/Explainer : यंदा गणेशोत्सव 10, 11 की 12; नेमकं किती दिवस असणार विरजमान? पंचांगकर्त्यांचा मोठा खुलासा

श्रावणाला सुरुवात झाली म्हणजे आता एकापाठोपाठ एक सण - उत्सव येणार आहे. श्रावणासोबत महिलांमध्ये व्रत वैकल्य सुरु होतात. त्यासोबत अख्खा महाराष्ट्रासह देशात उत्सुकता असते ती गणरायाच्या आगमनाची. गणेश चतुर्थी महाराष्ट्रासह देशभरात मोठ्या थाटामाटाने साजरी करण्यात येतात. घरोघरी असो बाप्पा विराजमान होणार आहे. त्यासोबत मंडळांमध्ये गणेशाचे आगमन होत असतं. गणेश चतुर्थीपासून अनंत चतुर्दशीला पर्यंत बाप्पा येत असतात. पंचांगानुसार गणेश चतुर्थी ते अनंत चतुर्दशीपर्यंतच्या सर्व तारखा, पूजेसाठी शुभ मुहूर्त, शुभ योग जाणून घ्या... त्यासोबत बाप्पा नेहमी 10 दिवस येते असतो. पण यंदा बाप्पा 11 की 12 नेमका किती दिवस आपल्यासोबत असणार याबद्दल पंचागकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी खुलासा केला आहे.
वैदिक पंचांगानुसार, यावर्षी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथी 14 सप्टेंबर 2026 सोमवारी सकाळी 7:06 वाजेपासून 15 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 7:44 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदयतिथीनुसार, चतुर्थीचा चंद्रोदय 14 सप्टेंबर होणार असल्याने गणेश चतुर्थी सोमवार, 14 सप्टेंबर रोजी साजरी करण्यात येणार आहे.
वैदिक पंचांगानुसार, गणेश चतुर्थीला, 14 सप्टेंबर रोजी 2026 गणेश प्रतिष्ठापनेसाठी 2 तास 28 मिनिटांचा शुभ मुहूर्त असणार आहे. गणेश चतुर्थीला पूजेची शुभ वेळ सकाळी 11:02 ते दुपारी 1:31 वाजेपर्यंत असणार आहे.
वैदिक पंचांग आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार, यंदा गणेश चतुर्थीला तीन शुभ योग असणार आहेत. गणेश चतुर्थीला रवी योग, ब्रह्म योग आणि इंद्र योग राहणार आहे. ब्रह्म योग सकाळपासून दुपारी 12:47 पर्यंत असणार आहे. त्यानंतर इंद्र योग तयार होणार आहे. तर रवी योग दुपारी 1:55 पासून दुसऱ्या दिवशी, 15 सप्टेंबर रोजी सकाळी 6:06 पर्यंत राहणार आहे.
पंचांगानुसार, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथी 24 सप्टेंबर रोजी 2026 रात्री 11:18 वाजेपासून 25 सप्टेंबर 2026 रोजी रात्री 11:06 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार, गणेश विसर्जन, म्हणजेच गणेश चतुर्थी उत्सवाची सांगता, 25 सप्टेंबरला होणार आहे.
यंदाचा बाप्पा आपल्यासोबत 10, 11 नाही तर 12 दिवसांचा विराजमान असणार आहे. या 12 दिवसांच्या उत्सवाबाबत सोशल मीडियावर अनेक उलटसुलट चर्चा रंगल्याचे आपण पाहत आहोत. यंदा हरतालिका आणि गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी आल्यामुळे भक्तांची तारांबळ उडणार आहे.
हिंदू धर्मातील सर्व सण हे तिथीनुसार साजरे करण्यात येणार आहे. कधी तिथीचा क्षय होतो, तर कधी तिथीची वृद्धी होत असतात. यंदा गणेश चतुर्थी ही तृतीयेच्या दिवशी येत आहे. त्यामुळे तृतीया ते अनंत चतुर्दशी असे तब्बल 12 दिवस होणार आहे.
चतुर्थी तिथी ते चतुर्दशी तिथीपर्यंत असे 12 दिवस असणार आहे. हिंदू धर्मानुसार सण-वार हे तारखेवर नव्हे तर तिथीवर अवलंबून राहतात. त्यामुळे चतुर्थी ते चतुर्दशी या तिथींचा समूह एकूण 11 तिथींचा असणार आहे. काही वेळा किंचित वृद्धी होणार आहे. तर काही वेळा तिथीचा क्षय होतो. त्यामुळेच कधी गणपती 10 दिवसांचे, तर कधी 11 दिवसांचे असतात.
यंदा 14 सप्टेंबर 2026 रोजी भाद्रपद शुक्ल तृतीयेच्या दिवशी म्हणजेच हरतालिकेच्या दिवशीच गणपती बाप्पांचं आगमन आणि त्यामुळे तृतीयेपासूनच यंदा ही गणना केली जाणार आहे. तृतीया ते अनंत चतुर्दशीपर्यंतचे दिवस मोजल्यास 14 सप्टेंबर ते 25 सप्टेंबर ते तब्बल 12 दिवस होतात. त्यामुळे हा 12 दिवसांचा काही दुर्मिळ योग नसून यामागे पंचांग तिथीचे गणित आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)