English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Gudi Padwa 2026 : गुढी उभारली? कलश यशाचं, पाट स्थैर्याचं प्रतिक तर काठी...तुम्हाला माहितीय का सांगतात?

Gudi Padwa 2026 : गुढी उभारली? कलश यशाचं, पाट स्थैर्याचं प्रतिक तर काठी...तुम्हाला माहितीय का सांगतात?

Gudi Padwa 2026 : आज दारोदारी मांगल्याचं प्रतिक असणारी गुढी मानाने घराबाहेर रुबाबाद उभी आहे. या गुढी उभारताना पुजेचा साहित्य प्रत्येक गोष्टीचं आहे विशेष महत्त्व... 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 19, 2026, 10:19 AM IST
Gudi Padwa 2026 : गुढी उभारली? कलश यशाचं, पाट स्थैर्याचं प्रतिक तर काठी...तुम्हाला माहितीय का सांगतात?

Gudi Padwa 2026 : महाराष्ट्रात गुढीपाडव्याचा सण मोठ्या उत्सवात साजरा करण्यात येतोय. गुढीपाडव्याच्या दिवस हा मराठी नवं वर्षाची सुरुवात असतो.  मराठी पंचांगानुसार चैत्र प्रतिपदाची तिथी आहे. गुढीपाडव्यापासून मराठी नवं वर्ष सुरु होतं. श्री शालिवाहन राजाने शके गणनेला याच दिवसांपासून सुरुवात केल्याचं धर्मशास्त्रात सांगण्यात आलंय. हिंदू धर्मात गुढीपाडव्याचा दिवस अनेक अर्थांनी अतिशय खास असतो. या दिवशी महाराष्ट्रात गुढी उभारण्याची परंपरा आहे.  गुढी उभारण्यासाठी वापरलं जाणारं त्याच्या साहित्याला विशेष महत्त्व आहे. ते प्रत्येक साहित्य आपल्याला खास संदेश देत असतात. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

गुढी पूजेच्या सर्व वस्तूचं काय आहे महत्त्व?

कलश - गुढीच्या सर्वात वरील भागावर असलेला कलश हा यशाचं प्रतिक असतो.

कडुलिंब- कडुलिंबचा पाला हा आरोग्याचं प्रतिक असतो.

फुलांचा हार - फुलांचा हार मांगल्याचं प्रतिक मानला जातो.

साखर गाठी - साखरेची गाठ ही माधुर्य आणि गोडवा निर्देशित करते. 

 

जरीची साडी - जरीची साडी हे वैभवाचं प्रतिक मानलं जातं.

वेळूची काठी - ज्या काठीवर गुढी उभी केलेली असते ती वेळूची काठी सामर्थ्याचं प्रतिक असते.

श्रीफळ - गुढी उभारली जाते तिथे ठेवण्यात येणारा नारळ हा सिद्धीचं प्रतिक असतो. 

हळदी - कुंकू - गुढीला वाहिलं जाणारं हळदी-कुंकू हे सौभाग्याचं प्रतिक असतं. 

पाट अथवा चौरंग - गुढी ज्या पाटावर उभी केली जाते तो पाट स्थैर्याचं प्रतिक असतो. 

सुपारी - सुपारी ही संकल्पाचं प्रतिक असतं.

...म्हणून ही विजय गुढीपाडवा

हिंदू धर्मात आख्यायिका आहे चैत्र शुद्ध प्रतीपदेपासून श्री शालिवाहन राजाने शके गणनेला सुरुवात केली असं म्हटलं जातं. शालिवाहन राजाने मातीच्या सैन्यांमध्ये प्राण भरुन युद्ध जिंकल्याने या विजयाच्या वर्षापासून शालिवाहन शके मोजण्यास सुरुवात करण्यात आली. मातीच्या पुतळ्यांमध्ये चैतन्य भरुन शत्रूवर मात मिळवण्याच्या शालिवाहनांकडून प्रेरणा घेऊन वाईट प्रवृत्तींशी लढण्यासाठी तेव्हापासून महाराष्ट्रात दारोदारी विजयाची गुढी उभारली जाते. धर्मशास्त्रात असं म्हटलं गेलंय की,  पुरुषार्ष आणि पराक्रम घडवण्याची प्रतिज्ञा करावी. आपल्यातील चंचलपणा, अनिश्चितता, स्वार्थी वृत्ती नष्ट होऊन नवीन वर्षामध्ये शांत, स्थिर आणि सात्विक मानाने प्रवेश करावा असं म्हटलं जातं. .

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
gudi padwagoldshubh muhurtGudi Padwa 2026Marathi New Year

