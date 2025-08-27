Ganeshotsav News : मराठमोळ्या पद्धतीने नैवेद्याचे ताट कसे वाढावे, कोणता पदार्थ कुठे असावा? किती मिनिटं नैवेद्य ठेवावा?

Ganeshotsav News : अख्खा महाराष्ट्र गणरायाच्या सेवेत तल्लीन झाला आहे. गणेश चतुर्थीला बाप्पाचे आगमन होते, त्यानंतर कोणाकडे दीड दिवस, कोणाकडे पाच तर कोणाकडे 11 दिवस विराजमान असतो. या गणेशोत्सव काळात बाप्पाचा आवडीचा पदार्थ मोदकासह नैवेद्याचा ताट दाखवलं जातं. पण अनेकांना पारंपारिक पद्धतीने नैवेद्याचे ताट करे वाढावे याबद्दल माहिती नसतं. किंवा पहिल्यांदाच गणपती घरात आणत असेल तर गणेशाला नैवेद्याचे ताट कसे वाढावे याबद्दल जाणून घ्या. ( Ganeshotsav News how to serve a traditional naivedya thali for ganesh naivedya rules in marathi)
समोरच्या बाजूस (बाप्पासमोर) : गोड पदार्थ – मोदक, लाडू, खीर, पंचपाक्वान्न, पूरण किंवा पूरणपोळी
मध्ये : लिंबाची फोड, लोणी किंवा तूप (नैवेद्यच्या ताटात मीठ वाढत नाही)
कडेने : लोणचं, चटणी, पापड, भजी
डाव्या बाजूस : भाज्या, कोशिंबीर, आमटी
उजव्या बाजूस : भाकरी किंवा पोळी, पुरी, वरण-भात, दही भात, काही ठिकाणी मसाले भात
वरच्या बाजूस : पाणी भरलेला तांब्या/पेला, लिंबू ठेवलेले पाणी
मोदक – बाप्पाचा आवडता पदार्थ. उकडीचे गोड मोदक खास बनवले जातात.
पुरणपोळी – सणावारी विशेष मानली जाणारी गोड पोळी.
श्रीखंड / आम्रखंड – गोड पदार्थांमध्ये खास जागा.
लाडू – बेसन, रवा किंवा नारळाचे लाडू.
खीर / पायसं – गोड नैवेद्यात आवर्जून.
वरण-भात – गणपती पूजेत नेहमीचा सोपा पण अत्यावश्यक नैवेद्य.
पुरी / भाकरी – गव्हाच्या किंवा मैद्याच्या पुर्या, ज्वारी/बाजरीची भाकरी.
भाज्या – आलूची भाजी, मिक्स व्हेज, गवार/शेवग्याच्या शेंगा इ.
आमटी – गोड-तिखट-आंबट चव असलेली महाराष्ट्रीयन आमटी.
कोशिंबीर – टोमॅटो, काकडी किंवा दही घालून केलेली.
लोणचं, चटणी, पापड – ताटाच्या कडेने ठेवले जाणारे.
फळे – केळी, सफरचंद, डाळिंब, द्राक्षे इ. पिकलेली फळे.
पाणी – उजव्या वरच्या बाजूस पाण्याचा तांब्या/पेला.
शक्यतो 21 पदार्थांचा नैवेद्य करण्याची परंपरा आहे.
गोड पदार्थांची संख्या विषम (उदा. 5, 7, 11) ठेवली तर शुभ मानले जाते.
स्वयंपाक करताना कांदा-लसूण न वापरणे हीदेखील परंपरा आहे.
नैवेद्य दाखवताना तुपाचा दिवा लावून मंत्रोच्चार केल्यास अधिक मंगलकारी मानले जाते.
देवाला नैवेद्य अर्पण करताना सुरुवातीला 5 वेळा घंटी वाजवा. त्यांतर 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये. गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर' या मंत्राचा जप करा. नैवेद्य अर्पण करताना हे लक्षात ठेवा की ॲल्युमिनियम, लोखंड, स्टील, प्लास्टिक किंवा काचेच्या भांड्यांमध्ये नैवेद्य अर्पण करु नका.
देवाला नैवेद्य अर्पण करताना लक्षात घ्या की, ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला जेवण करण्यासाठी 10 ते 15 मिनिटे लागतात त्याच प्रमाणे देवाला नैवेद्य स्विकारण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे.
(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)