टेंबर सकाळी 7:08 वाजेपासून 14 सप्टेंबर सकाळी 7:06 वाजेपर्यंत असणार आहे. हरतालिका पूजा मुहूर्त सकाळी 6:22 ते 7:06 वाजेपर्यंत करायची आहे. म्हणजे हरतालिका पूजेसठी महिलांकडे फक्त अर्धा तास असणार आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत धावपळ होऊ नये म्हणून कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी ते जाणून घ्या.
हरतालिका व्रत हे विवाहित महिला करत असतात, पण अनेक अविवाहित महिलादेखील हे व्रत श्रद्धेने करत असते. तुमच्या कुटुंबाच्या परंपरेनुसार हे व्रत करा. पूजा सुरू करण्यापूर्वी मनोभावे हरतालिका व्रताचा संकल्प करा. त्यानंतर पाच महिला किंवा तुम्ही एकटे असाल तरीही चालेल. वाळू किंवा मातीपासून भगवान शिव आणि माता पार्वतीची प्रतिकात्मक मूर्ची
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)