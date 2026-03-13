Gudi Padwa 2026 Date: गुढीपाडवा सणावर अमावस्येचं सावट?; 19 कि 20 कोणत्या दिवशी उभारायची गुढी? ज्योतिषींनी सांगितला शुभ मुहूर्त

Gudi Padwa 2026 Date : महाराष्ट्रात गुढीपाडवा सण अतिशय शुभ आणि महत्त्वाचा असतो. मराठी लोकांसाठी गुढीपाडवा म्हणजे मराठी नववर्षाची सुरूवात मानला जातो. खरं तर हा गुढी पाडव्या सण भारतात विविध नावांनी साजरा करण्यात येतो. पंचांगानुसार चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला गुढीपाडव्याचा सण साजरा करण्यात येतो. यादिवशी अंगणात सडा आणि मग रांगोळी दारी उभारली जाते उंच अशी गुढी, जी विजय आणि समृद्धीचं प्रतीक मानली जाते. तर घरात गरम गरम पुरी आणि श्रीखंडाचा दरवळणारा सुवास...
गुढीपाडवा या सणाला शुभ कार्यासाठी अतिशय शुभ मानला जातो. यादिवशी सोनं-चांदी, वाहन, घर खरेदी करण्यात येतो. पण गुढीपाडव्या तारखेसंदर्भात आणि अमावस्याबद्दल संभ्रम आहे. याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे, आनंदी वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंदी पिंपळकर यांनी...
आनंद पिंपळकर सांगता की, पंचांगानुसार अमावस्या तिथी बुधवारी 18 मार्चला सकाळी 8.26 वाजेपासून गुरुवारी 19 मार्चला सकाळी 6.53 वाजेपर्यंत असणार आहे. तसंच 6.54 वाजेनंतर प्रतिपदा तिथी सुरुवात होते.
पण दुसरीकडे हिंदू पंचांगानुसार 19 मार्चला सकाळी 6.54 वाजेपासून 20 मार्च रोजी पहाटे 4:50 वाजेपर्यंत असणार आहे. धर्मशास्त्रानुसार उदय तिथीला महत्त्व आहे. त्यामुळे हिंदू धर्मशास्त्रानुसार 19 मार्चला महाराष्ट्रात घरोघरी गुढी उभारण्यात येणार आहे.
पंचांगानुसार 19 मार्चला सूर्योदय सकाळी 6:26 वाजता होईल.गुढी उभारण्यासाठी सकाळी सूर्योदयानंतरची वेळ अत्यंत शुभ मानली जाते. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञांनी गुढीपाडवा उभारण्यासाठी शुभ मुहूर्त 19 मार्चला सकाळी 6.54 वाजेपासून ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत असणार आहे.
तसंच, दुपारी 12:04 ते 12:53 या वेळेत 'अभिजित मुहूर्त' असल्याने या काळात तुम्ही धार्मिक कार्य करु शकतो.
ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ म्हणतात की, यादिवशी पहाटे उठून स्नान करुन गुढी उभारण्याची तयारी करुन घ्या. यावेळी दारावर आंब्याच्या आणि झेंडूच्या फुलांचे तोरण बांधावं. गुढी उभारताना वेळूची काठी आणून ती धुवावी. मग तिला हळदी कुंकू लावून साडी नेसवावी. गुढीला साडी नेसवताना ती नवीन असावी किंवा तुम्ही ब्लाऊजपीस देखील लावू शकता. आता सुगंधित फुलांची माळ त्यावर तांब्या अथवा फुलपात्र ठेवावे. बत्ताश्याची माळ घालावी अन् कुटुंबियांसमवेत गुढी उभारावी. त्यानंतर श्रीखंड पुरीचा नैवेद्य दाखवावा.