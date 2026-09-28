/सोनं- चांदीच्या दरात घसरण, मग पितृपक्षात सोनं खरेदी करणं शुभ की अशुभ? शास्त्र आणि विज्ञान काय सांगतं?

पितृपक्ष पंधरवडा सुरु झाला असून यादिवसांमध्ये काय करावे आणि काय नाही याबद्दल धर्मशास्त्रात अनेक नियम सांगण्यात आले आहे. पितृपक्षाचे हे पंधरा दिवस पूर्वजनांना समर्पित करण्यात आले आहे. तिथीनुसार आपल्या घरातील पितरांना त्यांचे आवडीचे पदार्थ दाखवून कावळ्याला देण्यात येतात. धर्मशास्त्रात पितृपक्षात शुभ कार्य करु नये असा समज आहे. त्यासोबत एक समज असाही आहे की, पितृपक्षात सोनं खरेदी करु नयेत. काय आहे यामागील तथ्य, धर्मशास्त्र आणि विज्ञान काय सांगतं.
खगोलशास्ज्ञ तज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी सांगितलं की, पितृपक्ष हे दिवस पितरांना समर्पित असतात. यादिवसांमध्ये पूर्वज पृथ्वीवर येतात असा समज आहे. यादिवसांमध्ये पूर्वजांबद्दल कृतज्ञता आणि आदर व्यक्त करण्यात येतो. हा भारतातील सगळ्यात छान संस्कृतीचा भाग आहे.
त्यांनी सांगितलं की, पूर्वजांचा आशीर्वादाचा हे दिवस अशुभ कसे असणार. पूर्वज आपल्या सदस्यांना कायम आशीर्वादच देणार त्यांचं नुकसान होईल असा विचार थोडी करणार. त्यामुळे पितृपक्षात शुभ कार्य करण्यास काही वर्ज्य नाही. अशात सोनं आणि चांदी खरेदी करणेही शुभ आहे, असं सोमण यांनी सांगितलं आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे पितृपक्षात सोनं खरेदी करण्यासाठी हा कुठलाही शुभ मुहूर्त नसतो. पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी खरेदी किंवा शुभ कार्य करण्यास काही हरकत नाही, असं सोमण यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे.