Marathi News
Ganeshotsav History: गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या पार्श्वभूमीवर बाप्पाच्या एका अवताराची कथा जाणून घेऊयात.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 26, 2025, 12:17 PM IST
बाप्पाच्या विनायकी रुपाची कथा; गणरायाला स्त्रीरुपात अवतार का घ्यावा लागला? देवी पार्वती...
Ganeshotsav History: बाप्पाच्या आगमनासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. अवघ्या महाराष्ट्राचे अराध्य दैवत असलेल्या बाप्पाच्या आगमनाची जय्यत तयारी झाली आहे. घरगुती बाप्पाबरोबरच सार्वजनिक गणेशोत्सवाचीही तितकीच धूम पाहायला मिळतेय. मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सवा आणि बाप्पाचे देखावा याची राज्यातील सर्वच भाविकांमध्ये लोकप्रियता असते. सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे आकर्षण म्हणजे देखावा आणि बाप्पाची विविध स्वरुपातील मूर्ती. बाप्पाच्या एका अवताराची सध्या चर्चा होते ती म्हणजे स्त्री-वेषातील मूर्ती. पण यामागेही एक अख्यायिका आहे. 

बाप्पाच्या या स्त्री रुपाचीदेखील एक पौराणिक कथा आहे. स्त्री रुपाला विनायकी असं म्हणतात. देवी पार्वतीसाठी बाप्पाने स्त्री अवतार घेतला असा संदर्भ पुराणात आढळतो. पण यामागेदेखील एक कथा सांगितली जाते. काय आहे ही कथा जाणून घेऊयात. 

पुराणात गणेशाच्या विनायकी,गणेशीनी, गजानिनी या नावाने माहिती आढळते. मत्स्यपुराणात गणेशाच्या विनायकी अवताराबद्दल उल्लेख आढळतो. याबाबत अशी कथा सांगितली जाते की, अंधकासूर नावाचा एक राक्षसाने पृथ्वीवर हैदोस माजवला होता. ब्रह्मदेवाने दिलेल्या वरदानामुळं त्याला अमरत्व प्राप्त झालं होतं. ब्रह्मदेवाने त्याला एक वरदान दिलं होतं ते म्हणजे, त्याच्या जमिनीवर पडणाऱ्या रक्ताच्या थेंबानुसार तितकेच असूर निर्माण होतील. 

हा अंधकासूर नावाचा राक्षस देवी पार्वतीच्या रूपावर मोहित झाला. त्याला देवीशी विवाह करायचा होता. त्याने तसा प्रस्तावही पाठवला होता. अंधकासुराचे साहस पाहून महादेवाने अंधकाचा वध केला. मात्र त्याचे रक्त जमिनीवर सांडताच अनेक अंधकासूर निर्माण झाले. तेव्हा सर्वच देवांना अंधकासुराचा वध कसा करायचा असा प्रश्न पडला. 

अंधकासुराचा वध करताना त्यांच्या रक्ताचा एकही थेंब जमिनीवर पडायला नको, तेव्हाच त्याचा वध होईल, असं देवी पार्वतींनी म्हटलं होतं. तेव्हा सर्व देवांनी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र यांनी त्यांच्यातील स्त्री शक्तीची अराधना केली. विष्णुची योगमाया, ब्रह्मची ब्राह्मी, इंद्रा इंद्राणी रुपात प्रगट झाले. त्याचवेळी गणेशाची विनायकी किंवा गणेशीनी शक्तीदेखील प्रकटली. 

विनायकीने सोंडेने अंधकासुराचे रक्त प्राशन केले. अशा प्रकारे अंधकासुराचा वध झाला, असं पुराणात लिहलं आहे. भारतात आजही अनेक ठिकाणी गणेशाच्या स्त्री अवताराची पूजा केली जाते. भारतातील काही ठिकाणी गणेशिनीची मंदिरेदेखील आहेत. थानुमलायन मंदिरात आजही गणेशाची ही रक्षात्मक स्वरुपाची मूर्ती स्थापित आहे. 

मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथे भेडाघाट भागात १० व्या शतकातील चौसष्ट योगिनी मंदिर आहे. या मंदिरात ४१ व्या योगिनीच्या रुपात विनायकी आढळते. या मंदिरात विनायकीला 'अंगिनी' म्हणून ओळखले जाते. भारतात अनेक ठिकाणी गणेशाचे ही स्त्री रूपातील मूर्त्या आढळतात. 

(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Ganeshotsav HistoryGaneshotsav newsganesh chaturthiganeshotsavganesh festival

