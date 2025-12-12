English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नेहा चौधरी | Updated: Dec 12, 2025, 11:31 AM IST
Gemini Yearly 2026 Tarot Horoscope : 2026 वर्ष तुमच्यासाठी भाग्यशाली, तुम्ही स्वत:ला सिद्ध कराल; आर्थिक, प्रेम जीवन अन् आरोग्य हेदेखील...

Gemini Yearly 2026 Tarot Horoscope 2026 in Marathi : येणारं नवीन वर्ष 2026 हे मिथुन राशीच्या लोकांसाठी खूप सर्जनशील राहणार आहे. तुम्ही कामाच्या ठिकाणी तुमच्या सर्व प्रतिभा दाखवण्यात यशस्वी होणार आहात. ज्या क्षेत्रात तुम्ही इच्छुक आहात त्यात उत्कृष्ट कामगिरी करणार आहात. 2026 हे तुमच्यासाठी भाग्यशाली आहे, असं म्हणणे वावग ठरणार नाही. तुमच्या बुद्धीने जे करला ते फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही सर्वकाही चांगल्या प्रकारे हाताळण्यातही यशस्वी होणार आहे. तर तुमच्या कुटुंबाला तुमचा खूप अभिमान वाटणार आहे.  

2026 मध्ये करिअर आणि आर्थिक परिस्थिती कशी असणार?

या लोकांसाठी 2026 हे वर्ष अनेक करिअरच्या संधी घेऊन येणार आहे. तुम्हाला परदेशातून फायदा मिळणार आहे. परदेशात काम करणाऱ्यांना विविध देशांकडून प्रकल्प मिळू शकतात आणि जर तुम्ही ते चांगल्या प्रकारे पूर्ण केले तर तुम्हाला निश्चितच अनेक पातळ्यांवर फायदा होईल. 2026 मध्ये तुम्ही तुमच्या बॉसचे आवडते बनणार आहात. त्यांच्याकडून प्रचंड पाठिंबा तुम्हाला करिअरमध्ये मिळणार आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना उत्कृष्ट मूल्यांकन आणि परदेशातील कामाशी संबंधित सहलींची अपेक्षा असणार आहे. विक्री आणि व्यवसाय विकास क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना प्रवास करण्याची शक्यता जास्त असणार आहे. तुम्हाला विविध स्रोतांकडून चांगले उत्पन्न मिळणार आहे. 

नातेसंबंध कसं असणार आहे?

कौटुंबिक जीवनाच्या दृष्टीने या लोकांसाठी 2026 हे वर्ष खूप चांगले राहणार आहे. ज्यांचं नवीन लग्न झालं आहे त्यांना काही चांगली बातमी मिळणार आहे. यामुळे तुमच्या संपूर्ण कुटुंबाला नक्कीच खूप आनंद मिळणार आहे. तुम्ही तुमची परिपक्वता, कृपा दाखवाल आणि सर्व कौटुंबिक परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळणार आहात. पण, वर्षाच्या मध्यभागी, तुमच्या भावंडांमुळे तुम्हाला काही अडचणी येण्याची शक्यता आहे. पण, तुमचे चुलत भाऊ तुम्हाला बिनशर्त पाठिंबा देणार आहे. गरज पडल्यास ते तुमच्या लहान भावंडांना सल्ला देखील देऊ शकतात. लहान भावंडांना पाठिंबा द्या.

आरोग्यासाठी 2026 कसं राहणार आहे?

नवीन वर्ष 2026 हे आरोग्यादृष्टीने उत्तम सिद्ध होणार आहे. सर्वकाही तुमच्या मनाप्रमाणे होणार आहे. म्हणजेच तुम्हाला तुमच्या आरोग्यात सुधारणा दिसणार आहे. फक्त तुमच्या खाण्याच्या सवयी सुधारणार आहे. मज्जासंस्थेच्या समस्या असलेल्यांना या वर्षी सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. नियमित रक्त तपासणी आणि तुमच्या कुटुंबातील डॉक्टरांना भेटी दिल्याने कोणत्याही दीर्घकालीन आजारांना प्रतिबंध करता येईल. ज्यांना कोणत्याही वैद्यकीय आजारांचा सामना करावा लागत आहे त्यांनी त्यांच्या उपचारांकडे दुर्लक्ष करू नका.

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

