/यंदा अनुराधा नक्षत्रावर गौरीचे अवाहन, नववधूंना ओवसा भरता येणार का? वाचा संपूर्ण माहिती

दीड दिवसांच्या गणपतीला भावपूर्ण निरोप दिल्यानंतर आता सर्वांनाच वेध लागले आहेत ते गौराईच्या आगमनाचे. उद्या होणाऱ्या गौराईच्या स्वागतासाठी घराघरात जय्यत तयारी सुरू आहे. गौरीच्या पूजेसाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्येही मोठी गर्दी पाहायला मिळतेय. कोकणात गौराई आल्यानंतर त्याच्या दुसर्या दिवशी ओवसा भरायची पद्धत असते. नववधु मोठ्या हौशीने ओवसा भरतात. पण यंदा नववधू ओवसा भरू शकतात का? यंदा कोणते नक्षत्र आहे जाणून घेऊयात.
बाजारात सध्या विविध आकार आणि आकर्षक रूपातील गौराईचे मुखवटे ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. मुखवट्यांसोबतच गौराईचे विविध अवयव, पावले, अलंकार आणि पूजेचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी महिलांची मोठी लगबग सुरू आहे. गौराईचा ओवसा भरण्याची कोकणात प्रथा आहे. नववधुसाठी लग्नानंतरचा हा सण आणि विधी अतिशय महत्त्वाचा आहे.
कोकणातील अनेक भागात गौरीच्या आगमनानंतर ‘ओवसा’ भरला जातो. ‘ओवसा’ म्हणजे ओवसणे अथवा ओवाळणे. काही लोक ओवशाल्या ‘ववसा’ असंही म्हणतात. कोकणात रत्नागिरी, रायगडमधील काही प्रांतात ही पद्धत अगदी मोठ्या श्रद्धेने केली जाते. लग्नानंतरच्या ज्यावर्षी गौरी पुर्व नश्रत्रांमध्ये येतात तेव्हा घरातील नववधूचा पहिला ओवसा करण्याची पद्धत आहे. यंदाची गौरी ही अनुराधा नक्षत्रात आल्यामुळे नववधु यंदा ओवसा भरू शकत नाही. झाल्यावर जर लग्नानंतर पहिल्याच वर्षी ओवसा नाही झाला तर मग पुढील ज्या वर्षी गौरी पुर्व नक्षत्रात येतात तोपर्यंत तिला ओवसा करण्याची वाट पाहावी लागते. म्हणूनच पहिला ओवसा हा प्रत्येक नववधूसाठी नक्की महत्त्वाचा असतो.
ओवसा भरणे म्हणजे ओवसणे, ओवाळणे असा आहे. ओवसा भरणे म्हणजे लग्न झाल्यावर नववधु आपल्या सासरच्या कुळात प्रवेश करते. ती नववधु यापुढे सासरचं कुळ पुढे घेऊन चालणार आहे. यानंतर सासरच्या प्रत्येक सणवारात आणि समारंभात त्या नवीन सुनेला मान सन्मान मिळावा, या उद्देशाने हा ओवसा भरला जातो.
त्याचप्रमाणे गौरीला आदिशक्तीचे रुप मानले जाते. गौराईची ओटी भरून तिच्यासारखे सामर्थ्य मुली आणि सुनांना मिळावे यासाठी ही प्रथा केली जाते. गौरीची पुजा अर्चना करून तिच्याकडून आर्शिवाद घेण्यासाठी हा सण प्रत्येक नवीन लग्न झालेल्या सुनेसाठी फारच महत्त्वाचा मानला जातो. तसेच सुप घरातील सुबत्तेचं लक्षण मानलं जातं. भरलेलं सुप देणं हे ऐश्वर्याचं आणि मांगल्याचं प्रतिक असतं. या निमित्ताने ही सुपे वाटताना घरात आलेल्या नव्या सुनेला तिच्या घरातील थोरामोठ्यांची ओळख करून दिली जाते.
काही ठिकाणी मात्र पारंपरिक नियमांनुसार, ज्या वर्षी गौरी पूर्वा नक्षत्रावर येतात त्याच वर्षी नववधूचा पहिला ओवसा भरण्याची पद्धत असते. जर पहिल्या वर्षी ओवसा राहिला, तर पुढील वर्षी पूर्वा नक्षत्र येईपर्यंत वाट पाहावी लागते. त्यामुळे यंदा योग आला असेल तर तो चुकवू नये.