English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ganeshotsav News : मराठमोळ्या पद्धतीने नैवेद्याचे ताट कसे वाढावे, कोणता पदार्थ कुठे असावा? किती मिनिटं नैवेद्य ठेवावा?

Ganeshotsav News : विघ्नहर्ता गणराया घरोघरी आगमन झाले असून त्याचा पाहुणचारासाठी नैवेद्याचं पान कसे वाढावं याबद्दल काही अडचण असेल तर ही माहिती तुमच्या कामी येईल. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 27, 2025, 07:51 PM IST
Ganeshotsav News : मराठमोळ्या पद्धतीने नैवेद्याचे ताट कसे वाढावे, कोणता पदार्थ कुठे असावा? किती मिनिटं नैवेद्य ठेवावा?

Ganeshotsav News : अख्खा महाराष्ट्र गणरायाच्या सेवेत तल्लीन झाला आहे.  गणेश चतुर्थीला बाप्पाचे आगमन होते, त्यानंतर कोणाकडे दीड दिवस, कोणाकडे पाच तर कोणाकडे 11 दिवस विराजमान असतो. या गणेशोत्सव काळात बाप्पाचा आवडीचा पदार्थ मोदकासह नैवेद्याचा ताट दाखवलं जातं. पण अनेकांना पारंपारिक पद्धतीने नैवेद्याचे ताट करे वाढावे याबद्दल माहिती नसतं. किंवा पहिल्यांदाच गणपती घरात आणत असेल तर गणेशाला नैवेद्याचे ताट कसे वाढावे याबद्दल जाणून घ्या.  ( Ganeshotsav News how to serve a traditional naivedya thali for ganesh naivedya rules in marathi)

Add Zee News as a Preferred Source

नैवेद्य वाढताना कोणता पदार्थ कुठे असावा?

समोरच्या बाजूस (बाप्पासमोर) : गोड पदार्थ – मोदक, लाडू, खीर, पंचपाक्वान्न, पूरण किंवा पूरणपोळी
मध्ये : लिंबाची फोड, लोणी किंवा तूप (नैवेद्यच्या ताटात मीठ वाढत नाही)
कडेने : लोणचं, चटणी, पापड, भजी
डाव्या बाजूस : भाज्या, कोशिंबीर, आमटी
उजव्या बाजूस : भाकरी किंवा पोळी, पुरी, वरण-भात, दही भात, काही ठिकाणी मसाले भात
वरच्या बाजूस : पाणी भरलेला तांब्या/पेला, लिंबू ठेवलेले पाणी

मोदक – बाप्पाचा आवडता पदार्थ. उकडीचे गोड मोदक खास बनवले जातात.
पुरणपोळी – सणावारी विशेष मानली जाणारी गोड पोळी.
श्रीखंड / आम्रखंड – गोड पदार्थांमध्ये खास जागा.
लाडू – बेसन, रवा किंवा नारळाचे लाडू.
खीर / पायसं – गोड नैवेद्यात आवर्जून.
वरण-भात – गणपती पूजेत नेहमीचा सोपा पण अत्यावश्यक नैवेद्य.
पुरी / भाकरी – गव्हाच्या किंवा मैद्याच्या पुर्‍या, ज्वारी/बाजरीची भाकरी.
भाज्या – आलूची भाजी, मिक्स व्हेज, गवार/शेवग्याच्या शेंगा इ.
आमटी – गोड-तिखट-आंबट चव असलेली महाराष्ट्रीयन आमटी.
कोशिंबीर – टोमॅटो, काकडी किंवा दही घालून केलेली.
लोणचं, चटणी, पापड – ताटाच्या कडेने ठेवले जाणारे.
फळे – केळी, सफरचंद, डाळिंब, द्राक्षे इ. पिकलेली फळे.
पाणी – उजव्या वरच्या बाजूस पाण्याचा तांब्या/पेला.

शक्यतो 21 पदार्थांचा नैवेद्य करण्याची परंपरा आहे.
गोड पदार्थांची संख्या विषम (उदा. 5, 7, 11) ठेवली तर शुभ मानले जाते.
स्वयंपाक करताना कांदा-लसूण न वापरणे हीदेखील परंपरा आहे.
नैवेद्य दाखवताना तुपाचा दिवा लावून मंत्रोच्चार केल्यास अधिक मंगलकारी मानले जाते.

देवाला नैवेद्य अर्पण करताना सुरुवातीला 5 वेळा घंटी वाजवा. त्यांतर 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये. गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर' या मंत्राचा जप करा. नैवेद्य अर्पण करताना हे लक्षात ठेवा की ॲल्युमिनियम, लोखंड, स्टील, प्लास्टिक किंवा काचेच्या भांड्यांमध्ये नैवेद्य अर्पण करु नका.

देवाला नैवेद्य अर्पण करताना लक्षात घ्या की, ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला जेवण करण्यासाठी 10 ते 15 मिनिटे लागतात त्याच प्रमाणे देवाला नैवेद्य स्विकारण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे. 

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ganeshotsav newsGanesh MahotsavGanesh Festival Ritualsगणेशोत्सवगणेशोत्सव विधी

इतर बातम्या

गोविंदा आणि सुनीता आहुजाने एकत्र केलं बाप्पाचं आगमन, घटस्फो...

मनोरंजन