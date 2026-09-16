/2027मध्ये गणपती बाप्पाचे आगमन दहा दिवस आधीच, पुढच्या 11 वर्षातील तारखा आत्ताच पाहून घ्या!

गणेशोत्सवाची सुरुवात धुमधडाक्यात झाली आहे. बाप्पा दहा दिवस पाहुणचारासाठी अवतरले आहेत. 14 सप्टेंबर रोजी गणेशचतुर्थीला बाप्पा विराजमान झाले. तर 19 सप्टेंबरला सात दिवसांच्या बाप्पाचे विराजमान होणार आहे. तर 25 सप्टेंबरला अनंतचतुर्दशी आहे. 10 दिवसांच्या पाहुणचारानंतर बाप्पा निरोप घेणार आहे. बाप्पाच्या विसर्जनानंतर सगळ्याच भक्तांना आस लागते ती पुढच्या वर्षी बाप्पा कधी येणार याची. यंदा बाप्पाचे उशिराने आगमन झाले. पण 2027मध्ये बाप्पा 10 दिवस आधी येणार आहे.
पुढील वर्षी गणेश चतुर्थी ४ सप्टेंबर २०२७ रोजी आहे. अर्थात, गणरायाचे आगमन दहा दिवस लवकर होणार आहे. पुढील वर्षी गणेश मूर्तीचे आगमन यंदाच्या तुलनेत दहा दिवस आधी होणार आहे. अशी माहिती समोर येतेय.
यंदा 14 सप्टेंबर 2026 रोजी गणेश चतुर्थी होती, तर पुढील वर्षी ती 4 सप्टेंबर 2026 रोजी येणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी गणेश मूर्तीचे आगमन यंदाच्या तुलनेत दहा दिवस आधी होणार आहे, अशी माहिती दा. कृ. सोमण यांनी दिली. त्यांनी पुढील 11 वर्षांतील गणेश चतुर्थीच्या तारखांची माहितीही दिली आहे.
त्यानुसार 4 सप्टेंबर 2027, 23 ऑगस्ट 2028, 11 सप्टेंबर 2029, 1 सप्टेंबर 2030, 20 सप्टेंबर 2031, 8 सप्टेंबर 2032, 28 ऑगस्ट 2033, 16 सप्टेंबर 2034, 5 सप्टेंबर 2037, 24 ऑगस्ट 2036, 12 सप्टेंबर 2037 रोजी गणेश चतुर्थी येणार आहे.
गणपती बाप्पाच्या विसर्जनाला भक्तीचे अनेक रंग पाहायला मिळतात. मात्र रायगडच्या पेण तालुक्यातील खरोशी गावात बाप्पाच्या विसर्जनाची परंपराच काहीशी अनोखी आहे. इथे विसर्जनाला निघालेली गणेशमूर्ती चक्क डोक्यावर नाचवली जाते. तेही ना हाताचा आधार, ना कोणतीही दोरी किंवा टेकू! नामदेव कृष्णा पाटील हे गेली अनेक वर्षे ही अनोखी कला श्रद्धेने जपत आहेत.
गणेशमूर्ती डोक्यावर तोलून धरत, तालावर बाप्पाला अक्षरशः नाचवत ते घरापासून विसर्जन घाटापर्यंत जातात. डोक्यावर विराजमान बाप्पा आणि त्याच्या तालावर थिरकणारे नामदेव पाटील, हे दृश्य पाहण्यासाठी गावकरी आणि भाविकांची मोठी गर्दी होते.श्रद्धा, कौशल्य आणि परंपरेचा अनोखा संगम असलेली ही विसर्जन मिरवणूक खरोशी गावाच्या गणेशोत्सवाची वेगळी ओळख बनली आहे.