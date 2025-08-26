Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थीला राहुकाळ? कशी करायची प्राणप्रतिष्ठापना? पूजा साहित्य, शुभ मुहूत जाणून A To Z माहिती

Ganesh Chaturthi 2025 : भाद्रपदात येती गौरी गणपती, उत्सवा येई बहर, असा बहर सर्वत्र दिसतो. गणेश गणपती घरोघरी बसविले जातात. हे गणपती बाहेरून मूर्ती स्वरुपात विकत न आणता आपल्या शेतातील मातीचा किंवा प्लॉटच्या मातीची मूर्ती तयार करून त्याला गणपतीचा आकार देऊन त्याची स्थापना केली जाते. पण गणपतीची पूजा का करावी असा प्रश्न तरुणांईला आणि लहान मुलांना कायम पडत असतो. याबद्दल ज्येष्ठ पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण सविस्तर सांगितलं आहे.
दा. कृ. सोमण सांगतात की, लहान मुलं विचारतात गणपतीला फुलं वाहून आपली सर्व इच्छा पूर्ण होते का? तसं असेल तर फुल विकणारा माणूस फुल विकण्याऐवजी त्याने गणेशाला अर्पण केले असते. अगदी मंदिरातील पूजारी पण स्वत:च बाप्पावर फुलं अपर्ण करुन पूजा करुन सर्व इच्छा पूर्ण करुन घेतल्या असतात. मग आपण गणेशाची पूजा का करावी? तर गणपती खऱ्या अर्थाने गुणपती आहे, सर्व गुणांचा स्वामी आहे. त्यामुळे त्याची पूजा आपल्यामध्ये ते गुण यावे म्हणून त्याची पूजा करावी.
हिंदू धर्मानुसार गणपतीचे आपण तीन वेळा पूजन करत असतो. गणपतीने तीन अवतार घेतले त्यामुळे तीन जयंती आपण साजरी करतो. पहिली वैशाख पौर्णिमेला, गणेश चतुर्थी आणि माघ शुक्ल चतुर्थी अशा तीन वेळा आपण गणरायाची पूजा करतो. भाद्रपद शुक्ल पक्षातील गणेश चतुर्थीला विशेष महत्त्व आहे. या महिन्यात धान्य तयार होत असतात. पृथ्वीविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हे गणेश पूजन करतात. भाद्रपदातील गणेश पूजन हे पार्थिव गणेश पूजन आहे. पार्थिव म्हणजे मातीच्या गणेश मूर्तीचे पूजन करणे.
भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थी तिथीस 26 ऑगस्ट दुपारी 1.54 वाजता सुरुवात होत आहे आणि 27 ऑगस्ट दुपारी 3.44 वाजता तिथी समाप्त होतेय. उदया तिथीनुसार गणेश चतुर्थीचा सण 27 ऑगस्ट रोजी साजरा केला जाईल.
पंचागानुसार गणेश मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठी 27 ऑगस्ट रोजी शुभ मुहूर्त
भाद्रपद चतुर्थी मध्यान्हकाल आणि शुभ मुहूर्त : बुधवारी 27 ऑगस्ट सकाळी 11:25 ते दुपारी 1:54 पर्यंत
राहु काळ : बुधवार, 27 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता ते दुपारी 1 वाजून 30 मिनिटे.
चंद्रास्त वेळ: बुधवार, 27 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्रौ 09 वाजून 27 मिनिटे.
ज्या लोकांना शुभ मुहूर्तावर पूजा शक्य नसेल तर त्यांनी पहाटेपासून मध्यान्हकाल संपेपर्यंत म्हणजे 1:54 पर्यंत गणेशाची प्राणप्रतिष्ठापना करु शकतात.
जास्वंद
पांढरे कमळ मधुमालती
जाई
सोनचाफा
केवडा
बकुळ
सुपारी
उंडी
नागकेशर
मोगरा
धोतरा
कण्हेरी
प्राजक्त
चवई
नांदुरकी
गोविंद
मोहोर
शतपत्र
नानाविध
तांबडे कमळ
दुर्वा
मधुमालती
बोरीचे पान
बेल
माका
धोतरा आघाडा
तुळस
डोलरी
कण्हेर
शमी
अर्जुनसादडा
रुई
जाई
विष्णुक्रांता
डाळिंब
देवदार
केवडा
मोरवा
पिंपळ
अगस्ती
पूजा करताना सर्व साहित्य पूजेच्या ठिकाणी आणून ठेवावे. पूजेला बसण्यापूर्वी घरातील वडीलधाऱ्या माणसांना नमस्कार करावा. गणपतीच्या मूर्तीचे पूर्व, पश्चिम किंवा उत्तर यापैकी एका दिशेकडे मुख करून ठेवावे. दरवाज्यावर आंब्याच्या पाच पानांच्या डहाळ्या बांधाव्या. पूजेच्या वेळेस स्वच्छ धोतर किंवा पीतांबर वगैरे सोवळे वस्त्र नेसावे. अन्य वस्त्र अंगावर घ्यावे. गणपतीला नीरांजन, उदबत्ती, कापूपर आरतीने ओवाळताना ती उजव्या हाताने खालून आपल्या डावीकडून वर आणि वरून उजवीकडून खालील बाजूने अशी गणपती मूर्तीवर प्रकाश पाडीत ओवाळावी. डाव्या हाताने घंटानाद करावा.प्रदक्षिणा करताना स्वतःभोवती उजवीकडून फिरावे. त्या वेळेस हात जोडलेले असावे. विड्याची पाने उताणी आणि डेख गणपतीकडे करून समोर ठेवावी. वर सुपारी ठेवावी. श्रीफळाची शेंडी गणपती मूर्तीकडे करून ठेवा. समई डाव्या बाजूस आणि तुपाचा दिवा (नीरांजन) उजव्या बाजूस ठेवावे. गणेश मूर्तीच्या डाव्या बाजूस शंख ठेवा. गणपती मूर्तीला अनामिकेने गंध लावावे. कुंकू, अक्षता उजव्या हाताची अनामिका, मधले बोट आणि अंगठा यांच्या चिमटीने वाहाव्यात. पूजा करताना गणपती मूर्तीवर दुर्वांनी किंचित पाणी शिंपडावे. दूर्वा आपल्याकडे अग्र करून गणपतीला वाहाव्यात.अभिषेक करताना गणपतीचे आवाहन करून सुपारीचा उपयोग करावा. प्राणप्रतिष्ठा, अंगपूजा ही फक्त गणेश चतुर्थीच्या दिवशीच करावी.
वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरू मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।।
ॐ गं गणपतये नम:।
ॐ नमो हेरम्ब मद मोहित मम् संकटान निवारय-निवारय स्वाहा।
ॐ वक्रतुंडा हुं।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा।
सिद्ध लक्ष्मी मनोरहप्रियाय नमः।
ॐ श्रीं गं सौभाग्य गणपतये। वर्वर्द सर्वजन्म में वषमान्य नम:।।
