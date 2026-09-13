/गणेश स्थापना आणि हरतालिका पूजेसाठी फार कमी शुभ मुहूर्त! कोणती पूजा प्रथम करावी? बाप्पाला तुळशी का अर्पण करत नाही?

हिंदू पंचांगानुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथीला हरतालिका आणि चतुर्थी तिथीला गणेश स्थापना करण्यात येते. गणेश चतुर्थीला बाप्पाचे घरोघरी आगमन होते. त्यासोबत सार्वजनिक ठिकाणीही गणरायाची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात येते. यंदा हरतालिका आणि गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी आल्यामुळे भक्तांमध्ये अनेक प्रश्नांनी गोंधळ घातला आहे. भक्तांच्या प्रश्नांचं निरासन खगोलशास्त्र तज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी केलं आहे.
१४ सप्टेंबर २०२६ ला सूर्योदयाची वेळ म्हणजे उदय तिथीला भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथी आहे. सकाळी 7:06 वाजेपर्यंत तृतीया तिथी असणार आहे. त्यामुळे महिलांना हरतालिका व्रताची पूजा सकाळी 6:22 ते 7:06 वाजेपर्यंत शुभ मुहूर्तावर करायची आहे.
१४ सप्टेंबर २०२६ सोमवार गणेश प्राणप्रतिष्ठापनेसाठी शुभ मुहूर्त सकाळी ११:२१ मिनिटांपासून ते दुपारी १:४८ मिनिटांपर्यंत असणार आहे. यावर्षी जवळपास अडीच तासांचा शुभ मुहूर्त गणपती असणार आहे.
आख्यायिकेनुसार, गणराया सुंदर वस्त्रे आणि गळ्यात दिव्य माळ घालून नदीच्या काठी धान्य करत होते. त्यावेळी देवी तुळशी तिथून जात असताना गणेशाचे अत्यंत तेजस्वी आणि आकर्षक रूप पाहून देवी मोहित झाली. देवी तुळशीच्या मनात गणेशाशी विवाह करण्याची इच्छा निर्माण झाली. अशात ध्यान्यात मग्न असताना तुळशीने गणरायासमोर विवाहाचा प्रस्ताव ठेवला. गणेशांनी आपण ब्रम्हचारी असून लग्नाला नकार दिला. तुळशीला राग आला. अशात रागाच्या भरात तुळशीने गणरायाला शाप दिला. गणेशाच्या इच्छेविरुद्ध त्यांचं दोनदा लग्न होईल. कारण नसताना गणेशाला शाप दिल्यामुळे तेही क्रोधीत झाले आणि त्यांनी तुळशीलाही शाप दिला.
गणरायाने शाप दिला की, तुळशीचं लग्न देवाशी नाही तर राक्षसाशी होणार. हा शाप ऐकून तुळशीचा राग विरला. आपली चूक लक्षात येताच लगेचच हात जोडून गणेशाची माफी मागितली. तुळशीची विनवणी ऐकून गणेशाचा राग शांत झाला. त्यांनी म्हटलं की, तू भगवान विष्णू आणि श्रीकृष्णाची सर्वात प्रिय राहशील. पण गणेशाने एक अटही घातली. गणेश पूजेसाठी तुळशीचा वापर केला जाणार नाही. त्यामुळे गणेशाला तुळशी अर्पण करत नाहीत.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)