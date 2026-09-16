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यंदा अनुराधा नक्षत्रावर गौरीचे अवाहन, नववधूंना ओवसा भरता येणार का? वाचा संपूर्ण माहिती

गणपतीच्या पाठोपाठ गौरीचं आगमन देखील होणार आहे. यंदा गौरी पूर्वात असल्यामुळे नववधु देखील आपला पहिला ओवसा भरु शकतात. यामुळे पाहा पूजा, विधी आणि शुभ मुहूर्त

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 16, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:32 PM IST
यंदा अनुराधा नक्षत्रावर गौरीचे अवाहन, नववधूंना ओवसा भरता येणार का? वाचा संपूर्ण माहिती
Image Credit: Gauri Ovasa Pujan 2026

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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