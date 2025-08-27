English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अवघ्या दीड दिवसात बाप्पाचं का केलं जात विसर्जन? शास्त्र आणि श्रद्धेतील गूढ जाणून घ्या!

Ganpati Visarjan 2025 : आपला आराध्य दैवत घरोघरी विराजमान झाला आहे. दीड, पाच सात आणि 11 दिवसांच्या गणपती विसर्जनाची परंपरा आहे. त्यामागील शास्त्र आणि श्रद्धा वेगवेगळी आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 27, 2025, 09:17 PM IST
Ganpati Visarjan 2025 : गणेश चतुर्थीला बाप्पाचे मोठ्या थाटामाटात स्वागत करण्यात आलं. ढोलताशांच्या गरजरात गणेश मंडळांसह घरोघरी बाप्पा विराजमान झाले आहेत. गणेश चतुर्थीला बाप्पाचे आगमन होते 10 दिवस त्यांची सेवा केल्यानंतर अकराव्या अर्थात अनंत चतुर्दशीला बाप्पाला निरोप दिला जातो.  पण आपल्याकडे काही लोक बाप्पाचे विसर्जन हे दीड, पाच, सात दिवसांनी केलं जातं. पण त्यामागील प्रथा तुम्हाला माहितीये का? 

दीड दिवसाने बाप्पाचे विसर्जन का केलं जातं?

आजकाल नवरा बायको दोघेही नोकरी असल्याने धावपळीच्या जगात अनेक गोष्टी शक्य नसतात. अशात अनेक भक्तांना 10 दिवस बाप्पाची सेवा करणे कठीण जातं. त्यामुळे काही लोक दीड दिवस तर काही लोक पाच दिवसांचा बाप्पा घेऊन येतात. कोकणात असंख्य घरात गौरी गणपतीचे विसर्जन केलं जातं. त्यामुळे यावर्षी गौरी गणपतीचे विसर्जन 2 सप्टेंबरला सात दिवसांनी होणार आहे. पण दीड दिवसांच्या गणपती विसर्जनमागील परंपरा तुम्हाला माहितीये का?

शास्त्रानुसार दीड दिवसात गणेशाचे विसर्जन करण्यामागे पूर्वीपासून एक परंपरा चालत आली आहे. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की,  दीड दिवसांच्या बाप्पाचे विसर्जन आणि शेती यामध्ये खास संबंध आहे. शास्त्रात असं सांगण्यात आले आहे की, गणेश चतुर्थीपर्यंत धान्याची पाती शेतात दिसतात. तेव्हा धरणी मातेचे आभार मानण्यासाठी तिथे गणपती तयार करण्यात येतो. त्या गणपतीची मनोभावे पूजा करण्यात येते. या प्राणप्रतिष्ठा केलेला हा बाप्पा दीड दिवसानंतर आपल्या घरी जातात. या बाप्पाचे नदीत विसर्जन करण्यात येतं. 

दीड दिवसांच्या गणपती विसर्जनाबद्दल शास्त्रात अशी माहिती आहे की, भाद्रपद महिन्यातील गणेश चतुर्थी म्हणजे पार्थीव गणेश पूजनाचे व्रत केलं जातं. या व्रताचा कालावधी दिवासाचे 4 आणि रात्रीचा 1 असे 5 प्रहर धरले जातात. तसंच अशी ही एक मान्यता आहे की, जेव्हा तुम्ही गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा करता तेव्हा त्यात एक प्रकारचे जीवत्व प्राप्त होते, ते एक दिवस राहते. त्यामुळे एक दिवस ते व्रत करून बाप्पाचे विसर्जन दुसऱ्या दिवशी अर्थात दीड दिवसांनी केलं जातं. आता एक काळ असा होता जेव्हा घड्याळ, दिनदर्शिका तयार झाल्या नव्हत्या, लोक विशिष्ट पद्धतीने प्रहराची गणना करायचे दीड दिवस संपल्यानंतर चतुर्थी संपते असं गणितच लोकांच्या मनात बसलं होतं. तेव्हा बाप्पाची विधीवत पूजा करून शास्त्रानुसार विसर्जनही करण्यात येत होतं. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती वास्तू शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

