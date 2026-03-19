Gudi Padwa 2026 : गुढी उभारली? कलश यशाचं, पाट स्थैर्याचं प्रतिक तर काठी...तुम्हाला माहितीय का सांगतात?

Gudi Padwa 2026 : महाराष्ट्रात गुढीपाडव्याचा सण मोठ्या उत्सवात साजरा करण्यात येतोय. गुढीपाडव्याच्या दिवस हा मराठी नवं वर्षाची सुरुवात असतो. मराठी पंचांगानुसार चैत्र प्रतिपदाची तिथी आहे. गुढीपाडव्यापासून मराठी नवं वर्ष सुरु होतं. श्री शालिवाहन राजाने शके गणनेला याच दिवसांपासून सुरुवात केल्याचं धर्मशास्त्रात सांगण्यात आलंय. हिंदू धर्मात गुढीपाडव्याचा दिवस अनेक अर्थांनी अतिशय खास असतो. या दिवशी महाराष्ट्रात गुढी उभारण्याची परंपरा आहे. गुढी उभारण्यासाठी वापरलं जाणारं त्याच्या साहित्याला विशेष महत्त्व आहे. ते प्रत्येक साहित्य आपल्याला खास संदेश देत असतात.
कलश - गुढीच्या सर्वात वरील भागावर असलेला कलश हा यशाचं प्रतिक असतो.
कडुलिंब- कडुलिंबचा पाला हा आरोग्याचं प्रतिक असतो.
फुलांचा हार - फुलांचा हार मांगल्याचं प्रतिक मानला जातो.
साखर गाठी - साखरेची गाठ ही माधुर्य आणि गोडवा निर्देशित करते.
जरीची साडी - जरीची साडी हे वैभवाचं प्रतिक मानलं जातं.
वेळूची काठी - ज्या काठीवर गुढी उभी केलेली असते ती वेळूची काठी सामर्थ्याचं प्रतिक असते.
श्रीफळ - गुढी उभारली जाते तिथे ठेवण्यात येणारा नारळ हा सिद्धीचं प्रतिक असतो.
हळदी - कुंकू - गुढीला वाहिलं जाणारं हळदी-कुंकू हे सौभाग्याचं प्रतिक असतं.
पाट अथवा चौरंग - गुढी ज्या पाटावर उभी केली जाते तो पाट स्थैर्याचं प्रतिक असतो.
सुपारी - सुपारी ही संकल्पाचं प्रतिक असतं.
हिंदू धर्मात आख्यायिका आहे चैत्र शुद्ध प्रतीपदेपासून श्री शालिवाहन राजाने शके गणनेला सुरुवात केली असं म्हटलं जातं. शालिवाहन राजाने मातीच्या सैन्यांमध्ये प्राण भरुन युद्ध जिंकल्याने या विजयाच्या वर्षापासून शालिवाहन शके मोजण्यास सुरुवात करण्यात आली. मातीच्या पुतळ्यांमध्ये चैतन्य भरुन शत्रूवर मात मिळवण्याच्या शालिवाहनांकडून प्रेरणा घेऊन वाईट प्रवृत्तींशी लढण्यासाठी तेव्हापासून महाराष्ट्रात दारोदारी विजयाची गुढी उभारली जाते. धर्मशास्त्रात असं म्हटलं गेलंय की, पुरुषार्ष आणि पराक्रम घडवण्याची प्रतिज्ञा करावी. आपल्यातील चंचलपणा, अनिश्चितता, स्वार्थी वृत्ती नष्ट होऊन नवीन वर्षामध्ये शांत, स्थिर आणि सात्विक मानाने प्रवेश करावा असं म्हटलं जातं. .
