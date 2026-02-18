Gochar March 2026 : मार्चमध्ये 'या' राशी होणार श्रीमंत! 4 प्रमुख ग्रहांचं सलग दोन वेळा गोचर, उत्पन्न वाढीसह अनेक फायदे

Gochar March 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक महिन्यात काही ग्रह आणि नक्षत्र आपली स्थिती बदलतात. फेब्रुवारी महिना संपण्यास काही दिवस असून लवकरच मार्च महिन्याला सुरुवात होणार आहे. मार्च महिना काही राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. मार्च महिन्यात बॅक टू बॅक प्रमुख ग्रहांच गोचर होणार आहे.
ज्योतिषशास्त्रानुसार 2 मार्चला होळीच्या पूर्वी संपत्तीचा कारक शुक्र मीन राशीत गोचर करणार आहे. तर होलिका दहनच्या दिवशी 3 मार्चला मृत्यूचा देव प्लूटो, श्रावण नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. त्यासोबत यादिवशी 3 मार्चला मंगळ ग्रह शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. त्यानंतर, 4 मार्च रोजी, शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. त्यानंतर, 5 मार्चला सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. हे सलग ग्रहांचे संक्रमण पाच राशींसाठी सकारात्मक ठरणार आहे. यात तुमची रास आहे का जाणून घ्या.
मार्च महिन्यातील बॅक टू बॅक ग्रहांचं गोचर या राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. या लोकांना अचानक आर्थिक लाभ होणार आहे. एवढंच नाही तर अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. करिअरमध्ये नवीन टप्पे साध्य करण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहात. एवढंच नाही तर तुमचा दर्जा आणि प्रतिष्ठेत वाढ होणार आहे. व्यवसायात नफा दुपटीने वाढताना तुम्हाला दिसणार आहे. कौटुंबिक वातावरण आनंद आणि शांतीने भरलेले राहणार आहे.
या लोकांना करिअरमध्ये काही मोठे बदल अनुभवायला मिळणार आहे. पदोन्नती किंवा पगार वाढण्याचे संकेत आहेत. नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी मार्च महिन्यात शुभ संधी आहे. तुम्ही तुमच्या योजना प्रभावीपणे राबवणार आहात. एवढंच नाहीतर तुमचं बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढणार असून नवीन संपर्क भविष्यात फायदेशीर ठरणार आहे.
मार्च महिना या राशीच्या लोकांसाठी शुभ असणार आहे. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार आहे. नोकरदार लोक प्रगतीकडे वाटचाल करणार आहे. त्यांना बढती आणि पदोन्नतीचे शुभ संकेत आहेत. तुम्ही नवीन तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल करणार आहात. संपत्ती जमा करणे सोपे होणार आहे. तुम्हाला कुटुंबाचा पाठिंबा मिळणार असून तुमचे नेतृत्व कौशल्य मजबूत होताना दिसणार आहे. तुमच्या पालकांशी असलेले संबंध सुधारणार आहे.
या राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होणार असून खास करुन गुंतवणुकीतून चांगला नफा मिळणार आहे. मालमत्तेचा फायदा तुम्हाला होणार आहे. तुमचं करिअर स्थिर होणार असून वरिष्ठांचा विश्वास तुमच्यावर वाढणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा चांगला काळ राहणार असून स्पर्धा परीक्षा किंवा मुलाखतीत चांगल यश मिळणार आहे.
या लोकांना अनपेक्षित लाभ मिळणार आहे. तुम्हाला नवीन नोकरीची ऑफर मिळणार आहे. तर व्यवसायिकांसाठी मार्च महिन्या व्यापारात तेजी आणणारा ठरणार आहे. जुने वाद मिटणार आहेत. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येणार आहेत. भागीदारीमध्ये असलेल्यांना जास्त नफा मिळणार आहे. कुटुंबात नवीन आनंद असणार आहे. गुंतवणूक आणि मालमत्तेच्या बाबी फायदेशीर अशा हा महिना ठरणार आहे.
तुमच्यासाठी हा करिअरमध्ये प्रगतीचा हा काळ असून वेगाने यश प्राप्त करणार आहे. उत्पन्नात वाढ होण्याचे संकेत आहेत. जमीन किंवा वाहन खरेदीचे योग आहेत. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढणार आहे. तुमचे कौटुंबिक जीवन संतुलित राहणार आहे. पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या आनंद देणार आहे. आर्थिक निर्णय तुमचे भविष्य उज्ज्वल करणार ठरणार आहे.
