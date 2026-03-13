English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भविष्य
  • Gudi Padwa 2026 Date: गुढीपाडवा सणावर अमावस्येचं सावट?; 19 कि 20 कोणत्या दिवशी उभारायची गुढी? ज्योतिषींनी सांगितला शुभ मुहूर्त

Gudi Padwa 2026 Date: गुढीपाडवा सणावर अमावस्येचं सावट?; 19 कि 20 कोणत्या दिवशी उभारायची गुढी? ज्योतिषींनी सांगितला शुभ मुहूर्त

Gudi Padwa 2026 Date : हिंदू पंचांगानुसार गुढीपाडवा हा नवीन वर्षाची सुरुवात आहे. अशात यंदा गुढीपाडव्याचा तारखेबद्दल संभ्रम आहे. तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी दिली आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 13, 2026, 03:27 PM IST
Gudi Padwa 2026 Date : महाराष्ट्रात गुढीपाडवा सण अतिशय शुभ आणि महत्त्वाचा असतो. मराठी लोकांसाठी गुढीपाडवा म्हणजे मराठी नववर्षाची सुरूवात मानला जातो. खरं तर हा गुढी पाडव्या सण भारतात विविध नावांनी साजरा करण्यात येतो. पंचांगानुसार चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला गुढीपाडव्याचा सण साजरा करण्यात येतो. यादिवशी अंगणात सडा आणि मग रांगोळी दारी उभारली जाते उंच अशी गुढी, जी विजय आणि समृद्धीचं प्रतीक मानली जाते. तर घरात गरम गरम पुरी आणि श्रीखंडाचा दरवळणारा सुवास...

गुढीपाडवा या सणाला शुभ कार्यासाठी अतिशय शुभ मानला जातो. यादिवशी सोनं-चांदी, वाहन, घर खरेदी करण्यात येतो. पण गुढीपाडव्या तारखेसंदर्भात आणि अमावस्याबद्दल संभ्रम आहे. याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे, आनंदी वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंदी पिंपळकर यांनी...

गुढीपाडव्याला अमावस्याचे सावट?

आनंद पिंपळकर सांगता की, पंचांगानुसार अमावस्या तिथी बुधवारी 18 मार्चला सकाळी 8.26 वाजेपासून गुरुवारी 19 मार्चला सकाळी 6.53 वाजेपर्यंत असणार आहे.  तसंच 6.54 वाजेनंतर प्रतिपदा तिथी सुरुवात होते.

पण दुसरीकडे हिंदू पंचांगानुसार 19 मार्चला सकाळी 6.54 वाजेपासून 20 मार्च रोजी पहाटे 4:50 वाजेपर्यंत असणार आहे. धर्मशास्त्रानुसार उदय तिथीला महत्त्व आहे. त्यामुळे हिंदू धर्मशास्त्रानुसार 19 मार्चला महाराष्ट्रात घरोघरी गुढी उभारण्यात येणार आहे. 

 

हेसुद्धा वाचा - Surya Gochar 2026: सूर्य - शनिच्या युतीतून धोकादायक षडाष्टक योग; 15 मार्चपासून एक महिना येतंय आणखी एक संकट?

 

गुढी उभारण्याचा शुभ मुहूर्त काय? 

पंचांगानुसार 19 मार्चला सूर्योदय सकाळी 6:26 वाजता होईल.गुढी उभारण्यासाठी सकाळी सूर्योदयानंतरची वेळ अत्यंत शुभ मानली जाते. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञांनी गुढीपाडवा उभारण्यासाठी शुभ मुहूर्त 19 मार्चला सकाळी  6.54 वाजेपासून ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत असणार आहे. 

तसंच, दुपारी 12:04 ते 12:53 या वेळेत 'अभिजित मुहूर्त' असल्याने या काळात तुम्ही धार्मिक कार्य करु शकतो.

गुढी कशी उभारायची?

ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ म्हणतात की, यादिवशी पहाटे उठून स्नान करुन गुढी उभारण्याची तयारी करुन घ्या. यावेळी दारावर आंब्याच्या आणि झेंडूच्या फुलांचे तोरण बांधावं. गुढी उभारताना वेळूची काठी आणून ती धुवावी. मग तिला हळदी कुंकू लावून साडी नेसवावी. गुढीला साडी नेसवताना ती नवीन असावी किंवा तुम्ही ब्लाऊजपीस देखील लावू शकता. आता सुगंधित फुलांची माळ त्यावर तांब्या अथवा फुलपात्र ठेवावे. बत्ताश्याची माळ घालावी अन् कुटुंबियांसमवेत गुढी उभारावी. त्यानंतर श्रीखंड पुरीचा नैवेद्य दाखवावा. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

