Marathi News
Shani Ast 2026 : पैसा, नोकरी, प्रसिद्धी आणि संपत्ती…; शनी अस्तमुळे पुढील 40 दिवस 4 राशींसाठी सुवर्ण काळ!

Shani Ast 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शनी 13 मार्चला अस्त होणार आहे.  शनिदेव हा न्यायदेवता मानला जातो. त्यामुळे शनि अस्तमुळे 4 राशींसाठी 40 दिवस हा सुवर्ण काळ असणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 12, 2026, 01:54 PM IST
Shani Ast 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शनीदेव हा सूर्यदेवाचा पुत्र मानला जातो. शनीदेव न्यायदेवता मानता जातो. तो जाचकाला कर्माचे फळं देतो असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. कर्मदाता, न्यायदेवता शनिदेव 13 मार्चला अस्त होणार आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि हा सर्वात मंद गतीने एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतात. शनिदेव आपली स्थिती बदलतो तेव्हा संपूर्ण विश्वावार आणि मानवी जीवनावर परिणाम होतो.

 ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्यानुसार शनि 13 मार्चला संध्याकाळी 7:13 वाजता मीन राशीत संक्रमण करणार असून 22 एप्रिल पहाटे 4:49 वाजता पुन्हा उदय येणार आहे. हे 40 दिवसांच्या काळ चार राशीच्या लोकांसाठी वरदान ठरणार आहे. 

सिंह रास (Leo Zodiac)

शनिदेवामुळे तुमच्या करिअरमधील अडथळे हळूहळू दूर होण्यास मदत मिळणार आहे. एवढंच नाही प्रगतीच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. तुमच्या सामाजिक दर्जात वाढ होणार आहे. तुमचे शेजारी किंवा जवळचे मित्र तुमच्या प्रतिष्ठेमुळे वैतागणार आहे. घरातील वातावरणही शांत असणार आहे. व्यावसायिकांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याचे संकेत आहेत. तुम्ही तुमच्या व्यवसायाच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करण्यात यशस्वी होणार आहात. आत्मविश्वास वाढल्याने कठीण कामे सहजतेने पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे. 

धनु रास (Sagittarius Zodiac) 

तुमच्या आयुष्यातील सुखसोयीत दुप्पटीने वाढ होणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत होण्यास शुभ संकेत निर्माण झाले आहेत. अचानक पैशाचा ओघ तुमच्या जीवनात आनंद घेऊन येणार आहे. तुम्ही तुमचे ध्येय सहजपणे साध्य करण्यात यशस्वी होणार आहात. तुमच्या आयुष्यात काही सकारात्मक बदल जीवनाला नवीन दिशा देणार आहे. तुमचे वैवाहिक जीवन आनंदी असणार आहे.

 

कुंभ रास (Aquarius Zodiac) 

शनिदेव अस्त या लोकांना अनपेक्षित आर्थिक लाभ आयुष्यात आनंदच आनंद येईल. व्यवसायातील व्यवहार सकारात्मक आणि फायदेशीर ठरणार आहे. मित्र किंवा नातेवाईकांकडे अडकलेले पैसे देखील परत मिळणार असल्याने बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. मालमत्तेचे वाद सुटणार आहे. सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा अनुकूल काळ राहणार आहे. मानसिक ताण कमी होणार असून तुम्हाला जीवनात संतुलन जाणवणार आहे. 

मीन रास  (Pisces Zodiac)  

व्यवसायिकांसाठी हा काळ अनुकूल राहणार आहे. भागीदारीत असलेल्यांना नफ्यात दुप्पट वाढ होणार आहे. खर्च नियंत्रणात राहणार असून तुम्ही गुंतवणूक योजनांवर लक्ष केंद्रित करणार आहात. या काळात, तुम्ही कोणतेही मोठे निर्णय काळजीपूर्वक विचार करुनच घ्या. तुम्ही तुमच्या कुटुंबाच्या आनंदाची काळजी आपल्या खांद्यावर घेणार आहात. एखाद्या शुभ कार्यक्रमात किंवा समारंभात सहभागी होणार आहात. आरोग्याच्या समस्यांपासून मुक्तता मिळणार आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

