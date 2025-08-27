English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सुखकर्ता दुखहर्ता... ही आरती समर्थ रामदासांना कुठे सुचली? आजही 'या' ठिकाणी जाता येतं

Who Inspires Samarth Ramdas Swami To Wrote Ganpati Aarti: समर्थ रामदास स्वामींनी लिहिलेली गणपतीची आरतीच आज आपण म्हणतो हे अनेकांना ठाऊक असेल पण ती त्यांना सुचली कुठे आणि कशी हे फारच कमी लोकांना ठाऊक आहे. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 27, 2025, 12:53 PM IST
सुखकर्ता दुखहर्ता... ही आरती समर्थ रामदासांना कुठे सुचली? आजही 'या' ठिकाणी जाता येतं
समर्थ रामदासांनी ही आरती कुठे लिहिली?

Who Inspires Samarth Ramdas Swami To Wrote Ganpati Aarti:  गणेशोत्सवाला आजपासून सुरुवात झाली असून पुढील दहा दिवस गणेश दर्शन, गणपती आरती, मोदक, भजनं यांमध्ये कसे जातील कळणार नाही एवढा भक्तांचा उत्साह दिसत आहे. सकाळ, दुपार, संध्याकाळ आरती म्हणण्यासाठी अनेक ठिकाणी विशेष तयारी केलेली असते. मात्र आपण गणपतीची जी आरती म्हणतो ती आरती समर्थ रामदास स्वामींनी लिहिली आहे. अर्थात हे सर्वांना ठाऊक आहे यात शंका नाही. मात्र ही आरती समर्थ रामदास स्वामींना कुठे सुचली तुम्हाला माहितीये का? याचबद्दल जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

रामदासांना गणपती बाप्पाची आरती 'या' ठिकाणी सुचली

जी आरती आपण म्हणतो सुखकर्ता दुखहर्ता, वार्ता विघ्नांची| नुरवी; पुरवी प्रेम, कृपा जयाची ती आरती समर्थ रामदास स्वामी मोरगावला आले, मयूरेश्वराचं दर्शन घेतलं. त्या मोरेश्वराला पाहून त्यांना ती आरती सुचली, असं इतिहास अभ्यासक अमोघ वैद्य यांनी 'द पोस्टमन' या मराठी पॉडकास्टमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. 

"मोरेश्वराला बघताना त्यांनी ते लगेच म्हटलंय की तो सुखकर्ता आहे. दु:खांचे हरण करणारा आहे.  सुखकर्ता दुखहर्ता, वार्ता विघ्नांची नुरवी... आपण नुरवी पुरवी असं म्हणतो तर वर्ता विघ्नाची नुरवी (विघ्नाची वार्ता शिल्लक ठेवत नाही असा.) प्रेम पुरवणारा असा देवता आहे. तो जसा त्यांना दिसला जसं दर्शन दिलं तसंच्या तसं त्यांनी वर्णन केलं आहे. म्हणून लंबोदर, पितांबर, फणिवरबंधना वगैरे असं त्यांना तिथे मयूरेश्वरानं दर्शन दिलं ते जसंच्या तसं लिहिलं. तेच आज आपण गणपतीची आरती म्हणून सर्व ठिकाणी म्हणतो," असं वैद्य यांनी सांगितलं.

'त्या' मूर्तीसंदर्भातही मोठा खुलासा

"मोरगावचा मोरेश्वर जो आहे आजही अत्यंत सुंदर मूर्ती आहे. सिंदूर लेपन केलेलं आहे त्यामुळे बरेच लोक म्हणतात मूळ मूर्ती कशी होती माहिती नाही. मुद्गल पुराणामध्ये मात्र या मूर्तीचा उल्लेख येतो. अत्यंत सुंदर अशी चतुर्भूज मूर्ती आहे. वरच्या दोन हातांमध्ये पाश-अंकुश धारण केलेलं आहे. सोंड डावीकडे आहे. एका हातामध्ये मोदक धरलेली ही मूर्ती मुद्गल पुराणात आहे. इतकी सुंदर ती मूर्ती आहे आत्ताच्या मूर्तीमध्ये डोळ्याच्या इथे हिरे आहेत. बेंबीला हिरे आहेत. द्वारयात्रा बऱ्याच वेळेस केली जाते. जर कोणी मोरगावाला गेलं तर शंभर टक्के द्वारयात्रा करा. स्वत: मोरया गोसाविंची तिथे प्रतिमा कोरलेली आहे. 

FAQ

गणेशोत्सवात म्हटली जाणारी ‘सुखकर्ता दुखहर्ता’ आरती कोणी लिहिली?
‘सुखकर्ता दुखहर्ता’ ही गणपतीची आरती समर्थ रामदास स्वामी यांनी लिहिली आहे.

समर्थ रामदास स्वामींना ही आरती कुठे सुचली?
समर्थ रामदास स्वामींना ही आरती मोरगाव येथील मयूरेश्वर (मोरेश्वर) गणपतीच्या दर्शनाने प्रेरित होऊन सुचली, असे इतिहास अभ्यासक अमोघ वैद्य यांनी ‘द पोस्टमन’ पॉडकास्टमध्ये सांगितले.

समर्थ राममदास स्वामींनी आरतीत गणपतीचे कसे वर्णन केले आहे?
समर्थ रामदास स्वामींनी मयूरेश्वराला सुखकर्ता, दुखहर्ता, विघ्नांचा नाश करणारा आणि प्रेम पुरवणारा देवता असे वर्णन केले आहे. त्यांनी मूर्तीचे लंबोदर, पितांबर, फणिवरबंधना असे वैशिष्ट्यपूर्ण वर्णन केले, जे त्यांना दर्शनात दिसले तसेच लिहिले.

‘सुखकर्ता दुखहर्ता’ आरतीचा अर्थ काय आहे?
या आरतीत गणपतीला सुख देणारा, दुखांचा नाश करणारा आणि विघ्नांची वार्ता शिल्लक न ठेवणारा (नुरवी) असे वर्णन आहे. ती प्रेम आणि कृपा पुरवणारी देवता आहे, असे समर्थ रामदास स्वामींनी सांगितले आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ganeshotsav Historyganesh chaturthiganeshotsavganesh festivalगणेश चतुर्थी

इतर बातम्या

कसबा हा मानाचा पहिला गणपती का? मानाचे गणपती कोणी आणि कसे ठर...

महाराष्ट्र बातम्या