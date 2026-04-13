Astrology : 14 एप्रिलपासून 'या' लोकांचा सुवर्ण काळ! 4 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात समृद्धी आणि यशाची वाटचाल

Shukraditya Rajyog : वैदिक ज्योतिषशास्त्र हे ग्रह आणि नक्षत्र यांच्या स्थितीवर भाष्य करतं. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं आहे की, एप्रिल महिना हा ग्रह गोचरसाठी अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. कारण एप्रिल महिन्यात महत्त्वाचे ग्रह आपली स्थिती बदलणार आहेत. 14 एप्रिल 2026 मंगळवारी सूर्य मेष राशीत प्रवेश करणार आहे. सूर्य संक्रमण दर महिन्यात होतं असतं. सूर्य हा ग्रहांचा राजा मानला जातो आणि तो एका राशीत एक महिना विराजमान असतो. सूर्य हा आत्मा, आरोग्य, पिता, आत्मविश्वास, सत्ता, सरकारी नोकरी आणि मान-प्रतिष्ठेचा याचा कारक आहे. म्हणजे सूर्याची चांगली स्थिती किंवा वाईट स्थिती ही या गोष्टींवर परिणाम करते.
सू्र्य गोचर हे 14 एप्रिल 2026 मंगळवारी मेष राशीत होणार आहे. तर मेष राशीत संपत्तीचा कारक शुक्र ग्रह आधीपासून विराजमान आहे. अशा स्थिती मेष राशीत सूर्य आणि शुक्रची युती होणार आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य आणि शुक्र युतीमुळे शुक्रदित्य राजयोग निर्माण होणार आहे. जो काही राशींसाठी अतिशय शुभ मानला गेला आहे.
शुक्रदित्य राजयोग या राशीतच होणार असल्याने तो त्यांच्यासाठी सर्वात भाग्यशाली ठरणार आहे. सूर्य गोचरमुळे तुमच्या आत्मविश्वास वाढणार असून तुमच्या करिअरमध्ये नवीन संधी मिळणार आहे. तर प्रलंबित कामंदेखील मार्गी लागणार आहे. त्यासोबत तुमचं बँक बॅलेन्स उत्तम स्थितीत असणार आहे. त्यासोबत नवीन सुरूवात करण्याचा विचार करत असाल तर ही योग्य वेळ आहे. तुमचा समाजात मानही वाढणार आहे.
या लोकांसाठी हा राजयोग लाभदायक असणार आहे. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी उत्तम संधी साध्य करता येणार आहे. नवीन लोकांचा संपर्क तुमच्यासाठी भविष्यात लाभदायक ठरणार आहे. कामात तुम्ही उत्तम प्रगती करणार आहात. आत्मविश्वास आणि निर्णयक्षमता मजबूत होणार असल्याने तुम्ही सकारात्मक राहणार आहात.
या लोकांच्या आयुष्यात आता खऱ्या अर्थाने आनंदी दिवस येणार आहेत. प्रगतीचे नवीन दरवाजे उघडे होणार आहेत. तुमचा मान आणि प्रतिष्ठा यात वाढ होणार आहे. कुटुंबातही आनंदी वातावरण असणार आहे. बँक बॅलेन्स मजबूत स्थितीत येणार आहे. प्रलंबित कामं मार्गी लागणार आहे.
शुक्रदित्य राजयोग या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ घेऊन आला आहे. नातेसंबंध अधिक दृढ होणार असून त्यात प्रेमाचा ओलावा असणार आहे. व्यवसायात नफा कमवण्याच्या अनेक संधी चालून येणार आहेत. आयुष्यात सुखी आणि संतुलित राहणार आहात. भागीदारीतील कामात यश मिळणार आहे. नवीन योजना राबवणार असाल तर त्यात फायदा होईल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)