English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Astrology : 14 एप्रिलपासून या लोकांचा सुवर्ण काळ! 4 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात समृद्धी आणि यशाची वाटचाल

Astrology : 14 एप्रिलपासून 'या' लोकांचा सुवर्ण काळ! 4 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात समृद्धी आणि यशाची वाटचाल

Shukraditya Rajyog : एप्रिल महिना हा काही राशींच्या लोकांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. प्रत्येक दिवशी ग्रहांची स्थिती बदल असल्याने याचा परिणाम जाचकावर होतोय. काहींसाठी तो सकारात्मक तर काहींसाठी नकारात्मक परिणाम घेऊन आला आहे. असाच एक योग 14 एप्रिल असणार आहे. ज्यामुळे चार राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात सुखाचे दिवस येणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 13, 2026, 03:41 PM IST
Shukraditya Rajyog : वैदिक ज्योतिषशास्त्र हे ग्रह आणि नक्षत्र यांच्या स्थितीवर भाष्य करतं. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं आहे की, एप्रिल महिना हा ग्रह गोचरसाठी अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. कारण एप्रिल महिन्यात महत्त्वाचे ग्रह आपली स्थिती बदलणार आहेत. 14 एप्रिल 2026 मंगळवारी सूर्य मेष राशीत प्रवेश करणार आहे. सूर्य संक्रमण दर महिन्यात होतं असतं. सूर्य हा ग्रहांचा राजा मानला जातो आणि तो एका राशीत एक महिना विराजमान असतो. सूर्य हा आत्मा, आरोग्य, पिता, आत्मविश्वास, सत्ता, सरकारी नोकरी आणि मान-प्रतिष्ठेचा याचा कारक आहे. म्हणजे सूर्याची चांगली स्थिती किंवा वाईट स्थिती ही या गोष्टींवर परिणाम करते. 

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्याचं संक्रमण या राशींच्या लोकांसाठी भाग्यशाली!

सू्र्य गोचर हे 14 एप्रिल 2026 मंगळवारी मेष राशीत होणार आहे. तर मेष राशीत संपत्तीचा कारक शुक्र ग्रह आधीपासून विराजमान आहे. अशा स्थिती मेष राशीत सूर्य आणि शुक्रची युती होणार आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य आणि शुक्र युतीमुळे शुक्रदित्य राजयोग निर्माण होणार आहे. जो काही राशींसाठी अतिशय शुभ मानला गेला आहे.   

मेष रास

शुक्रदित्य राजयोग या राशीतच होणार असल्याने तो त्यांच्यासाठी सर्वात भाग्यशाली ठरणार आहे. सूर्य गोचरमुळे तुमच्या आत्मविश्वास वाढणार असून तुमच्या करिअरमध्ये नवीन संधी मिळणार आहे. तर प्रलंबित कामंदेखील मार्गी लागणार आहे. त्यासोबत तुमचं बँक बॅलेन्स उत्तम स्थितीत असणार आहे. त्यासोबत नवीन सुरूवात करण्याचा विचार करत असाल तर ही योग्य वेळ आहे. तुमचा समाजात मानही वाढणार आहे. 

मिथुन रास

या लोकांसाठी हा राजयोग लाभदायक असणार आहे. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी उत्तम संधी साध्य करता येणार आहे. नवीन लोकांचा संपर्क तुमच्यासाठी भविष्यात लाभदायक ठरणार आहे. कामात तुम्ही उत्तम प्रगती करणार आहात. आत्मविश्वास आणि निर्णयक्षमता मजबूत होणार असल्याने तुम्ही सकारात्मक राहणार आहात.  

 

हेसुद्धा वाचा - Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीयेला 100 वर्षांनंतर 4 योग! 5 राशींच्या लोकांसाठी राजयोगाचा; धनलाभासह प्रगती

 

कर्क रास

या लोकांच्या आयुष्यात आता खऱ्या अर्थाने आनंदी दिवस येणार आहेत. प्रगतीचे नवीन दरवाजे उघडे होणार आहेत. तुमचा मान आणि प्रतिष्ठा यात वाढ होणार आहे. कुटुंबातही आनंदी वातावरण असणार आहे. बँक बॅलेन्स मजबूत स्थितीत येणार आहे. प्रलंबित कामं मार्गी लागणार आहे. 

तूळ रास 

शुक्रदित्य राजयोग या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ घेऊन आला आहे. नातेसंबंध अधिक दृढ होणार असून त्यात प्रेमाचा ओलावा असणार आहे. व्यवसायात नफा कमवण्याच्या अनेक संधी चालून येणार आहेत. आयुष्यात सुखी आणि संतुलित राहणार आहात. भागीदारीतील कामात यश मिळणार आहे. नवीन योजना राबवणार असाल तर त्यात फायदा होईल. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
astrologyShukraditya rajyogshukraditya rajyog 14 aprilshukra suyra yutiZodiac Predictions 2026

इतर बातम्या

8th Pay Commission: घसघशीत पगार आणि वाढीव पेन्शन, देशभरातील...

महाराष्ट्र बातम्या