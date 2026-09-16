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2027मध्ये गणपती बाप्पाचे आगमन दहा दिवस आधीच, पुढच्या 11 वर्षातील तारखा आत्ताच पाहून घ्या!

दीड दिवसांच्या बाप्पाचे विसर्जन झाले. पण आत्ताच भाविकांना वेध लागलेत ते बाप्पा पुढच्या वर्षी कधी येणार याचे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 16, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:40 PM IST
2027मध्ये गणपती बाप्पाचे आगमन दहा दिवस आधीच, पुढच्या 11 वर्षातील तारखा आत्ताच पाहून घ्या!
Image Credit: ganeshotsav 2026

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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